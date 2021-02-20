«Какой ужас! Будто пчелы покусали!»: красотка напугала соцсети, показав свое лицо после бьюти-процедуры

Алена хотела убрать с лица брыли и следы от акне, но после процедуры сильно опухла. Фото: Фото: www.instagram.com/novaya_luna

— Это трындец, ребята! Простите, что не выходила несколько дней в сторис, но вот такая ситуация произошла со мной, — после этих слов новосибирский блогер Алена Токарева показала своим подписчикам (а их у сибирячки в Инстаграме 1,3 миллиона) оплывшее красное лицо и шею.

В ответ тут же полетели тысячи комментариев.

— Какой ужас! Как будто пчелы покусали!

— Сами себя уродуем, еще и за деньги!

— Что же вы не любите себя такой, какая вы есть? Хватит ставить эксперименты на себе и своей внешности!

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой Аленой, и она рассказала, что произошло и почему ее лицо так изменилось.

НОВОЕ ЛИЦО КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

— Через несколько дней мне исполнится 39 лет. Естественно, возрастные изменения уже налицо. У меня на коже осталось очень много следов от прыщей, появились брыли в районе губ — это когда щеки «сползают» вниз, — рассказала КП-Новосибирск Алена Токарева. — Врачи посоветовали пока не делать подтяжку лица, а попробовать альтернативные методы.

Той самой альтернативой и стала лазерная шлифовка. Процедуру сибирячка решила провести в том же центре, где ей делали губы.

Так Алена выглядела до процедуры. Фото: www.instagram.com/novaya_luna

— Раньше губы у меня были надутыми, как у утки, а сейчас люди не могут отличить, что они у меня не свои. Тогда я поняла, что врач-косметолог у меня очень хороший, и вновь доверилась ей, — говорит блогер. — Она и посоветовала мне шлифовку, которая дает эффект подтяжки и стопроцентное обновление кожи, а еще убирает следы акне.

Процедура обошлась в 19 тысяч рублей, провела ее тот самый косметолог.