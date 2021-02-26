Клещи в Новосибирске-2021: карта опасных районов, как защититься от укуса

Клещи в Новосибирске-2021 активизируются уже совсем скоро. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, где клещи чаще всего обитают, и составили карту опасных районов. Куда не стоит ходить на прогулку — в нашем материале.
ЭНЦЕФАЛИТНЫЕ КЛЕЩИ ЕСТЬ И В ГОРОДЕ
Начнем с того, что в прошлом году ситуация с клещами в столице Сибири была непростой: на конец августа почти 20 тысяч жителей города обратились в медицинские учреждения с жалобами на укус.
— На 25 августа 2020 года были зарегистрированы 82 случая клещевого энцефалита и 93 случая клещевого боррелиоза (в 2019 году на эту же дату было зарегистрировано 117 случаев клещевого энцефалита и 113 случаев боррелиоза), — сообщается на сайте новосибирского Роспотребнадзора.
Когда именно в этом году проснутся клещи, спрогнозировать сложно: все зависит от того, как быстро и равномерно растает снег, прогреется почва и лесная подстилка, в которой ночуют клещи.
ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ В ГОРОДЕ
Судя по прошлогодней статистике, клещи были обнаружены почти в каждом районе города.
Советский район — 30,5%
Заельцовский район — 13%
Первомайский район — 12,1%
Калининский район — 10,6%
Октябрьский район — 8,3%
Ленинский район — 6,5%
ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В прошлом году численность клещей увеличилась на 8% в разных районах Новосибирской области. Этому способствовали благоприятные условия: была мягкая и снежная зима. Что будет в этом сезоне, пока неизвестно, но в Роспотребнадзоре назвали опасные районы, где можно подцепить клеща.
— В Новосибирской области чаще всего клещей можно обнаружить в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском, Колыванском, Коченевском, Красноозерском районах, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.
К примеру, в Искитимском районе количество пострадавших от укусов составляет 9,5% (1420 человек), в Тогучинском — 7,7% (1148 человек), в Мошковском — 6,7% (992 человека).
— Еще клещей можно обнаружить в городах Бердске, Оби и Новосибирске, — отметили в ведомстве.
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?
1. Ограничьте посещение лесных массивов и парковых зон в весенний период.
2. Если вы пошли гулять, то наденьте длинные брюки (желательно заправить их в сапоги), гольфы или носки с плотной резинкой. Верхнюю часть одежды лучше заправить в брюки, а манжеты должны плотно прилегать к запястьям. Это затруднит проникновение клеща к телу.
3. Голову лучше всего закрыть капюшоном, волосы — заправить под шапку или косынку.
4. Одежда должно быть светлой и однотонной, тогда на ней можно будет легко увидеть клеща.
5. Не садитесь и не ложитесь на траву — это любимое место обитания паразитов.
6. Когда вернетесь домой, тщательно осмотрите себя и домашних животных, если они были вместе с вами.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ НА СЕБЕ КЛЕЩА?
Ни в коем случае не давите его пальцами!
Возьмите пинцет и аккуратно отцепите присосавшегося клеща, затем обработайте рану и вымойте руки с мылом. Насекомое лучше всего убрать в банку, закрыть плотной крышкой и отнести в лабораторию на исследование.
— После того как вы удалите клеща, обратитесь в медицинское учреждение для осмотра, — говорят в ведомстве.
После осмотра будет назначено лечение.
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