В Новосибирске сегодня весь день не утихал холодный ветер со снегом. Идти против ветра очень сложно, водителям на дорогах не хватает видимости, зато дворникам зарядка на весь день. А еще в такую погоду получаются красивые заснеженные фотографии. Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала КП-Новосибирск, как долго продлится такая погода.Что приятного в метели? Когда идешь против ветра — глаз почти не можешь открыть, капюшон сдувает, приходится держать рукой. Холодно, в конце концов.Но если присмотреться, то есть в этой погоде и хорошее: на снимках снег превращает тёмную одежду, ларьки, здания, машины в настоящий космос. А далекие здания укутаны белой завесой — такой вот сибирский Сайлент-хилл.Повезло тем, у кого капюшоны с пушком и вязаные шапки — на них снег смотрится особенно эстетично. Повод сделать красивые селфи.Однако завтра интенсивность снегопадов заметно снизится. Но в некоторых районах еще будут «хозяйничать» метели.В ночь с 24 на 25 февраля температура будет 15-17 градусов мороза, ветер сохранит свою силу — с порывами до 22 м/с, а завтра днем будет небольшое ослабление до 15 м/с. И немного похолодает.Ситуация на дорогах станет получше — за счет снижения интенсивности снегопадов.С 26 февраля в Новосибирск вернутся сильные морозы — температура опустится до 25 градусов мороза.А в выходные дни, 27 и 28 февраля, ожидаются 30-градусные морозы — в городе и пригороде. Зато будет солнечно и бесснежно. Ветер ослабнет.В некоторых районах Новосибирской области в выходные дни температура будет опускаться ниже 30 градусов мороза.— Если сейчас температурный фон существенно повысился, то с завтрашнего дня он начнет опять понижаться. Для февраля это достаточно типично, — сказала Анна Лапчик.В ближайшие дни по области еще будут снегопады, но такого отсутствия видимости на дорогах, как сегодня, уже не будет, судя по прогнозу.— Следующие двое суток мы ждем, что вслед за холодным фронтом начнется рост давления. Облачность будет уменьшатся, — пояснила Анна Лапчик. Небольшой снег в отдельных район еще вероятен. Ветер при этом существенно ослабеет.Что характерно, не все новосибирцы хмурились на снежную погоду сегодня. Родители гуляли с детьми, а кто-то покупал себе мороженое. Сибиряки, одним словом.Только работникам коммунальных служб предстоит много работы, особенно ночью. Но близится весна — и скоро все «само растает».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru