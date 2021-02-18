Почему новосибирские риелторы не хотят давать чеки

Фото предоставлено офисом продаж Центрального агентства недвижимости.

Это отдельные предприниматели и крупные компании с множеством филиалов. В них, по оценке Центрального агентства недвижимости, работают почти 6000 риелторов. Каждый день при помощи этих посредников совершаются сотни сделок по купле, продаже и обмену недвижимости. Но многие агентства до сих пор не выдают чеки за оплату своих услуг.

- Клиентов чеки особо не интересуют, но только до тех пор, пока все идет хорошо. Доказать, что какие-либо услуги вообще были оказаны, без чека проблемно. Даже в некоторых крупных федеральных агентствах недвижимости остается практика бесчековой работы. Если риелтор просит «кинуть деньги за квартиру ему на карту», это не только дикость, но и шанс остаться как без средств, так и без квартиры, - говорит Сергей Телин, руководитель офиса продаж Центрального агентства недвижимости.

Фото предоставлено офисом продаж Центрального агентства недвижимости.

Новосибирцы обращаются к посредникам один-два раза в жизни. Каждая покупка, продажа и обмен квартиры - это сделка на 2 - 6 миллионов рублей. Это не батон колбасы, при покупке которого, кстати, обязательно дадут чек. Доверять такие суммы без какой-либо гарантии даже хорошо знакомому человеку опрометчиво. Но часто у желающих сэкономить клиентов просто нет выбора. А в агентствах, работающих без чека, обычно нет и безналичного расчета. В том числе потому, что выписка из банка может доказать факт оплаты услуг.

В Центральном агентстве недвижимости каждый клиент, оплачивая услуги агентства, обязательно получает чек. Работа полностью в белую - это признак зрелой, надежной компании, которая заботится о качестве услуг и безопасности клиента. Выбирая тех, кто работает по чеку, новосибирцы выбирают безопасность и благополучие.