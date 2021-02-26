Какие качества важны в работе железнодорожника

Трудовые будни. Андрей Мезенцев - справа. Фото: личный архив.

Станция Инская - одна из самых крупных сортировочных железнодорожных станций в России. Через нее идут поезда в пяти направлениях: Новосибирск-Главный, Кузбасс, Восток, Юг и Запад. Огромный поток. Чтобы движение транспорта не прекращалось, было безопасным, необходимо, чтобы работа всех железнодорожных служб была слаженной и добросовестной.

Путевое хозяйство отвечает за содержание пути в исправном состоянии, чтобы поезда могли двигаться плавно, безопасно, с установленными скоростями. Содержание и ремонт лежат на плечах сотрудников дистанции пути. Весь путь делится на линейные участки, их еще называют околотками. Руководят такими околотками дорожные мастера.

«Комсомольская правда» встретилась с опытным дорожным мастером Андреем Васильевичем Мезенцевым. О том, какие качества важны в его работе на железной дороге, - в нашем материале.

Начало пути

Андрею Мезенцеву 57 лет. И в этом году исполнится уже 27 лет, как он работает на станции Инская. Свой путь железнодорожника он начал в неспокойных 1990-х с должности монтера пути. В те годы работы было непочатый край, потому что все пути крепились на деревянное основание.

- Преобразование Инской началось в 1995 году, - вспоминает Андрей Васильевич. - Тогда стрелочные переводы стали переукладывать с деревянного основания на железобетонное. Так мы уходили от гнилости шпал, бруса, чтобы было меньше отказов рельсовых цепей и улучшалось состояние верхнего строения пути.

Отработав монтером пути два года, Андрей Мезенцев почти девять лет трудился бригадиром. А с 15 апреля 2004 года стал дорожным мастером.

В РЖД высоко ценят работу Андрея Васильевича. Андрей Мезенцев - слева. Фото: личный архив.

Что главное в работе

В обязанности дорожного мастера входит обеспечение безопасности движения поездов, соблюдение технологических процессов. Очень важно соблюдать правила охраны труда, чтобы каждый вернулся домой после трудового дня живым и здоровым.

- Работа ответственная, голова должна работать постоянно, - отмечает Андрей Васильевич. - Всегда нужно быть очень внимательным и собранным. Ведь железная дорога - это зона повышенной опасности. Бывает, что поезда идут с двух или четырех сторон, и тут главное - не растеряться. Все это, конечно, приходит с опытом.

Андрей Васильевич руководит путейцами. Он отвечает и за них, и за общее дело. Чтобы руководителя слушали, нужно его уважать, а это само по себе не приходит. У Андрея Мезенцева большой опыт на железной дороге. Коллеги отмечают, что он строгий, требовательный, но дело свое знает, поэтому и работа у его команды идет слаженно, качественно и быстро.

- В этой работе главное - внутренний стержень. А еще человек должен уважать самого себя. Если человек сам себя не уважает - его никто уважать и слушать не будет. Из этих двух качеств вытекают и другие: на мой взгляд, очень важна честность. Не надо врать, ничего хорошего из вранья не выйдет. И еще важно дружить со своей головой. Те казусы, которые иногда случаются на работе, происходят из-за человеческого фактора: из-за неопытности, халатности или незнания своих обязанностей, - рассуждает Андрей Васильевич.

Командная работа - залог успеха

В коллективе Андрея Мезенцева текучесть кадров совсем небольшая. Ушли всего два-три человека, молодые парни. Костяк команды - хорошие, опытные сотрудники, есть среди них и те, кто проработал больше 15 и даже больше 20 лет.

- Хорошо, когда на работе поддерживаются человеческие, приятельские отношения. А про себя скажу, что в жизни важно уметь договариваться и искать причину. Ведь если всегда кнутом бить, то человек поверит, что он ничего не может. Что потом с ним станет? Разве он будет работать хорошо? Нужно, чтобы у человека крылья расправлялись, тогда и работа пойдет в гору, - подытожил Андрей Васильевич.

По поводу любви к работе у Андрея Мезенцева категоричное мнение: если не нравится железная дорога - занимайся другим делом. Ведь на работу идти под дулом пистолета человека никто не заставляет.

- Не нравится работа - можно написать заявление и пойти искать, где легче и проще. Многие хотят сидеть дома, ничего не делать, но в начале месяца получать аванс, а в конце - зарплату. Если же вы сами пришли работать, нужно окунуться в трудовые будни и не жаловаться, а вникать, разбираться и понимать. Тем более зарплата здесь очень хорошая, - поделился Андрей Васильевич.

С братом и племянницей. Андрей Мезенцев - справа. Фото: личный архив.

О жизни

Работа дорожного мастера - непростая, напряженная. Андрей Мезенцев говорит, главное в жизни - чтобы тебя понимала вторая половинка, чтобы привыкла к ненормированному режиму.

- Особенно в молодости это очень тяжело, когда телефон и в 3, и в 4, и в 5 часов утра звонит. А ты начинаешь порой ругаться, громко разговаривать. Жена со временем приняла такие особенности моей работы, адаптировалась. Если ночью звонят, отправляет на кухню и закрывает все двери, потому что я громко говорю. Это издержки профессии - голос на улице должен быть громким, - смеется Андрей Васильевич.

По молодости он занимался футболом, играл в команде «Чкаловец». Сейчас смотрит футбол по телевизору.

Для Андрея Васильевича честный, добросовестный подход важен и в жизни, и в работе. Это суровый сибирский мужчина с хорошим чувством юмора.

- Я люблю повеселиться. Погоревать мы всегда успеем. Жизнь у нас такая, что без правильного отношения к ней никак, - улыбнулся Андрей Васильевич.

Через мгновение зазвонил телефон, и наш герой переключился на рабочий лад. Он попрощался с нами и пошел решать ежедневные задачи, которые у дорожного мастера никогда не заканчиваются.