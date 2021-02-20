Ограничения в связи с коронавирусом в Новосибирске 2021: какие действуют и до какого числа

В Новосибирске по-прежнему необходимо быть в общественном месте в защитной маске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В региональном правительстве объяснили, какие ограничения в связи с коронавирусом действуют в Новосибирске на 20 февраля 2021 года.

Итак, в области почти все запреты сняты. По-прежнему сохраняется требование носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, под запретом все массовые мероприятия.

Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, запрет сняли на оказание услуг общественного питания в период с 24.00 до 8.00. Тем не менее есть правила по количеству посетителей, которые одновременно могут быть в зале.

— Одновременно в помещении должен быть 1 посетитель на 4 квадратных метра, столы необходимо размещать на расстоянии не менее 1,5 метров. При оказании услуг общественного питания не допускается работа танцполов, танцплощадок, дискотек. Сохраняется требование, касающееся исключения проведения массовых мероприятий, — уточнил министр.

Ранее сообщалось об отмене ограничений по количеству зрителей, которые допускаются в театры, кинотеатры, концертные организации, на фестивали.

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