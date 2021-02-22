В соцсетях пройдет премьера фильма «Мы сибиряки»

Развитие туризма в Сибири - одна из важных задач межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Документальный фильм «Мы сибиряки» рассказывает о работе межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) и проекте «Большая Сибирь». После закрытого просмотра с участием новосибирских СМИ, председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников рассказал, как ассоциация решает проблемы туризма и экологии. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

Фильм «Мы сибиряки» - о первой в стране межрегиональной ассоциации. Если раньше МАСС создавалась, чтобы выйти из кризиса, выжить, то теперь главная ее задача - обеспечить экономический рост регионам. По отдельности им сложно донести свои пожелания до центра. А когда регионы объединяются и выступают единым фронтом, решить любые задачи становится проще. В фильме раскрывается понятие «Большая Сибирь» — это бренд, объединяющий территории, входящие в МАСС.

– «Большая Сибирь» включает в себя развитие туризма. Мы рассчитываем представить туристический проект в начале марта на новосибирском туристическом форуме. В наши планы входит обеспечить поток туристов не менее 10 миллионов человек в год. Сегодня это - 5,7 миллионов, — поделился планами Геннадий Гусельников.

Когда регионы объединяются и выступают единым фронтом, решить любые задачи становится проще.

«Чистая земля» – это важный для экологии Сибири проект, который тоже воплощают в рамках «Большой Сибири». Он связан с проблемой золошлаков.

- Общими усилиями мы добились неплохих результатов: власть и бизнес поняли опасность хранения золы с экологической точки зрения и наконец-то увидели экономическую выгоду в ее использовании. Есть комплексный план по потреблению продуктов золошлака в самых разнообразных областях деятельности: в дорожном строительстве и производстве строительных материалов. Каждый год образуется 13 миллионов тонн золы, которые не нужно складировать, чтобы не вредить экологии. Их нужно оперативно перерабатывать и использовать, — подчеркнул Геннадий Гусельников.

Другое важное направление — «Чистый воздух».

– Нам удалось добиться от правительства пересмотра состава участников федерального проекта «Чистый воздух». Раньше в него входило 4 города, хотя на самом деле, по неблагополучности насчитывается 27 городов. Мы подготовили пакет документов, на основании которых все 27 городов смогут войти в эту программу, чтобы получить решение экологической проблемы, - поделился председатель Исполкома МАСС.

Геннадий Гусельников рассказал и о работе по проекту «Чистая вода»:

— Практически во всех поселениях стоит проблема чистой питьевой воды. Мы планируем обеспечить население и объекты бытового назначения чистой водой и приступить к решению задачи накопления чистой воды для будущего поколения.

Есть у «Сибирского соглашения» и спортивные планы. Например - организация чемпионатов. Этот вопрос уже обсуждали с Александром Карелиным, а Алтай начал подготовку к таким мероприятиям. Также прорабатывается продовольственная программа. Ну а фильм «Мы сибиряки», в котором подробно говорится о жизни Сибири и работе МАСС, можно будет увидеть в марте. Его разместят в соцсетях.