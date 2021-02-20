У истории с дворником из Томска, поразившим всех цитатой The Beatles: «Can t buy me love, everybody tells me so» («Любовь не купишь, все так говорят «— Ред.), кажется, будет счастливый финал. Напомним, Виталий Геннадьевич Никифоров поучаствовал в опросе местного телеканала ТВ-2 , и во время интервью о любви и 14 февраля не только вспомнил ливерпульскую четверку, но и блеснул французским. На утро романтик с метлой проснулся знаменитым: видео посмотрела почти вся страна.Корреспонденты КП-Новосибирск тогда отыскали 69-летнего пенсионера: оказалось, что он — бездомный, лечится от алкоголизма в реабилитационном центре.— Хочу спокойной жизни: чтобы был свой небольшой дом, заниматься рыбалкой, охотой. Еще я животных люблю: помню, как в детстве отец кроликов купил — вот их бы и завел. И больше общаться с младшим сыном: он поздний ребенок у меня, скучаю по нему, — признался тогда КП-Новосибирск дед Виталий.Наш разговор состоялся неделю назад, но мечты пенсионера уже начали сбываться:— Виталию Геннадьевичу впервые за долгое время позвонил сын: они с ним душевно поговорили, — радуются в центре. — Мы верим, что все у них наладиться!Но и это не все:— Во время интервью видно было, что у Виталлия Геннадьевича почти нет зубов. И одна стоматологическая клиника согласилась совершенно бесплатно вставить ему зубы, за что врачам огромное спасибо, — благодарят в центре.Неравнодушные сибиряки еще устроили праздник для деда Виталия: порадовали его и всех находившихся в центре.А вот проблему с домом для пенсионера пока решить не удалось:— Пока никто с предложениями о жилье для Виталия Геннадьевича к нам не обращался, — говорят в центре.Уважаемые читатели, если вы хотите помочь деду Виталию, обратитесь к нам в редакцию по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно передадим ваши контакты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Никакой постановки не было, я был честен!»: кем оказался дворник из Томска, покоривший соцсети цитатой Beatles«Комсомолка» отыскала пенсионера, который прославился в соцсетях. Через наше издание он просит прощение у любимой и рассказывает о своей реакции на обрушившуюся популярность (подробнее).«Любовь не купишь»: 70-летний дворник из Томска покорил соцсети, цитируя BeatlesРолик, где журналист берет интервью у пенсионера, разошелся по соцсетям и собрал тысячи лайков и комментариев (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru