Сибирячка пытается вернуть похищенного террористами ребенка: трехлетнего мальчика увезли в ИГИЛ*, опоив мать снотворным

Махмуд похитил сына в декабре 2016 года. Фото: личный архив.

История любви таджика и сибирячки закончилась трагедией. 44-летняя жительница Новосибирской области Майя Казакова** в 2016 году поехала с семьей в отпуск, но отдых превратился в настоящий кошмар. Обратно женщина вернулась одна — муж похитил трехлетнего сына и сбежал к террористам. Вот уже четыре года Майя безуспешно пытается вернуть ребенка. Как ИГИЛ* разрушает семьи — в материале КП-Новосибирск.

СТРАННЫЕ ВИДЕО И РОКОВОЙ ОТПУСК

Майя Казакова и Махмуд Ходжиев поженились в 2011 году. Правда, по настоянию жениха оформлять брак по законам Российской Федерации они не стали. Церемония прошла в мечети по мусульманским обычаям.

У Майи уже был ребенок от первого брака, но муж очень хотел своего сына. Влюбленная женщина спустя два года совместной жизни подарила Махмуду долгожданного наследника.

Мальчику уже 7 лет. Фото: личный архив.

— Мы жили дружно и очень хорошо. Но однажды я стала с тревогой замечать, что мой муж меняется. Стал несдержанным, проявлял агрессию и ревность. А однажды как-то при мне включил видео в каком-то телеграм-канале, а там выстрелы и крики «Аллах Акбар!». Я испугалась и попыталась поговорить с мужем, он меня не слушал. Я даже позвонила его отцу в Таджикистан, рассказала все и попросила приехать, повлиять на сына, — поделилась с КП-Новосибирск Майя Казакова.

Разговоры с отцом временно успокоили мужчину. Так казалось Майе. Жизнь вроде бы наладилась, и в декабре 2016-го семья поехала в отпуск, правда без старшего сына, который ходил в школу. На поездке настоял именно муж, сказал: «Посмотрим святые места».

— Мы путешествовали по разным мусульманским странам. Беда случилась в Ираке, где мы на два дня остановились в гостинице. Муж во время обеда дал мне попить воды из пластиковой бутылочки. Я выпила и уснула. Подозреваю, что он туда подмешал что-то снотворное или наркотическое. Проснулась, а его и нашего трехлетнего сына Алика (имя публикуем с разрешения матери. — Ред.) нет. Я побежала к администратору отеля, он кое-как объяснил мне, что они уехали на такси, и передал сумку с моими вещами и обратным билетом, — продолжает женщина.

В Ираке россиянка обратилась за помощью в местную полицию, но там не особо хотели вникать в ситуацию. Майя вернулась домой и пошла к следователям.

СЛЕДЫ РЕБЕНКА ТЕРЯЛИСЬ В АФГАНИСТАНЕ

Глаза матери не просыхали от слез. Женщина, осознав, что сама увезла ребенка и мужа к боевикам и террористам, потеряла сон и покой.

— Махмуд мне потом позвонил и признался, что спланировал все заранее, так как я не разделяла его идей, и что сын теперь будет с ним. Он иногда давал Алику трубку и отправлял от него короткие голосовые сообщения и фотографии. У меня разрывалось сердце, — говорит Майя.

Махмуд заранее спланировал похищение. Фото: личный архив.

— Я писала письма и заявления во все инстанции — в СКР, посольства, МИД, детскому омбудсмену. Понимаю, что это непросто и проблема международная. Мне посоветовали только ждать, — вздыхает сибирячка.

Следователи в 2016 году возбудили сразу несколько уголовных дел: по факту похищения ребенка и участия в террористической организации. Правоохранители сосредоточились на отце-террористе, хотя мать мальчика очень просила: «Главное, ребенка найдите, верните».

С трудом Майе удалось выяснить, что Алик находится с отцом в Афганистане. Женщина готова была вылететь туда и искать сына самостоятельно, но, так как по сути она оказалась женой террориста, ей закрыли выезд из страны.

— То, что произошло, — это кошмар. За четыре года ожиданий я перенесла уже два инфаркта, — признается сибирячка.

«СИДЕЛ НА КРЫЛЕЧКЕ И ЖДАЛ МАМУ»

В 2018 году Майе пришло сообщение в мессенджер с телефона мужа. Его друг, тоже боевик, сообщил женщине, что Махмуд стал шахидом, и подкрепил свои слова страшными фотографиями.

— На них Махмуд был мертв. Я узнала его на фото, это сто процентов он. И сердце сжалось от мысли о сыне. Мне сообщили, что Алика теперь воспитывает вторая местная жена Махмуда по имени Гуля. И после этого связь совсем оборвалась. Теперь я не знаю, где мой мальчик. Ему уже 7 лет, — добавляет Майя.

В Следственном комитете по Новосибирской области официально факт смерти сибирского боевика до сих пор не признали. Говорят, что сделать это можно только после проведения экспертизы ДНК.

— Я не готова смириться с тем, что больше никогда не увижу своего сына, — плачет мать. — Уверена, что должен быть хоть какой-то способ вернуть Алика домой. Это невыносимо — быть здесь и осознавать, что никто в этом мире не может мне помочь. В нашем последнем разговоре с мужем он рассказал мне, что Алик отказывался есть, сидел на крылечке и говорил, что ждет маму. Отец пообещал ему, что мама скоро приедет. Я каждый день вижу перед глазами эту картину. Вряд ли кто-то сможет понять мою боль.

Сын скучает по матери. Фото: личный архив.

Уголовные дела по факту похищения ребенка и участия в террористической организации, которые были возбуждены в отношении Махмуда, после признания его мертвым, скорее всего, будут закрыты. Шансов на возвращение маленького сибиряка домой станет еще меньше.

* Террористическая организация «Исламское государство» запрещена на территории России Верховным судом. Майя решила рассказать нам свою историю в том числе и затем, чтобы другие женщины не повторяли ее ошибок. Она до сих пор винит себя, что не смогла уберечь сына, поверила его отцу, который клялся, что не разделяет радикальных взглядов. Но на деле все оказалось иначе…

** Имя главной героини изменено по ее просьбе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.