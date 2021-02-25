Последние новости Новосибирска на 25 февраля 2021 года: отец выкрал сына, ученые создают «умный» квадрокоптер

Мать верит, что сможет найти сына. Фото: личный архив.

Последние новости Новосибирска на 25 февраля 2021 года сейчас активно обсуждаются в соцсетях. Все самые важные события - в нашем материале.

ОТЕЦ УВЕЗ СЫНА В ИГИЛ*

Жительница Новосибирска уже пять лет пытается вернуть сына, которого ее муж выкрал и тайком увез в ИГИЛ*. Перед этим он напоил маму ребенка водой с какими-то веществами, чтобы она уснула. Женщина отчаянно пытается отыскать мальчика.

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДОЧКУ, КОТОРУЮ У НЕЕ ЗАБРАЛИ ИЗ-ЗА НИЗКОГО IQ

После того, как Алена Антипина в Магнитогорске провалила тест на IQ, у нее забрали дочку. Вскоре она познакомилась с мужчиной и переехала в Новосибирск, где 7 февраля снова стала мамой. Девушка боится, что органы опеки могут забрать у нее и второго ребенка.

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ МАЛЬЧИКА

В нашумевшей истории с мальчиком, которому на горке банда подростков сломала спину, появился новый поворот: все сказанное ребенком может оказаться выдумкой. Судя по видео с камеры видеонаблюдения, никакой драки не было. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц)

УМНЫЙ КВАДРОКОПТЕР

Новосибирские ученые разрабатывают уникальную платформу, которая, в отличие от вертолета, сможет спасать людей из горящих многоэтажек. И это не все:

— Корпус всей установки будет выполнен из алюминия как наиболее доступного и технологичного материала. Благодаря этому двигатель будет работать в условиях низких температур, к примеру, в Арктике, — рассказывает Илья Зверков, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ.

* Террористическая организация «Исламское государство» запрещена на территории России Верховным судом.

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