«Свет горел, но никто не открывал»: 53-летний новосибирец месяц пролежал мертвым в своей квартире

Полицейские вскрыли дверь квартиры спустя месяц после того, как сибиряк перестал выходить на связь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В квартире дома на улице Кропоткина полицейские обнаружили тело 53-летнего мужчины, которое пролежало там как минимум месяц. Сибиряк жил один в двухкомнатной квартире, почти не пользовался соцсетями и был очень замкнутый — выходил только на работу. В последние месяцы он перешел на удаленку из-за болезни, а потом перестал отвечать на звонки коллег. Об этом КП-Новосибирск рассказала его одноклассница Елена.

— У Дениса* недавно умерла мать, семьи не было, он практически ни с кем не общался. В декабре мне в «Одноклассниках» написала его коллега и рассказала, что Денис куда-то пропал. В ноябре ему стало плохо с сердцем, он начал работать из дома. Брал больничный и вызывал врача на дом, что подтверждают соседи. В декабре перестал выходить на связь с коллегами — они к нему приезжали, стучали, звонили в дверь. Хоть свет в квартире горел, никто им не открывал. Тогда коллеги пошли в полицию, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

На первый взгляд казалось, что ничего страшного не произошло, из квартиры не доносился запах. Полиция не стала вскрывать двери. Но мужчина не отвечал на звонки и в следующие дни. В конце января его сослуживцы снова позвонили в полицию — на этот раз рассказав, что в соседних квартирах жалуются на запах мертвечины. Только тогда дверь в квартиру вскрыли.

— Дениса нашли мертвого. Сначала сказали, что он умер неделю назад. Когда коллеги начали оформлять справки на похороны, полиция выдала им документ уже с другой датой смерти! И получается, человек целый месяц лежал беспомощный. Причину смерти не установили. Говорят, что его тело чуть ли не мумифицировалось. Мы подозреваем, что все это неспроста. Почему так долго не вскрывали квартиру? Почему путаница с датой смерти? Неужели это обычная практика? — вопрошает Елена.

Корреспондент КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской с просьбой объяснить ситуацию.

* Имя изменено по просьбе героини публикации.

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