Прически на 8 марта 2021 года в Новосибирске: крутим локоны и плетем косы

Локоны и косы - универсальные прически. Фото: Анна ПАШАГИНА

Какие прически 8 марта 2021 года украсят праздничный образ — вопрос, который волнует многих девушек. Накануне Международного женского дня корреспонденты «Комсомолки» вместе с сибирячками направились в центр красоты и обучения Tuttofare, чтобы узнать, как оригинально уложить волосы.

«Голливудская волна» снова входит в моду. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЛОКОНЫ «ГОЛЛИВУДСКАЯ ВОЛОНА»

Для начала волосы нужно подготовить. Фото: Анна ПАШАГИНА

Для начала на волосы нужно нанести термозащиту и с помощью расчески и фена распределить ее по всем прядям. Такая мера необходима для того, чтобы защитить волосы от повреждения.

Плойку нужно держать вертикально. Фото: Анна ПАШАГИНА

— После того как мы нанесли термозащиту, нагреваем плойку и начинаем работу. Плойку держим вертикально, на нее накручиваем пряди волос. Считаем примерно до 10 и отпускаем, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Шилякова, мастер по прическам в центре красоты и обучения Tuttofare.

Финальное действие — закрепление лаком. Фото: Анна ПАШАГИНА

После того как накрутили локоны, аккуратно прочесываем их расческой, делая при этом аккуратный начес ближе к корням. После чего закрепляем лаком для волос.

Такая прическа подойдет не только на 8 Марта, но и на любой другой праздник. Фото: Анна ПАШАГИНА

«РЫБИЙ ХВОСТ» ВАМ НА ГОЛОВУ

Гофре придаст прическе объем. Фото: Анна ПАШАГИНА

Для начала займемся объемом. Берем прикорневое гофре и аккуратно проходимся им по волосам. От корня его нужно сделать буквально на несколько сантиметров.

— Заплетаем небольшую косичку «Рыбий хвост». Двигаемся от лобной части в правую сторону. Ведем плетение до уха и завязываем тоненькой резинкой. Эта косичка потом уйдет в основной хвост, — объясняет Василина, ассистент Юлии.

Финальный этап — плетение косички. Фото: Анна ПАШАГИНА

После плетения начинаем собирать высокий хвост. Для красоты, чтобы не было видно резинки, можно обмотать его у основания парой прядей волос. После чего плетем косичку «Рыбий хвост». Делим волосы на две части, берем по одной прядке с каждой стороны, скрещивая их внутри. Не стоит забывать вплетать и другие волосы.

Такую красоту можно хоть в будний день заплетать. Фото: Анна ПАШАГИНА

АЖУРНЫЕ КОСЫ

Подготовка волос такая же, как при «Голливудской волне». Фото: Анна ПАШАГИНА

Косы — универсальная прическа на все случаи жизни. Для начала наносим на волосы термозащиту и с помощью фена и расчески распределяем ее по всей длине.

— Для того чтобы косы получились ажурными, волосы нужно завить. Нагреваем плойку и крутим каждую прядку по отдельности, — учит Юлия.

Для ажурности завиваем волосы плойкой. Фото: Анна ПАШАГИНА

Когда локоны готовы, делим волосы на две части и плетем французскую косу, только наоборот.

— Делим одну из половинок на три части возле лба и начинаем: левую прядь подкладываем под среднюю, правую тоже подкладываем под ту, что оказалась в центре. Плетем косичку до конца, — говорит мастер.

Нужно заплести обратную французскую косичку. Фото: Анна ПАШАГИНА

Чтобы сделать косичку ажурной, при плетении не забывайте выпускать пряди в разные стороны.

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