Мероприятие провели в режиме онлайн в областном центре информационных технологий. Накануне празднования 23 Февраля говорили о мужестве защитников Отечества, героях прошлого и настоящего, о том, как принести пользу своей стране и реализовать желание помогать другим людям. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».Как служить Отечеству в наши дниНачал урок первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.- Родину можно защищать не только с оружием в руках. Здесь, в Новосибирске, были десятки эвакуированных заводов, фабрик, на которых люди работали без выходных. В том числе подростки - такие же, как вы, ребята. Пример служения Отечеству мы видим и в наши дни. Сейчас мы столкнулись с небывалой бедой - мировой пандемией. Она по-прежнему уносит здоровье и жизни людей. Вспомним о наших врачах, которые не выходили из ковидных госпиталей неделями и месяцами, боролись за жизнь каждого. Медики по-прежнему там, на передовой. Не забывайте об этом. Их пример и самоотверженная работа вызывают цепную реакцию добра, - подчеркнул Александр Жуков.Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в современном мире приходится защищаться не только от оружия, но и от информации:- Ребята, вы тоже являетесь защитниками Отечества, вы принимаете эстафету от предыдущих поколений, изучаете историю, формируете критическое мышление, чтобы быть стойкими к различным информационным вбросам, противоречивым суждениям. И только вы можете передать последующим поколениям этот настрой и желание защищать наше Отечество.Губернатор подчеркнул, что лучшее качество россиян - уметь сплотиться, когда приходит беда. Он напомнил о работе волонтеров, большая часть из которых - молодежь.Героизм каждый деньО помощи другим людям и радости от добрых дел рассказала представительница волонтерского движения Мария Игошкина:- Ребят, Россия действительно страна безграничных возможностей! Мы можем реализовываться сами и помогать другим.Сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин считает, что героизм можно проявлять каждый день и в каждой профессии:- Герои нашего времени - это не только врачи, которые спасают людей в пандемию. Герои - это и работники коммунальных служб, обеспечивающие жизнедеятельность городов. Они создают для нас бытовые удобства, обеспечивают чистоту улиц. Каждый день в каждой профессии кто-то становится лучшим. Вот эти люди как раз и служат самому главному, они и есть защитники нашего Отечества.А первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов заметил, что защитники Отечества есть в каждой семье, достаточно просто расспросить своих родственников:- Память об участниках сражений и павших воинах навсегда останется в семьях, в сердцах сослуживцев, однополчан. Уважаемые друзья, важно сохранить чувство гордости за свою страну, важно изучать историю. И начинать нужно со своей семьи. Расспросите родственников, поинтересуйтесь. Вы узнаете много нового. А из этого всего складывается большая история нашей страны.Во время онлайн-урока новосибирские единороссы предложили провести акцию: разместить в соцсетях рассказ с фотографией о человеке, которого считаешь героем. Пост они предложили разместить с хештегами #ЯМыСтрана и #ЕР54, чтобы о хороших людях, живущих в наши дни, узнало как можно больше россиян.