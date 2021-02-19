«Она девять дней ничего не ела»: новосибирские полицейские спасли таксу, хозяин которой умер в больнице

Теперь Лиза ищет новый дом. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области.

Трогательная и трагичная история произошла в новосибирском Академгородке. Жильцы дома по улице Ученых позвонили в полицию с просьбой освободить собаку, запертую в квартире. Верная такса оказалась в плену четырех стен. Ее хозяина больше недели назад госпитализировали в больницу. Мужчина скончался, а собака так и ждала его дома. Как сложилась судьба осиротевшего четвероного друга — в материале КП-Новосибирск.

БДИТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

На протяжении нескольких дней в доме на улице Ученых Советского района раздавался жалобный и тоскливый вой. Люди долго не могли понять, что происходит, но потом вычислили квартиру, откуда слышался лай и попытались достучаться до хозяина. Попытки оказались тщетными. Заподозрив, что могла случится беда, жильцы обратились в полицию.

— Дверь сотрудникам никто не открыл. Опросив соседей, участковый уполномоченный выяснил, что хозяина квартиры забрали в больницу. Установив личность гражданина, зарегистрированного по данному адресу, полицейские узнали, что 9 дней назад 56-летний хозяин квартиры был доставлен в медицинское учреждение, где 12 февраля мужчина скончался, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Стало понятно, что жизнь животного под угрозой.

СПАСЕНИЕ

Чтобы вызволить питомца из квартиры понадобилась помощь спасателей.

Специалисты вскрыли входную дверь и были очень тронуты увиденным.

На встречу участникам спасательной операции вышла маленькая такса. Она была измучена голодом и жаждой, а в огромных щенячьих глазах читалась безмерная грусть и тоска.

Сопротивляться чужим людям собака не стала.

— Правоохранители первым делом напоили собаку, а затем передали волонтерам, — рассказали в региональном МВД.

Спасенной пленнице придумали новое имя. Теперь таксу зовут Лиза и она ищет себе новый дом.

Уважаемые читатели, если вы готовы подарить этому милому животному свою любовь и заботу, то свяжитесь с редакцией.

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