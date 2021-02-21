Олимпийская чемпионка в командном зачете 2014 года и серебряный призер Олимпиады-2018 приехала в Новосибирск, чтобы выступить во Дворце спорта. Там была назначена программа «Чемпионы. Ледниковый период».За день пребывания в Новосибирске Екатерина Боброва успела хорошо познакомиться с местными пробками. Но все же успела приехать в студию Радио «Комсомольская правда». Перед самым выступлением мы поговорили о том, почему спортсмены не чувствуют боли, как по ошибке принимают допинг, и за что фигуристка недолюбливает День святого Валентина.«У СПОРТСМЕНА ТРЕЩИНА В КИСТИ, ИЛИ ПАЛЕЦ СЛОМАН, А ОН НЕ ЧУВСТВУЕТ»- Екатерина, с какого возраста вы – на коньках?- С четырех лет.- Вы тогда были лучшей среди сверстниц?- Я была в одиночном катании до десяти лет. Меня отличала артистическая сторона - я любила танцевать, очень яркие программы катала. Но вот с прыжками не ладилось. И в какой-то момент я поняла, что только за счет второй оценки выигрывать не могу. Девочки уже прыгают тройные, я а я все еще с двойными. И в десять лет поменяла вид фигурного катания на танцы на льду.- И выиграли от этого.- Есть такая легенда у нас... Мама пришла и сказала: «давай, попробуем танцы на льду. Это – то же самое, только прыгать не надо». «Так что же ты мне раньше не сказала!?»- И, тем не менее, сложные элементы остаются. Когда я вижу, как фигурист, а тем более фигуристка падает, у меня сердце замирает. А что чувствует спортсмен в такие секунды?- Исключительно досаду. Бывают разные, конечно, падения. Но нас учат с детства, как правильно падать. На тренировках мы буквально разбиваемся на этих прыжках. Особенно сейчас такие многооборотные прыжки - даже мне, будучи фигуристкой, страшно на это смотреть. На тренировках ты пробуешь максимально возможное, и что из этого получается - выносишь на соревнования. Обычно это не так страшно, как выглядит.- Неужели не больно?- Мы не думаем об этом, когда катаемся. Падение произошло, мы про него забываем и движемся дальше. Больше досады.- Бывает, что боль приходит постфактум?- Конечно, бывает. Были случаи: неудачно упал спортсмен, докатывает программу, а потом выясняется, что у него трещина в кисти, или палец сломан. А на протяжении программы он этого не чувствовал.«КОГДА У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИ МЕЛЬДОНИЙ, Я ПОДУМАЛА: ЭТО – ШУТКА»- Вам никогда не доводилось заплакать во время выступления?- Когда я была уже взрослым спортсменом – нет. Когда мне было пять или шесть, у меня были выездные соревнования. В Москве, но на другом катке, это был каток «Локомотив». Я катаю, катаю программу и в какой-то момент забываю шаги. Я в панике. Не знаю что делать. Неизвестный каток, забыла шаги, топнула ногой и ушла со льда. Мне тренер говорит такую фразу: «Кать, ты же так классно импровизируешь. Ну не знаешь, какие прыжки, вращения – сымпровизируй, до конца музыки доделай программу». Нас всегда учат: до конца! Вот когда вышел на диван, который мы называем «kiss and cry» - диван слез и поцелуев, когда сдерживаться невозможно, тогда только можно - на этом диванчике.- Допинг существует в российском спорте?- Не буду говорить про каждый спорт, не знаю ответа на этот вопрос. Но могу сказать, что в фигурном катании его нет. Все очень просто: какую бы таблетку ты не принял – ты не прыгнешь четверной. Ты либо умеешь это делать, либо не умеешь. Либо умеешь красиво кататься, либо не умеешь, никакие таблетки тебе не помогут.У нас были случаи допинга просто по незнанию. Где-то на сборах в Америке, в Европе, в Канаде у тебя заложило нос, ты не можешь ни есть, ни спать. Покупаешь пузырек в аптеке, и ты не знал, что в этом безобидном пузырьке… Есть случаи, которые можно на пальцах одной руки пересчитать, такие случаи, когда спортсмен принимал по незнанию. У нас есть определенные моменты: если неизвестный препарат – отправляешь доктору сборной и в РУСАДА (Российская антидопинговая организация – примечание автора), чтобы точно все было можно. И после этого можно принимать препарат. Но бывают юниоры, которые не знают.- Вы говорите о ситуациях с мельдонием?- Нет. Но если взять мельдоний - это просто был не изученный препарат. На препарате было написано, что выводится он два месяца из организма. Нам сказали заранее, что с 1 января 2016 года препарат входит в запрещенные. С начала сезона мы прекратили его принимать. Прошло 5-6 месяцев, и когда после Чемпионата Европы мне пришла повестка (в пробе фигуристки на допинг обнаружили мельдоний – Ред.), я подумала, что это или шутка, или ошибка. Что, может быть, перепутали пробы. Я - гиперответственный человек и просто в ступор впала. Оказалось, что недоисследованным был период выведения препарата, и в моей пробе были микроскопические элементы. Мы пропустили очень важный для нас Чемпионат Мира с моим партнером, потеряли рейтинг. Очень многое потеряли.- Хотя и были потом реабилитированы… Екатерина, а есть идеи, как навсегда закрыть вопросы с допингом? Чтобы не было ни ошибок, ни спекуляций.- Возможно, вы не до конца понимаете, в чем смысл запрета допинга. В первую очередь, допинг - это ужасные, очень сильные препараты, которые вредят здоровью спортсменов. Спортсмены и так - не самые здоровые люди. Ты принимаешь, чтобы стать лучше, а последствия от препарата могут быть такими серьезными… Были случаи, когда чуть ли не замертво падали люди на тренировках или соревнованиях под влиянием этих препаратов. Это не олимпийские виды спорта, за ними не так следили по допингу, но это не значит, что можно гробить свое здоровье.«ЛЮДИ УМИРАЮТ БЕЗ ЛЕКАРСТВ, Я – ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»- Нашим спортсменам запретили выступать под российским флагом на Олимпиаде в 2018 году. Сейчас – снова аналогичный запрет. Многие люди говорят, что мы не должны участвовать в соревнованиях на таких условиях…- Я очень хочу переубедить людей, которые так говорят. Я хочу, чтобы они закрыли глаза и представили: ты – человек, который занимается спортом с четырех лет. Ты был лишен очень многого: прогулок в парке с друзьями, какого-то общения, очень многого в жизни. Потому что у тебя тренировки - по 2-3 раза в день по многу часов. С тебя сходит каждый день по семь потов, ты очень устаешь. Ты испытываешь кровь, слезы, пот, допустим, 15-20 лет. Испытываешь каждый день! У тебя - две недели в году отдыха. Все остальное время ты пашешь, как проклятый. И потом тебе говорят: ты лишаешься флага, едешь ты, или не едешь на Олимпийские игры? Это те соревнования, к которым с четырех лет идет каждый спортсмен. Двадцать лет туда бежишь. Только ради этого – ради Олимпийских игр. Конечно - ехать! В любом случае, когда ты без флага, каждый знает, за какую страну ты выступаешь. Ты знаешь, все болельщики знают, все судьи знают, весь мир знает.Спортсмена нельзя лишить этого, не должно быть даже мысли. Есть спортсмены, у которых может случиться только одна Олимпиада. И ее могло бы не быть, только из-за того, что «давайте бойкотировать». Вы лишаете просто судьбы человека. Тебя этого лишают, и все - ты как выброшенный на берег тюлень в этом мире. Нужно исключить эту идею бойкота.- Вы еще будете участвовать Олимпийских играх?- Нет, я закончила со спортом. У меня разные интересы. Но продолжаю выступать в шоу, потому что фигурное катание всегда будет частью моей жизни.- После очередной награды – призового «Мерседеса» - Вы сказали, что хотите направить деньги на благотворительность.- Я помню, первую машину мы получили в Сочи в 2014 году. Это, действительно очень приятно, это очень важный подарок. Но когда я узнала, что это за машина... Она дорогая и большая. Огромная благодарность за такие подарки. Всегда хочется сказать спасибо, я не разбрасываюсь подарками. Но у меня уже была машина. И я поняла, что в любом случае буду ее продавать. Я поняла, что это очень большая для меня машина. Когда посчитала, какие финансы выручу за проданную машину, поняла, что на эти деньги себе обновлю машину, маме куплю машину, и еще деньги останутся. И, собственно, эти остаточные деньги – я поняла, что можно сделать нужную приятную вещь людям, которые нуждаются в них. Очень многие не понимают и не осознают, насколько бедствует большая часть планеты. Людям ни попить, ни поесть, и люди умирают просто потому, что у них нет денег на лекарства, на операцию. Я считаю, что это нужно делать, у кого есть возможность. Я - за благотворительность.«TIKTOK – НЕ МОЕ, А В CLUBHOUSE БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ О ФИГУРНОМ КАТАНИИ»- Екатерина, вы поставили себе вакцину от коронавируса?- На данный момент не хочу. Либо я переболею и естественным путем получу антитела, либо не переболею, меня как-то обойдет стороной. Я буду думать по обстоятельствам. Могут быть какие-то перелеты по работе, где необходимы антитела. Но пока у меня нет экстренной необходимости - не буду делать.- Давно ли вы ведете блог в Instagram?- С 2014 года. Как прошла Олимпиада в Сочи, мне сказали: «как? Ты еще - не в инстаграме? У меня - не большое количество подписчиков относительно других фигуристов. Я поздно его завела, когда уже спал ажиотаж. Зато все мои подписчики - активные люди. Постоянно приходят комментарии.- Сейчас популярны сети TikTok и Clubhouse.- TikTok - совершено не моя тема. У меня есть аккаунт, периодически (очень редко) я там выставляю какие-то видео. Но это немножко не мое. У меня уже есть аккаунт в Clubhouse, сейчас буду осваиваться. Для меня это - радио. Сижу, еду в машине, слушаю разные радиостанции.- А свой аккаунт будете вести?- Да, думаю, это, в первую очередь, будут темы про фигурное катание.- Возвращаясь к Instagram. Недавно вы отругали там День святого Валентина.- Для меня история создания этого праздника не понятна. Кто-то может сказать так и про 8 марта. Но вот 8 марта я принимаю. О вкусах не спорят. 8 марта принимаю, 14 февраля – нет. Для меня День всех влюбленных – наш русский праздник, День Петра и Февронии. Там тоже не однозначная история, но это - наша русская история. Я - за Россию, русская душа. 14 февраля для меня - немного сладко немного приторно. В инстаграме я писала, что, возможно, все проблемы идут из детства. Так как я много тренировалась – не получала валентинок и, возможно, у меня на это праздник детская обида. Для любви не должен быть определенный праздник. В любви можно признавать каждый день, дарить цветы каждый день и делать сюрпризы каждый день.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.