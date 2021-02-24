Новосибирские ученые создают квадрокоптер, который сможет спасать людей из горящих высоток

Так может выглядеть «летучий» госпиталь. Фото: www.nstu.ru.

«Минимальный контакт с посторонним объектом чреват для вертолета катастрофой. А этот аппарат сконструирован так, чтобы переносить небольшие столкновения. Поэтому он сможет спасать людей с высотных зданий, например, когда вертолет не может зайти сверху из-за задымления». Ух, от одного такого описания дух захватывает! Что же за чудо-машина такая, которая покруче привычной «вертушки» будет? Это - ноу-хау от новосибирских учёных со строгим научным названием «тяжелая мультироторная платформа». А если говорить проще – очень большой и навороченный квадрокоптер.

Чем он отличается от вертолета? На этот вопрос ответил профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков:

- Смотрите, у вертолета только один ротор (та самая крутящаяся часть сверху), и если в него попадут ветки деревьев, провода или что-то еще – случится беда, - объяснил КП-Новосибирск ученый. – А на нашей платформе роторы (а их как минимум четыре) защищены специальным «корпусом», который оберегает их от посторонних предметов.

А на этой платформе можно спасать людей во время пожара в высотке. Фото: www.nstu.ru.

Еще один плюс такого «умного» квадрокоптера – в отличии от вертолета, он может работать в условиях сильного ветра и снегопада – опять же благодаря таким воронкам. Так что, допустим, если в непогоду какие-то туристы в горах попадут в беду, то он сможет и их спасти, перенести в безопасное место.

Но и это еще не все: платформу вообще можно будет использовать и при экстремальных холодах:

- Корпус всей установки будет выполнен из алюминия как наиболее доступного и технологичного материала. Благодаря этому двигатель будет работать в условиях низких температур, к примеру, в Арктике, - рассказывает Илья Зверков.

Разместиться на таком «квадракоптере» при грузоподъемности 2 тонны могут как минимум 15 человек. Но это не предел: максимальная грузоподъемность может достигать 15 тонн:

- На такой платформе можно, к примеру, при необходимости развернуть «летучий» госпиталь, - предлагает профессор.

А вот на такой - доставлять грузы. Фото: www.nstu.ru.

При меньшей грузоподъемности «квадрокоптера» можно решать и еще одну медицинскую задачу:

- Часто спасателям приходится помогать врачам - переносить к машине «Скорой помощи» людей с очень большим весом. А с платформой это было бы куда проще, - уверен Илья Зверков.

В этом году для ноу-хау запланирована серия аэродинамических испытаний: в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН уже проведена проверка отдельной ячейки, которых может быть на такой платформе до 20.

- Планируем подготовить самый важный элемент платформы — силовую установку, которая будет работать на базе полноценного двигателя. Больше всего для нашей работы подходит бензиновый двигатель – возможно, им будет первый в мире полностью алюминиевый двигатель, изготовленный ранее учеными НГТУ НЭТИ, - говорят в университете.

Пока конкретных заказов ученым на их платформу еще не поступало, однако испытания ноу-хау пройдут уже весной. И как знать, куда отправится сибирский квадрокоптер.

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