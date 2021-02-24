Почему новосибирский закон о «лесных парках» активно обсуждают в соцсетях

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Спасение Заельцовского бора?

И депутаты, и общественность с прошлого года активно обсуждают инициативу по защите Заельцовского бора. В этом месяце она обрела формальные очертания: в закон об ООПТ депутаты предлагают ввести ряд поправок, в том числе новое понятие - «лесные парки». К ним законодатели предлагают относить территории, «имеющие особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое либо оздоровительное значение». В Новосибирске «лесным парком», вероятно, станет часть Заельцовского бора или бор целиком. Авторы поправок говорят, что хотят сохранить лес, и в этом они, несомненно, могут рассчитывать на одобрение жителей.

После публикации проекта поправок жители начали обсуждать их в соцсетях. Прозвучало много голосов в поддержку инициативы.

- Все горожане именно за то, чтобы это был закрытый охраняемый кусок нетронутого леса, уже много лет борются, - пишет Александр Э.

Но есть и те, у кого инициатива вызывает опасения.

- Парадокс в том, что для вводимой февральским законопроектом категории ООПТ - лесной парк финансово-экономическое обоснование гласит: «не потребует дополнительных расходов из областного бюджета», - уточнила 11 февраля в соцсети Facebook Оксана Лукьянец, член экофракции «Яблока». - Предположу, что администрирование запретов и наказаний за экологические правонарушения на территории не только ООПТ, но и просто городского леса все же требуют кое-какого финансирования.

Общественник Владимир Кириллов в выступлении в том же Facebook привел пример злоупотреблений при создании ООПТ на берегу Телецкого озера в Республике Алтай:

- Теперь за орехами-грибами так просто в лес не зайти. Разрешение стоит, конечно, недорого - 300 рублей, но не каждый сможет поехать и взять это разрешение. При отсутствии разрешения штраф - несколько тысяч рублей. И это привело к большой социальной фрустрации.

Похожую историю, но на территории другого озера, СМИ широко освещали в конце января. Скандал разразился на Байкале из-за роста стоимости посещения Ольхона.

- …Уже 300 [рублей]. И неважно, кто ты - местный житель, пенсионер, ветеран, сирота или инвалид […] Тут еще больше появляется вопросов: откуда взялась цена в три раза выше? - спрашивала председатель общественного движения «Люди Байкала: право на жизнь» Маргарита Коновалюк.

Аналогичные опасения высказывают и новосибирские пользователи соцсетей.

- Дожили, скоро и по бережку не погуляешь, и под сосной не посидишь. И так в городе дышать нечем, - сетует Sophia S.

- Заельцовский парк должен быть бесплатным для всех! - считает Николай М.

Риск, по мнени