«У кого есть газовые плиты, грелись от них»: россиянка рассказала, как Америка переживает аномальные холода

Настя одевала детей потеплее, чтобы не не мерзли в доме без отопления. Фото: личный архив.

Непогода, обрушившаяся на США, принесла много бед: около 4,5 миллиона человек остались без электричества после снежного шторма. Президент США Джо Байден ввел в Техасе чрезвычайное положении. Как жители штата справляются со стихией, рассказала наша коллега — бывшая ведущая Радио «Комсомольская правда» из Новосибирска Анастасия Сафонова. Сейчас она находится в Техасе вместе с мужем и двумя детьми — двухлетней дочкой и сыном, которому чуть больше месяца.

— Я проснулась от свежести и непривычной тишины. Не работали приборы, не шумело отопление. На улице не было шума моторов. «Блин, опять у меня сломался кондиционер, надо вызывать техников», — подумала я. А потом узнала, что отопление «сломалось» еще у примерно 4 миллионов жителей Техаса, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия. — Система кондиционирования и отопления здесь работает от электричества. В моем доме два раза в день давали электричество на час. Я успевала вскипятить воду для чая и приготовить еду. А затем нужно было снова ждать 8 часов. У меня дома температура колебалась от +11 до +14 градусов. Еще у нас и окна в пол очень большие, и дуло из них так, будто я в теплице зимой нахожусь.

Чтобы дети не мерзли, Настя кутала их в теплые вещи:

— Вся одежда в двойном комплекте: двое кофт, двое штанов. Новорожденный сын спал в уличном комбинезоне, а дочка возмущалась, что приходится ходить и спать в свитере, — говорит сибирячка.

Дочка Насти возмущалась, что приходится одеваться теплее. Фото: личный архив.

Кстати, самой Насте с одеждой помогли неравнодушные люди:

— Мне американская знакомая за пару дней до прихода непогоды отдала свою шубу, когда я пожаловалась, что в магазинах невозможно ничего купить из верхней одежды. В Техасе на это ни спроса не было, ни предложения. А как началось похолодание, купили ту мелочь, что была, — продолжает Настя.

Еще о магазинах: купить продукты стало тем еще квестом:

— В магазинах пустовали полки с горячей едой, свежей выпечкой, не было молока, яиц, свежих ягод. Остальное все было. Еще раскупили воду. Тут вообще принято иметь запасы еды, магазинов как у нас «у дома» нет, обычно все закупаются на неделю, чтоб лишний раз не ездить.

Но Настя считает, что ей еще повезло:

— Некоторым домам электричество вообще не давали по 60 часов. 60! И дом не согреть ничем, а на улице до сих пор минус. У моих знакомых дома было 8-11 градусов тепла, спали, поставив палатку и накрыв ее одеялом. Кто-то топил камин, люди спали по очереди, боясь пожара от открытого огня. И пожары были. У кого есть газовые плиты, грелись от них, — описывает Настя. — Я скооперировалась с соседями и мы поддерживали друг друга. Одна семья русскоязычная ночевала меня, когда у меня дали отопление, а у них нет — в их доме была авария. Вообще, многие русскоязычные, у кого не включали электричество, звали к себе соотечественников. Писали сообщения в группе Далласа на «Фейсбуке», приглашали поесть горячего, переночевать, принять душ. Сплотился народ!

К слову, морозы в Техасе потихоньку начали отступать, а на следующей неделе и вовсе там обещают плюс 20 градусов.

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