Пятилетний шахматист, которому не дали разряд из-за возраста, пожаловался министру спорта

Дима вместе со своим тренером. Фото: личный архив.

Диме Крымскому из Томска всего пять лет, но он уже очень серьезный мальчишка: умеет считать, писать, а еще – играет в шахматы. Да так, что на областном чемпионате для детей до 9 лет он выиграл 4 из 7 игр и должен был получить третий юношеский разряд, но остался без него, потому что маленький. Тогда Дима вместе со своим папой записал такое обращение к министру спорта РФ Олегу Матыцину:

- Уважаемый министр спорта! Я в выходные дни участвовал в чемпионате по шахматам. Мне дали грамоту, но третий юношеский разряд не дали. Я считаю, что это несправедливо, - по-детски объяснил Дима.

Дима начал заниматься шахматами вслед за братом. Фото: личный архив.

Мы связались с семьей мальчика, чтобы узнать, как сейчас обстоят дела и есть ли результат после такого обращения.

- Дима у нас, считай, с двух лет в шахматы пытается играть – повторяет за старшим братом. Сначала он просто переставлял фигуры, потом вместе с ним начали решать простейшие шахматные задачи и нашли хорошего тренера, - рассказал КП-Новосибирск Александр, папа мальчика. – Конечно, когда нам сначала сказали, что сыну по итогам этого соревнования присвоят третий юношеский разряд, а потом в официальной группе шахматной федерации мы прочитали, что Дима останется без него из-за возраста, то мы огорчились.

В недоумении был и тренер Димы – гроссмейстер Андрей Белозеров.

- Для Димы это были самые первые соревнования в его жизни. Весь прошлый год очных турниров из-за пандемии не было, играли только онлайн. То, что Дима выиграл 4 из 7 игр, для него это не предел. И я очень им горжусь! И, если честно, не ожидал, что Диме не дадут разряда. Видимо, когда эти законы писали, то не предполагали, что такие маленькие дети будут в шахматы играть. Но ведь сейчас в каждом садике такие занятия есть, и дети очень быстро осваивают игру, - считает Андрей Белозеров.

Вот такое объявление увидели Крымские.

Но раз закон «обижает» малышей и разряд сейчас положен детям только с 7 лет, а до этого, сколько не побеждай, никакого разряда не получишь, то, значит, нужно что-то менять. Собственно, поэтому Крымские и записали свое обращение.

- Идею сыну предложил я, он поддержал, - говорит Александр, папа мальчика. – Здесь ведь речь идет не только о Диме, но и о других детях, которые остаются без заслуженных разрядов из-за возраста, а таких немало!

К слову, обращение Димы до министерства спорта дошло: на следующей неделе на совещании там обсудят возрастные нюансы в законе. И, возможно, именно благодаря пятилетнему шахматисту недочеты подкорректируют.

А что до самого Димы, то он уже и думать забыл о том, что ему разряд не вручили: ходит в садик и готовится через два дня поехать на новые соревнования – в Новосибирск.

Тренер гордится успехами Димы. Фото: личный архив.

КСТАТИ

«Давайте ребенку попробовать все!»

Мы попросили папу Димы дать пару советов, как вырастить из ребенка маленького гения:

- Прежде всего, дайте ребенку попробовать все. Дима в какие секции только не ходил, но из активных игр ему понравился бадминтон, а из спокойных занятий – шахматы и пазлы. Он по несколько раз может один пазл собирать, - говорит Александр.

А еще важно, чтобы какое-то занятие он воспринимал как какое-то маленькое чудо, которое он может совершить сам:

- Как я поступил с кубиком Рубика: в первый раз почти полностью сам его собрал, а для Димы оставил четыре финальных действия. И вы бы видели его глаза, когда на предпоследнем действии вся схема, казалось бы, рассыпается, а на последнем, наоборот, все встает на свои места. Он загорелся сам научиться его собирать, и сейчас отлично это умеет!

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