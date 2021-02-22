«Ей прям в голову прилетела эта доска»: в Новосибирске 11-летнюю девочку чуть не убил лист фанеры, но виновного в этом не нашли

В Новосибирске на 11-летнюю девочку с балкона упал лист фанеры. Фото: Кадр из видео/Личный архив героев

Сибирячка полгода пытается добиться возбуждения уголовного дела после того, как на ее 11-летнюю дочь упал лист ДСП, сорванный ветром с чужого балкона. Произошло ЧП в августе 2020 года. Тогда школьница ждала свою маму около подъезда, приглядывая за годовалой сестренкой и 6-летним братом. Весь удар тяжелого листа фанеры девочка приняла на себя: после случившегося она попала в больницу с сотрясением и ушибами. Здоровье школьницы полностью так и не восстановилась, а ее мама во что бы то ни стало хочет выяснить, кто виноват в произошедшем и готова бороться до последнего.

— Это случилось 20 августа прошлого года. Мы тогда с детьми пошли в магазин, чтобы купить канцелярию для сына — он должен был осенью пойти в первый класс. Мне нужно было зайти в копицентр, распечатать документы. Ближайший к нам был как раз в доме № 19 на улице Ватутина. Туда я бы с коляской не спустилась, поэтому попросила детей подождать меня на улице. Я только зашла туда и начала отдавать телефон сотрудникам, как влетел мой сын и сказал, что на Настю свалилась какая-то доска и она упала на землю. Я сразу же кинулась на улицу. Благо, прохожие помогли нам занести ее в ближайшее здание, мы сразу же вызвали скорую. Сына и младшую дочь я отдала на попечение соседке, а сама поехала с Настей в больницу, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочка Алена Подзднякова. — У нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Пролежала в больнице она 8 дней.

В день, когда все это произошло, Алена еще раз вернулась на место ЧП, чтобы осмотреть тот самый упавший лист. Сотрудники копицентра отдали женщине запись с камер видоенаблюдения, на которых был запечатлен момент произошедшего.

— Я тогда лист этот поднять попробовала — оказался довольно тяжелым. Толком я тогда даже не понимала, как все это произошло, пока не просмотрела запись с камер, которую мне отдали сотрудники копицентра, — говорит Алена. — Выяснилось, что лист этот оторвался от балкона на третьем этаже. Меня потом вызывали и в ПДН для разговора, и к следователям мы ездили, когда дочку выписали из больницы, и в прокуратуру мы писали. Однако уголовное дело так и не возбудили. Сказали, что нет оснований. Так что, после случившегося никто не понес наказания, мы даже не получили никакой компенсации. Хотя Настя до сих пор полностью не оправилась от травм: у нее стала часто болеть и кружиться голова, до сих пор мы принимаем лекарства, которые стоят немалых денег, и ездим к неврологу. Да и вообще, у этого дома почти на всех балконах такие листы — мало ли, кому еще на голову они могут упасть, неужели с этим не стоит разобраться?

В Следственном комитете по Новосибирской области КП-Новосибирск объяснили, почему по данному факту уголовное дело возбуждать не стали:

— По данному факту проводилась доследственная проверка. По ее результатам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки установлено, что в действиях жительницы квартиры, с балкона которой ветром снесло фанеру, не содержатся признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного действующим уголовным законодательством, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Установлено, что ДСП фанера упала из-за сильного ветра, у собственника квартиры не было умысла на причинение какого-либо вреда. Учитывая данные обстоятельства, а также заключение эксперта о причинении легкого вреда здоровью, у следствия отсутствовали основания для возбуждения уголовного дела.

Чтобы понять, на что же в данной ситуации может надеется мама пострадавшей школьницы, и как ей следует действовать для того, чтобы добиться справедливость, мы обратились за помощью к новосибирскому юристу Константину Зиновьеву:

— В первую очередь здесь женщине нужно попытаться переквалифицировать степень причинения вреда здоровью — если повторно проведенная экспертиза докажет, что все же, из-за длительности лечения, вред можно квалифицировать как средний, то это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. С новым заключением экспертов ей нужно будет отправиться в суд с требованием обжаловать отказ о возбуждении уголовного дела. Впрочем, требования об обжаловании ей следует выдвинуть в любом случае, даже при условии, что экспертиза степень вреда не изменит. Добиваться сибирячке в суде стоит возбуждения уголовного дела: в таком случае, будет установлен виновный в произошедшем, с которого она и сможет потребовать возмещение материально и морального вреда. Что же касается наказания, которое может понести, скажем, хозяйка квартиры, если ее признают виновной, сказать сложно. Вероятнее всего, это будет штраф, — пояснил Константин Зиновьев.

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