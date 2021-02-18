Благоустройство придомовой территории в новостройках Новосибирска: разглядываем идеальный двор

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

Уходят в прошлое новостройки, где инфраструктуру рядом с домом застройщик организовывал по минимуму. Теперь дом с парой кустиков растительности и небольшой детской площадкой - пережиток прошлого, но никак не норма. И этому есть несколько причин, одна из которых - конкуренция на рынке. Подробнее о тенденциях благоустройства придомовой территории в современных новостройках - в материале «КП» - Новосибирск».

Время перемен

В прошлом году власти Новосибирска пристально следили за развитием инфраструктуры застройщиками. А в этом - планируют ужесточить требования к благоустройству территорий. Если застройщик будет игнорировать требования, объект у него просто не примут.

Здоровую конкуренцию тоже никто не отменял. Покупатель с большей долей вероятности купит квартиру в доме, где позаботились о комфорте не только внутри, но и снаружи.

Современные тенденции в благоустройстве придомовой территории рассмотрим на примере новостроек ГК «Расцветай».

Детская площадка ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

Каким должен быть современный двор

В наше время одно из главных требований к современному двору - безопасность. Это важно на всех уровнях - для взрослых и для детей. ГК «Расцветай» подходит к этому вопросу комплексно.

Закрытый двор. На этапе проектирования закладывается пространство закрытого двора. Попасть на придомовую территорию можно только по домофону или карт-ключам.

Двор без машин. Ни посторонние, ни сами жители не могут перемещаться по двору на машинах. Ведь даже припаркованный автомобиль - источник опасности и дискомфорта: ребятишки могут прятаться за ним во время игр. А машина на прогреве отравляет выхлопными газами воздух во дворе, который проникает через открытые окна в квартиры нижних этажей. Поэтому двор без машин - это современное решение для безопасной и комфортной жизни.

Безопасность в деталях. Детские площадки и тренажеры застройщик подбирает качественные, соответствующие экологическим нормам. Площадки и тренажеры устанавливают на прорезиненном покрытии, чтобы смягчить возможное падение.

Здоровый образ жизни

Удобно, когда ты можешь выйти из квартиры и позаниматься спортом рано утром, в обед или даже глубоким вечером. Для этого застройщик предусмотрел все.

Современные детские площадки. Игровые модули подбирают так, чтобы ребятишки могли не только развлекаться, но и тренироваться.

Спортивные игровые зоны для подростков. Во дворах запроектированы многофункциональные площадки, где летом можно играть в стритбол, а зимой - в хоккей и кататься на коньках. Такое решение реализовано в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Красном».

Система уличных тренажеров «воркаут». Современные безопасные тренажеры подходят для эффективных упражнений на свежем воздухе.

Уличные тренажеры ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

Красота в деталях

Большое внимание застройщик уделяет комплексному озеленению придомовой территории. По периметру высаживают декоративные цветущие кустарники, ели и другие крупномерные деревья, которые защищают территорию от пыли и придают зимнему двору особый новогодний шарм. Для того чтобы озеленение органично вписывалось в окружающее пространство и поддерживало концепцию зеленых зон, когда радуется глаз и отдыхает душа, над ним работают ландшафтные дизайнеры. В таких дворах не скучно ни детям, ни родителям. Есть возможность проводить время вместе с пользой и комфортом. Ребятишкам гулять в закрытом от чужих людей дворе безопаснее: родители могут отпускать их одних на прогулку, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе.

Зеленая аллея возле Дома на Федосеева от ГК «Расцветай». Фото: ГК «Расцветай».

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