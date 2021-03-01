Два с половиной года назад новосибирские МЧСники спасли на пожаре котенка. Забрали его к себе в часть и назвали Гидрантом. Мы съездили к коту в гости, чтобы узнать, каково жить питомцу в пожарной части.Свой второй день рождения Гидрант отмечает 1 октября 2018 года. Имя для кота выбрали правильное — Гидрант. Без этого устройства на пожаре делать нечего. Так и в части сейчас: без кота — жизнь не та.Несмотря на то, что самое большое потрясение он пережил на пожаре, кот очень любит спать на жесткой боевой одежде, пропитанной запахом гари.А самое любимое место у него — мягкий диван в кабинете начальника части. Вот и сейчас он поднялся в кабинет и уютно примостился на коленях у Вадима Потеряева, командира станционного отдельного поста пожарной части 111 в Мочище.— Обыкновенный кот. Он не лезет, не мешает. Захотел — пришел, захотел — ушел, — гладит кота Вадим Потеряев. — Не хулиганит, не капризничает, в туалет ходит на улицу. Никаких хлопот с ним. Удивительно, как его маленьким не задавили. Вот ребята — четыре-пять человек в смене — бегут, быстро собираются сбор по тревоге, машина выезжает. А он же постоянно между ног. И ведь не попал никуда, никто на него не наступил, не наехал.В последние полгода Гидрант немного поправился — стал выглядеть более солидно, и зимой на улице теплее с запасом жирка. А кормят его, как обычно: кошачьим кормом и иногда едой, которую сами едят. За мышами надо идти в село охотиться, в пожарной части их уже нет — кот всех переловил.— Раньше в части было много мышей, грызли все подряд. Целая напасть была с ними. Гидрант нас избавил от них, — хвалит Вадим. — А недавно отправляли его в «рабочую командировку»: наш сотрудник брал его к себе домой мышей ловить.Кот принес в пожарную часть домашний уют. Уставшие спасатели возвращаются после тяжелой работы — кот тут как тут, трется об ноги, прыгает на колени. Мягкий, теплый, урчащий. Погладишь его — и настроение улучшается.Как-то раз кот пропал — пожарные думали, насовсем. Грустно было бы потерять такого ласкового хвостатого друга. Но через три дня Гидрант вернулся домой. Теперь где-то подрастают милые котята черно-белого окраса.— А в прошлом году его клещ укусил, — вспоминает Вадим Потеряев. — Прихожу на смену, смотрю — он стонет: за диван забился, на плитке лежит. Вызвали ветеринара. Оказалось, клещ во рту. Ветеринар быстро вытащила его. Живем дальше.Кот живет себе спокойно и не подозревает, что он на самом деле знаменитость. Правда, журналисты к нему уже утратили внимание.— А вот год назад ездили с ним в Москву — на съемки в передаче «Видели видео» на Первом канале, — говорит Потеряев. — Был сюжет про нашу работу и про него, в частности. Гидрант мужественно перенес перелет и сами съемки, мы ему паспорт выписали — все прививки у него есть. Телевизионщики поражались: у нас, говорят, такого послушного кота не было. Его ставишь — он стоит, хочешь, чтоб лежал — лежит. Как по заявке.А в мужском коллективе пожарной части Гидранта никому не приходит в голову заставить его сидеть или лежать, на руках его удерживать не будут. Он гуляет сам по себе, как и положено котам.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru