«Поймать» рак можно на раннем этапе

Ванданов Александр Сергеевич. Фото: Медсанчасть-168.

Рак молочной железы изучен лучше других и хорошо поддается лечению на ранних стадиях, но в России смертность от него остается высокой. Есть мнение, что рак молочной железы поражает лишь тех, у кого есть к этому генетическая склонность. Это верно лишь отчасти. Действительно, женщины, чьи прямые родственницы, особенно мамы и бабушки, страдали от этой болезни, находятся в группе риска и должны регулярно проходить обследование у маммолога.

Однако от такого диагноза не застрахованы и те, в чьей семье ни у кого этой болезни не было. Примерно 70% заболевших не имели никакой наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям.

К факторам риска, способным спровоцировать развитие опухоли, относятся нарушения гормонального баланса, бездетность и многодетность, очень поздние первые роды, раннее начало и позднее прекращение менструаций, наличие мастопатий, пристрастие к курению и алкоголю, ожирение, а также частые стрессы, гипертоническая болезнь, воспаления матки и яичников, атеросклероз, гипотериоз и заболевания печени.

Рак молочной железы развивается постепенно. Поэтому во многих случаях рак диагностируется слишком поздно, когда терапия уже малоэффективна.

Единственная действенная мера профилактики рака груди - регулярные самообследования и осмотры у маммолога.

Есть признаки рака молочной железы, которые должны настораживать. Хотя бы один из этих симптомов - достаточный повод для немедленного обращения к врачу:

• безболезненное плотное образование в молочной железе;

• изменение формы молочной железы;

• сморщивание или втяжение кожи груди;

• ощущение дискомфорта или боль в одной из молочных желез;

• уплотнение или припухлость на соске, а также его втяжение;

• кровянистые выделения из сосков;

• увеличение лимфатических узлов под мышкой с одной стороны.

Самостоятельная диагностика уплотнений в молочной железе не займет много времени. Во время проверки встаньте перед зеркалом, поднимите руки над головой, взгляните на грудь. О наличии уплотнений могут говорить характерные «ямки» на коже. Если вы обнаружили уплотнение, если один из сосков или оба начали кровоточить, если изменилась форма соска или груди, появились неприятные ощущения, необходимо срочно посетить маммолога, который сможет точно определить, есть ли у вас онкологическое заболевание.

Чтобы «поймать» опухоль на раннем этапе развития или быть уверенной в своем здоровье, необходимо регулярно проходить обследование у специалиста и делать маммографию или УЗИ молочных желез. Все женщины от 40 до 49 лет должны проходить маммографию раз в 1-2 года, а женщинам после 50 лет врачи настоятельно рекомендуют обследоваться ежегодно. Молодым женщинам, не достигшим 40-летия, следует раз в 1-2 года делать УЗИ-диагностику и посещать маммолога, даже если нет никаких жалоб. Особенно это касается тех, кто попадает в группы риска, описанные выше.

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