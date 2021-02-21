Альмантас Алекна — начальник инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области. Иначе говоря, возглавляет подразделение саперов. Именно про таких людей говорят: не имеют права на ошибку.В его службе бывали разные истории: и комичные — как без этого, и трагичные, когда приходилось выезжать туда, где гибли люди. А многие остались живы благодаря нашему собеседнику и его сослуживцам. Для читателей «Комсомолки» мы собрали самые яркие воспоминания подполковника полиции в своеобразный дневник.СТРАННАЯ КАРТОШКАИногда кажется, что земля со временем будто выбрасывает предметы наверх, так народ у нас находит боеприпасы — и боевые, и учебные, и Ф-1, и РГД-5, и времен Гражданской войны и Отечественной. В одной деревне бабушка копала картошку и вот, что-то выкопала. Смотрит и говорит:— Подозрительная какая-то картошка.Хорошо, что нас вызвали. Приехали, а это — граната Миллса. Такую в Британии разработали еще в 1915 году. А она вся ржавая и без чеки. И рычаг, от которого гранта срабатывает, держится только за счет ржавчины. А чека, наверное, отпала, потому что ее коррозией разъело. Пришлось брать эту «картошку» в руки, изолентой рычаг приматывать и потом в поле гранату уничтожать. Вот такие вызовы самые частые.А есть еще такое: где-то уже случился взрыв — и тоже нас вызывают. Нужно осмотреть помещение, убедиться, что не осталось другой взрывчатки. Был случай, что приезжаем в жилой дом, где мужчине оторвало руки, разорвало грудь. И действительно нашли там еще тротиловую шашку, детонатор. Хозяин, оказывается, занимался строительным бизнесом и с кем-то этот бизнес не поделил. И у него в компьютере находим инструкцию по изготовлению взрывчатки. То есть он, видимо, хотел с каким-то своим врагом разобраться… Так вот, кто самостоятельно пытается что-то подобное сделать, в большинстве случаев сам взрывается. Есть масса тонкостей, о которых непосвященный человек не знает, нарушает технологию. А еще есть интернет — так в нем могут быть «рецепты», в которых авторы специально дают неправильные указания. Такой вброс с заранее заложенной ошибкой.КРИМИНАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬВызывают нас не каждый день. За прошлый год, например, выезжали 66 раз. Но готовы выдвигаться в любую минуту. Даже машина зимой всегда прогрета. Если обнаружен похожий на боеприпас предмет, обязательно выставляется оцепление. Какого бы ранга ни был человек — кроме нас в эту зону входить никто не может.Смотрим на предмет сначала в бинокль. Если понимаем, что взрыв может оказаться слишком сильным — зону оцепления увеличиваем. Людей, если нужно, эвакуируем даже из домов. Был случай: пожилые люди наводили в гараже порядок. Вынесли кучу хлама и подожгли, а он взорвался. В мусоре боеприпас оказался, он и рванул. Женщина погибла, мужчину ранило. А один осколок пролетел аж 150 метров, пробил стеклопакет в многоэтажке, и воткнулся в стену. Когда нас вызывают, мы должны предполагать и такое.Однажды следствие вышло на человека, у которого был полный дом взрывчатки. Нас вызвали обследовать помещение. Это было похоже на химическую лабораторию: баночки, скляночки, колбы. Нитроглицерин, тротил, гексоген... Очень много всего. Нашли вещество, которое даже оборонная промышленность не выпускает. Наша задача и была в том, чтобы состав всего «имущества» определить. А хозяин оказался школьным учителем. Говорит:— Школьникам не интересно просто формулы зубрить, им нужно видеть процесс. Хотел заинтересовать детей изучением химию.А у самого были пальцы оторваны, почти ослеп. Все это — результаты его «химических опытов». Ну, и за всю эту взрывчатку он под суд пошел. Не простым учителем он оказался.ВИБРАТОР «МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ»Бывают и забавные истории. Я еще в начале службы с интересным прибором сталкивался — один в один артиллерийский снаряд. Нашли его заржавевшим. И вот, чтобы без резких движений, очищаешь его щеточкой, кисточкой… Надо же установить, что это такое. И, вдруг, видим на «снаряде» разъем под гаечный ключ. Откуда он может быть?Когда ржавчину сняли — разобрались: инструмент для укладки жидкого бетона, вибратор называется. Так что ничего взрывоопасного.Но очень уж этот инструмент похож на боеприпас. И не меня одного он путал! У нас, саперов, свой чат есть. Когда сталкиваемся с чем-то нестандартным, в этом чате друг другу помогаем. И вот спустя годы вижу, в чате такой предмет появляется. Из другого города коллеги спрашивают:— Парни, помогите, не можем понять, что это такое.Помогли, рассказали.ОСТОРОЖНО: ПИРОЖКИ!Бывают и совсем курьезы. На обочине дороги обнаружили какой-то ящик. Сразу — оцепление, ГИБДД перекрывает движение. Осмотрели сначала в бинокль. Визуально — тумбочка какая-то, что внутри — неизвестно. Тогда сотрудник стал изучать содержимое с помощью эндоскопа. Просверлил дырочку и опустил шнур с освещением внутрь. И смотрит в окуляр. Напоминает работу врача, который смотрит желудки у больных.А у нас в «желудке» оказалось немецкая швейная машинка. Кто-то вот так выкинул. Но пока не посмотришь — не узнаешь, а проверять нужно все подозрительные предметы.Другой случай: обнаружили пакет на вокзале. Из зала ожидания всех эвакуировали. Когда я приезжаю, кинолог докладывает:— Собака два раза обозначала, что в пакете — взрывчатка.Я снял верхнюю одежду, чтобы не мешала, стал пакет канцелярским ножом резать на полоски. Мелкими лоскутами, чтобы ничего лишнего внутри не задеть. Режу, и пот течет. Понимаю, что может сработать. И в итоге вижу внутри бутылку лимонада и два пирожка. Говорю кинологу:— Ты собаку кормить не пробовал?СОБАЧЬЕ ДЕЛОВзрывное устройство может сработать от чего угодно. Не только от радиосигнала, или часового механизма. Еще — от наклона, нажатия, подъема, открытия, вибрации и даже от освещения! И с каждым подозрительным предметом всегда работает только один сапер. Чтобы в случае взрыва потери были минимальными.Обязательно ставим радиопомехи, прежде, чем начинать. Но это не гарантирует, что взрыва не будет. Вообще, ничто не может этого гарантировать.В Новосибирске рядом с дорогой иномаркой — «Ламборджини» — обнаружили взрывное устройство: пятилитровая бутыль с бензином, порох, закреплен мобильный телефон. Поставили помехи, быстро все это разобрали и только передали следователю — на этот телефон поступает звонок. Если б не успели поставить помехи, разобрать — был бы взрыв.Бывают у нас командировки на Кавказ. И там работать сложнее, так как часто минируют предметы, которые могут вызвать интерес случайного человека. Поднимаешь, и взрываешься. Игрушки минировали. Специально, чтобы ребенок поднял…А могут замаскировать взрывчатку под обычный предмет. Например, снимают бордюр, ставят мину с радиовзрывателем. Такую, что и она выглядит, как бордюр. Его могут взорвать радиосигналом, когда по дороге пойдет колонна.Да как угодно замаскировать могут на Кавказе. Как-то боец обратил внимание на продукты собачьей жизнедеятельности… Почему он близко к ним подходить не стал? А странным показалось, что собака за собой совсем не прикопала. Более того, вокруг — следы сапог. Ну не ходят собаки в сапогах, даже на Кавказе. И правильно сотрудник на это обратил внимание. Там под этим собачьим делом, оказалось, фугас был.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.