Собака 12 часов каталась на автобусе в Новосибирске в поисках хозяина: ее не стали выгонять

Необычный пассажир весь день катался по городу. Фото: соцсети.

Хвостатая пассажирка рано утром зашла в автобус 28-го маршрута и поехала кататься по Новосибирску. Животное вело себя так, словно каждый день ездит в общественном транспорте. Смущало только то, что собака была совершено одна, без хозяина. Чем закончилось путешествие безбилетницы — выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Черная дворняга с помесью лабрадора, про которых обычно говорят, что мама — чемпион, а папа — подлец, с раннего утра до позднего вечера разъезжала по городу.

— Она зашла в салон на остановке «Площадь Калинина». Осмотрела всех внимательно, приглядела себе свободное место и спокойно села. С виду была чистая, не облезлая и с добрыми глазами. Пассажиры сначала удивились, потом некоторые стали ее гладить, подкармливать, — рассказал КП-Новосибирск водитель автобуса Евгений.

Выгонять животное никто не пытался. Водитель с кондуктором решили, что, возможно, «потеряшка» знает какой-то маршрут и выйдет на своей остановке. Но когда собака поехала уже на второй круг, то стали догадываться, что уходить она не собирается. Некоторые пассажиры стали придумывать план, куда пристроить бездомную.

Сибирячка ехала с "потеряшкой" утром в автобусе. Фото: Евгения Быкова.

— Я ехала утром на 28-м автобусе, заметила эту собаку. Ее сложно было не заметить. Сфотографировала, погладила, хотела даже взять с собой, но она не пошла. Тогда я опубликовала это фото в разных новосибирских пабликах и на всякий случай оставила свой телефон для связи. Думала, вдруг хозяин увидит, узнает и заберет питомца, — говорит сибирячка Евгения Быкова.

Ее примеру последовали и другие пассажиры маршрута. Правда, не все люди, увидев фото животного на сиденье, были доброжелательны в Сети. Некоторые комментаторы отзывались крайне негативно.

— На улице грязь, в салоне грязь… Собака на сидушке, а потом туда кто-нибудь в светлом присядет. Куда смотрит кондуктор?

— Я не допустила бы такого! Еще и без намордника…

— Собаку надо пристрелить, грязь убрать…

Между тем рабочий день подходил к концу, а счастливая развязка истории так и не на ступала. Выкидывать животное на улицу в снег и холод никто не решался.

— Кондуктор зашла в соцсети и увидела эти объявления с нашей необычной безбилетницей. Мы позвонили по телефону, который оставила девушка, и попросили забрать животное. Жалко было выгонять, — говорит водитель.

Евгения Быкова обратилась за помощью к знакомому парню. Он быстро откликнулся и забрал путешественницу к себе домой. Но это временное жилище. Молодые люди все-таки надеются, что найдется хозяин этой верной красавицы.

— Странно, что она ездила именно этим маршрутом и никуда не уходила. Может быть, ее что-то связывает с автобусом или там остался запах родного ей человека? Хотелось бы найти для животного дом, — рассуждает Евгения.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о необычной пассажирке или знакомы с ее владельцем, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

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