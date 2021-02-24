Новосибирский школьник мог выдумать историю о том, что был избит бандой подростков из-за брекетов

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после того, как мама 12-летнего школьника сообщила, что ее сына банда подростков избила на горке. Мол, они требовали, чтобы мальчик снял брекеты, а ребенок отказался. Со слов ребенка, потом началась драка, во время которой он получил компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки.

По части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц) виновным грозит до 12 лет лишения свободы. Вот только вполне может оказаться, что подростки ни в чем не виноваты.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, которая запечатлела все происходившее на площадке, никакой драки не было. В кадре видно, что дети действительно общаются, но потом спокойно расходятся. И вполне вероятно, что ребенок мог придумать всю историю: испугался признаться маме, что сам повредил позвоночник, когда катался с горки на надувной плюшке.

Сама мама ребенка ситуацию пока не комментирует. Как бы то ни было, юристы уверены: даже если подтвердится, что эта история – выдумка, женщине ничего не грозит.

- Мама знала о произошедшем только со слов ребенка, и сейчас она находится ровно в том же положении, что и следователи. Никакого злого умысла с ее стороны не было. Поэтому никакой административной, а тем более уголовной ответственности за то, что она подала заявление в полицию, не будет, - заявил КП-Новосибирск адвокат Илья Уткин.

Напомним, это уже не первый случай в Новосибирске, когда ребенок выдумает потасовку, которой не было. 31 января 9-летняя девочка рассказала своей маме, что, якобы, на горке ее избили трое мальчиков. Мол, дети повалили ее на снег и начали пинать. Инцидентом всерьез заинтересовался Следственный комитет, а департамент образования направил в школу № 155, рядом с которой произошла драка, специальную комиссию. Но в итоге девочка сама созналась, что все придумала.

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Сейчас мальчик находится в больнице, а его мама уже написала заявление в полицию (подробнее).

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