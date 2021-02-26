В Новосибирске загадочно исчезла 31-летняя Лина Фадина, которая приехала из Америки навестить родителей. Тревогу забила ее школьная подруга, проживающая в Москве. Сибирячка-американка должна была прилететь к ней 3 февраля и погостить до вылета в США. Перед исчезновением Лина написала подруге, что мать и отчим забрали у нее документы и банковские карты. И пропала. Подруга написала заявление в полицию и просит разыскать Лину. В этой запутанной истории разбирался журналист КП-Новосибирск.ВЫЛЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ3 февраля Анна Кармакова ждала свою сибирскую подругу детства Лину Фадину в Москве. Женщины договорились заранее, что перед вылетом Лины в Чикаго они встретятся в столице России.— Но 3 февраля в 9.31 от Лины пришло голосовое сообщение о том, что она никуда не летит, так как мама и ее сожитель забрали паспорта, документы и банковские карточки, — рассказала КП-Новосибирск Анна Кармакова. — Родители поступили так, потому что якобы какая-то гадалка напророчила, что она умрет, если уедет в Америку!Женщина поняла, что ситуация странная. К тому же, со слов Анны, ее подруга всегда общалась с ней по телефону шепотом, где-то под одеялом, опасаясь, что мама услышит и отберет мобильный.Подруги стали придумывать разные способы, как Лине восстановить документы и вернуться в США. А потом связь совсем пропала.— В последний раз мы общались 13 февраля. Потом я звонила и писала. Вижу, что сообщения в телеграме прочитаны, но в ответ тишина. Затем мне перезвонила мамы Лины и сказала, что с ней все хорошо и дочь уехала в какое-то экопоселение, чтобы побыть на свежем воздухе, отдохнуть. Где находится это поселение, с кем она туда направилась и когда вернется, мама якобы не знает, — продолжает москвичка.Анну этот разговор смутил еще больше, чем молчание подруги. Она попыталась сложить полученную информацию в один пазл и в итоге забеспокоилась еще сильнее. Ведь если родители не хотели отпускать дочь в Америку, то почему они спокойно отпустили ее в непонятное экопоселение? 24 февраля Кармакова написала в полицию заявление в электронном виде о пропаже знакомой.— Я также разместила информацию во всех социальных сетях. У меня один вопрос: где Лина? — возмущается Анна.АМЕРИКАНСКАЯ ЖИЗНЬЧтобы разобраться в этой истории, мы немного узнали о жизни Лины в США.Выпускница новосибирского университета восемь лет назад уехала из родного дома покорять Штаты. Лина отлично знала несколько иностранных языков, что помогло без проблем влиться в американскую жизнь и найти работу. Сибирячка стала визажистом и устроилась в салон красоты. Вскоре появился любимый мужчина, с которым Лина создала семью. Были, конечно, и подруги. Но близкие стали замечать, что Лина увлеклась чтением какой-то своеобразной литературы, многочасовым прослушиванием странных мантр, дома повесила портреты женщины, которую называла матерью Марией, и в целом очень сильно изменилась.Со слов родных, у Лины появились проблемы в семье, муж постоянно раздражался от того, что супруга увлекалась религиозными книжками, да к тому же сам был игроманом. Развод психологически очень сильно подкосил молодую женщину. Но рядом в тот самый момент оказались подруги из религиозной общины, которые поддерживали и подбадривали сибирячку.Лина и сама не заметила, как целиком погрузилась в жизнь секты под названием «Сириус».— Я приезжала несколько раз к ней в США, и каждый раз мне было все тревожнее, — призналась КП-Новосибирск Ольга, мать Лины. — Она занималась переводами этой «религиозной» литературы на английский, постоянно слушала в наушниках какие-то проповеди, перестала пользоваться косметикой, стала носить длинные юбки. Потом хозяйка салона, где Лина работала, попросила ее уйти, потому что она, видимо, начала уже проповедовать среди клиентов.Но в секте для молодой женщины тут же нашлось занятие. Лину определили ухаживать за больными стариками. Дело вроде бы богоугодное, только денег практически не приносило. Лина совершенно перестала заботиться о себе, основное место в ее жизни стало занимать служение другим людям, а точнее — некому духовному лидеру Татьяне Микушиной.— Перед тем как Лина приехала в Россию, мне позвонила ее мама — тятя Оля. Она была обеспокоена тем, что дочь затянута в секту. Просила меня с ней поговорить. Я встретила подругу в аэропорту, не заметила в ней ничего особенного. Да, она просила меня не материться, собирала на улице бумажки и мусор, заботясь о чистоте вокруг. У нее в разговорах появился концепт Бога, мантр, медитации. Но я не вижу в этом ничего криминального, — поделилась своим мнением по этому поводу Анна Кармакова.СЕТИ СЕКТЫНа приезде сибирячки домой настояли мама и отчим, выслав ей деньги на билет в Россию. Лина еще ни разу после своего отъезда в Америку не была в Новосибирске. Когда родители увидели дочь, то были шокированы изменениями, которые произошли за эти годы.— Мы сразу же купили путевки и поехали отдыхать все вместе в Сочи, чтобы она немного развеялась. После возвращения я настояла, чтобы Лина занялась своим здоровьем, ведь в США очень дорогое лечение. Сходили к стоматологу, гинекологу. Обнаружилось достаточно проблем. Чтобы не тратить наши деньги и лечиться, Лина устроилась на работу в языковую школу, — говорит мать сибирячки Ольга.Но отвлечь Лину от влияния секты не получалось. Уже в Новосибирске на пороге появилась новая «сестра», с которой Лина стала проводить время, слушать проповеди и распространять книги Микушиной.— Перед едой Лина брала тарелку с пищей и шла освящать ее к портрету непонятной матери Марии. Ее день начинался в 7 часов утра, она постоянно слушала в наушниках эти мантры, бесконечно переводила религиозную литературу, выполняла какие-то их задания, — описывает отчим женщины Сергей.Родным было страшно смотреть на все это.— Семь лет Лина жила как зомбированная, полностью подчинялась этой секте. Но самое ужасное, что под видом идей доброты, любви и справедливости навязываются строгие правила — не заводить мужа, не рожать детей и прочее, — добавляет Сергей.Близкие пытались хоть как-то вразумить дочь, но она откровенно признавалась, что стала избранной и что их доводы — глупые и никчемные рассуждения. Она не держит зла на маму, потому что, с точки зрения ее религии, мама просто больна...А вот у обычных людей идеи этой секты вызывают недоумение. Так, например, кажется странным, что некая омичка Татьяна Миклушина слышит голоса каких-то существ из космоса, себя при этом считает воскресшей или перерожденной дочерью царя Николая Второго и пишет книги, где перемешаны все религии.ИСЧЕЗНОВЕНИЕНетрудно догадаться, что женщина устала от нравоучений людей, которые всеми силами пытались ее спасти. Лина приняла решение вернуться в США и продолжать жить той жизнью, к которой уже привыкла.— Мне пришлось придумать историю с гадалкой и ее пророчествами о смерти. Я уже просто не знала, что делать. Я понимала, что если Лина улетит, то я ее больше никогда не увижу. Она моя единственная дочь. Сердце разрывалось, глядя на то, во что она превратилась, — вздыхает Ольга, мама Лины.С большим трудом и где-то даже обманом родители уговорили Лину остаться. Она, безусловно, не готова сейчас распрощаться с сектой, но взяла паузу. Со слов матери, они договорились со знакомыми в глухой деревне, чтобы Лина пожила у них, в полной тишине и покое.— Я очень верю, что если дочка хоть какое-то время побудет без интернета, связи с адептами, без этих книг и проповедей, то она придет в себя и примет решение о своей дальнейшей жизни самостоятельно, не под давлением этих страшных людей, — рассуждает Ольга.Женщина признается, что пыталась объяснить подруге Лины свою заботу и беспокойство о дочери. Но та зачем-то подняла шум о ее исчезновении. Ольга отправила Анне сообщение, но та до сих пор продолжает настаивать на поисках.«Аня, ты хорошо подумала? Ты правда решила своей подруге помочь? Но фактически ты оказываешь ей медвежью услугу. Ведь ты сама когда-то вырвалась из секты благодаря тому, что влюбилась. В итоге ты счастливая мать своих детей. Почему ты хочешь лишить свою подругу радости материнства? Лина решила попробовать пожить без подпитки секты. Ты же беспощадно решаешь выдернуть Лину и вновь кинуть в лапы секты. Так в чем заключается твоя помощь? Я считаю, что это вредительство с твоей стороны. Отбрось эмоции и подумай спокойно. Лина — моя единственная дочь. Я больше всех на этом свете ее люблю и заинтересована в ее безопасности и счастье. Благодарю всех неравнодушных. Огромная просьба: не мешайте моей дочери выйти из-под влияния секты и вернуться к нормальной жизни», — говорится в письме матери.Родители Лины уже были в полиции. Там они, естественно, указали, где сейчас находится дочь, и объяснили ситуацию.В ближайшие дни следователи проверят эту информацию и отправят официальный ответ Анне, написавшей заявление.Комментарий специалиста«ЭТО ДЕСТРУКТИВНАЯ И ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ СЕКТА»Чтобы понять, насколько серьезная угроза нависла над сибирячкой, мы обратились к известному исследователю религиозного сектантства, настоятелю собора во имя святого Александра Невского Александру Новопашину.— «Сириус», или «Братство фиолетового камня», или «Учения вознесенных владык», в Новосибирске действует с 2017 года. В августе в Информационно-консультационный центр при соборе во имя святого Александра Невского обратилась женщина, дочь которой после четырехлетнего пребывания в организации «Центр духовного развития по учениям вознесенных владык» резко изменила свое поведение. Стала замкнутой, общается только со «своими» на многочасовых семинарах, дома часами «молится», внимания на своих детей совсем не обращает, оставляет их одних, чтобы пойти или уехать на тренинги. Муж ушел из семьи, не выдержав поведения супруги. На данный момент у дочери обратившейся к нам женщины наблюдаются сильные головные боли и провалы в памяти. По всем признакам мы имеем дело с деструктивной и опасной сектой. Если верить официальному сайту организации, она уже работает практически по всему миру. Но что особенно настораживает, так это структура организации. Очень подробно ее изучили мои коллеги из миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии. Первый уровень позиционируется как международное общественное движение «За нравственность», под этим флагом они и привлекают новых сторонников, риторика организации банальна и с первого взгляда безобидна. Второй уровень посвящения адептов — это уровень религиозного мейнстрима, эклектическое оккультно-эзотерическое общество, где среди «просветленных» появляется Блаватская с ее «Тайной доктриной». А вот третий, самый скрываемый уровень — это связь с печально известным «Белым Братством», которое активно развивалось на Украине и наделало много шума с учениями о «шестой расе» и деструктивным воздействием через активную психическую атаку на адептов. Стоит особенно акцентировать внимание на учении о фохате — важной составной части доктрины теософии и «Белого Братства», по стопам которого и пошел «Сириус». Особое место в ней занимает внушающая ужас картина конца света. Однако главным все-таки является не теория, а разработанная в мельчайших деталях культовая практика, вобравшая элементы китайского синао (промывание мозгов), африканского вуду с его богатым опытом зомбирования и заклятий, подавляющих человеческую волю, самых современных методов запрещенного нейролингвистического программирования психики, а также наркотических и психотропных средств. Все те же методики используются и в «Сириусе», — объяснил КП-Новосибирск Александр Новопашин.Протоиерей также отметил, что действия родителей Лины, которые сейчас активно пытаются оградить близкого человека от зависимости, вполне понятны. Александр Новопашин рекомендовал им обратиться в Информационно-консультационный центр по вопросам сектантства при соборе во имя святого Александра Невского за консультацией и помощью.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.