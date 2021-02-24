У молодой матери забрали дочку после того, как она провалила тест на IQ. Громкая история произошла пару лет назад в Магнитогорске. После этого ее героиня — 21-летняя Алена Антипина — познакомилась с мужчиной и переехала в Новосибирск, где 7 февраля снова стала мамой. Девушка боится, что органы опеки могут забрать у нее и второго ребенка. Ее история — в материале КП-Новосибирск.ПСИХБРИГАДА И ТЕСТ НА IQДетство Алены Антипиной нельзя назвать счастливым. Алена родилась в многодетной семье в Магнитогорске, но так и не видела ни отца, ни матери: ребенка оставили в доме малютки. Алена росла в интернате для детей-сирот.— Во втором классе мне поставили диагноз «умеренная умственная отсталость». Я не знаю, от природы это или нет, потому что по-хорошему в интернате с нами никто не занимался. Ни читать, ни писать я так и не умею, — рассказала КП-Новосибирск Алена Антипина.Вообще, воспоминания о детстве у девушки мрачные:— В интернате били, а тех, кто не слушался, не кормили.Алена уверяет, что даже заставляли попрошайничать на улицах. Когда выросла, как сирота, она получила от государства квартиру. В ней и начала строить новую жизнь, только она получалась еще хуже интернатской. Парень, с которым встречалась, подсел на наркотики. Брат, которому помогла, -подставил.— У брата была своя квартира, но он вроде как за какие-то долги заложил ее. В общем, остался без крыши над головой. Ну, я его и пустила к себе пожить, — вспоминает Алена. — И так получилось, что я родила, а отец дочки куда-то пропал. Брат приводил друзей к нам на пьянки, мы скандалили, я пыталась их выгнать, даже до драки дело дошло… В итоге брат вызвал психбригаду, сказал, что я ненормальная. И на следующий день из опеки пришли за моей дочкой. Ее забрали.Алена говорит, что пыталась вернуть малышку, но провалила тест на IQ, не набрав даже 90 баллов, что означает — интеллект ниже среднего. Впрочем, есть и другая сторона этой истории: брат Алены говорит, что мама из нее была никакая — девушка сама устраивала загулы, оставляя ребенка на посторонних людей.— Никто даже разбираться не стал, никому правда не нужна была. Мне просто в опеке сказали: «Ты инвалид и не сможешь ее воспитать. Напиши отказ от нее». Я выбежала из кабинета в слезах. Это моя дочка! Какой отказ? Я все смогу ей дать, чего бы это мне ни стоило. Но в итоге меня лишили родительских прав через суд. Сейчас дочка находится под опекой в другой семье. Я мечтаю ее вернуть, — признается девушка. — Но пока просто боюсь, что у меня могут забрать и второго ребенка. 7 февраля я снова стала мамой…«Я БОЮСЬ, У МЕНЯ И ЕЕ ЗАБЕРУТ»Кто отец второго ребенка — Алена не говорит, так как отношения и с этим мужчиной не сложились. Но сейчас она снова не одна. Рядом — Денис, парень, с которым Алена познакомилась в интернете.— Я не умею читать и писать, поэтому все это время мы общались голосовыми сообщениями. Он знал мою историю и позвал в Новосибирск, тут мы снимаем квартиру, — продолжает Алена. — Пока я была беременна, мне звонили из магнитогорского отдела опеки. Говорили, чтобы я не рожала в другом городе. В родных краях лучше ведь… А я не такая уж дурочка, как они думают. Я не хочу туда возвращаться. Ага, чтобы они и этого ребенка забрали? Денис хочет после того, как мы распишемся, удочерить обеих. Даст им свою фамилию и отчество.В Новосибирске под свое крыло Алену взяла общественница Анна Тажеева. По словам правозащитницы, она не видит никаких причин, чтобы изъятую девочку не вернули в семью.— Политика Новосибирской области направлена на сохранение кровных семей. Безусловно, мы будем биться за обеих девочек. Семья у нас на контроле, мы будем ей помогать, — прокомментировала КП-Новосибирск общественница Анна Тажеева, которая входит в группу при уполномоченном по правам ребенка Новосибирской области.Сейчас Алена собирает документы, чтобы восстановиться в правах на двухлетнюю дочь, которую у нее забрали в другом регионе.«Комсомолка» будет следить за развитием событий.КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА«Из-за IQ забрать ребенка не могут!»Ситуация с лишением родительских прав из-за низкого уровня интеллекта матери вызывает много вопросов. Действительно ли неумение девушки читать и писать может навредить детям и их развитию?— Возможно, в силу своей истории девушка не может обеспечить уход за ребенком. Это достаточно сложная тема — детдомовские дети и их вхождение во взрослую жизнь. Большая часть из них не могут позаботиться о себе, не говоря уже о ребенке. Необходимо разбираться с конкретным медицинским диагнозом, требуется индивидуальный подход. Но низкий IQ не повод лишать мать родительских прав, — считает психоаналитик Константин Зубахин.По словам юриста Анны Малаховой, из-за низкого уровня интеллекта ребенка у матери забрать не могут, а вот из-за того, что родитель оставлял младенца дома одного, уходил в загулы, угрожал здоровью малыша — вполне.— Статья 69 Семейного кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым могут лишить родительских прав. При этом не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например, психическое расстройство или иное хроническое заболевание).По словам юриста, у девушки есть все шансы восстановиться в родительских правах в судебном порядке. Для этого ей нужно предоставить характеристики с места жительства или работы, а также медицинские справки о том, что она не состоит на учете у нарколога.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.