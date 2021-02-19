Лазерная коррекция зрения в Новосибирске: обзор и выбор клиники

Фото: vk.com/omiclinic_ru

- Мне как будто глаза умыли! Это такое счастье - видеть без очков и не носить постоянно линзы, - поделилась своими ощущениями после лазерной коррекции моя подруга. И я задалась вопросом: а где вообще в Новосибирске делают лазерную коррекцию? Куда обратиться, если устал от линз и хочешь видеть мир ясно и четко? Исследования, обзор и рейтинг клиник по лазерной коррекции зрения (ЛКЗ) - в материале «КП» - Новосибирск».

Сколько стоит лазерная коррекция зрения

Выбирая клинику, я рассматривала организации, которые работают в Новосибирске давно.

Начала с МНТК - эта клиника на слуху, ведущий офтальмологический центр Западной Сибири. Меня проконсультировали по методам операции и сказали, что сегодня самые современные методы - это FemtoLASIK и SMILE.

Фото: instagram.com/mntknsk

Клиника МНТК единственная в Новосибирске проводит операции по технологии SMILE. Цена лазерной коррекции зрения таким методом самая высокая - 48 000 рублей за один глаз. Получается, за операцию на оба глаза придется отдать 96 000 рублей. FemtoLASIK сейчас является вторым по современности методом. В МНТК стоимость операции на оба глаза по этой методике - 80 000 рублей. Чтобы попасть на операцию, необходимо предварительно пройти комплексную диагностику. Стоимость такой услуги в клинике - 2800 рублей по предварительной записи, 5000 рублей - без записи. Клиника большая, здесь огромный поток людей, поэтому быстро записаться на нужное время сложно. Тогда я решила посмотреть, где еще делают ЛКЗ более современными методами.

Фото: instagram.com/mntknsk

Получился список из двух частных клиник:

• «Эксимер» - на рынке более 20 лет

• «Омикрон» - на рынке более 5 лет

«Эксимер» работает давно. Коррекция по методу FemtoLASIK - 75 000 рублей (оба глаза). Стоимость комплексной диагностики - 2450 рублей.

В клинике «Омикрон» на коррекцию по методу FemtoLASIK сейчас акция: 29 500 рублей - операция на один глаз, 59 000 рублей - на оба глаза. Стоимость комплексной диагностики - 1500 рублей. Цена в «Омикроне» оказалась самой доступной!

Сравнение новосибирских клиник по лазерной коррекции зрения

Кроме стоимости меня волновали и другие параметры. Я обзвонила клиники из своего списка, изучила информацию из открытых источников.

Основные критерии моего выбора:

• отзывы;

• запись на прием и консультация кол-центра;

• расположение и режим работы клиники;

• сайт и социальные сети.

На сервисе отзывов Flamp самые высокие оценки у клиники «Омикрон» (4,3 из 5), у клиники «Эксимер» оценка немного ниже - 4 из 5. Зато на сервисе ПроДокторов «Эксимер» заработал 3,9 из 5, а «Омикрон» - 3,5 из 5.

После звонка в эти клиники могу сказать, что в колл-центре «Омикрона» мне дали самую подробную информацию обо всех этапах операции по лазерной коррекции: рассказали о способах диагностики, особенностях операции, послеоперационном периоде и даже об оформлении больничного. Затем специалист кол-центра предложила мне удобное время для записи. Сказали, что за день до приема напомнят о визите, мне это показалось очень удобным.

В клинике «Эксимер» на мои вопросы также подробно ответили, но перезвонить перед приемом не обещали. Сотрудники кол-центра при звонке сразу уточнили мой возраст - объяснили, что после 45 лет лазерная коррекция не рекомендуется.

До каждой из двух клиник легко добраться на любом виде транспорта. Клиника «Омикрон», пожалуй, ближе всего к центру Новосибирска. С одной стороны, это хорошо - удобно доехать на любом виде транспорта, но вот с парковкой будет сложно. С другой стороны, меня предупредили, что сразу после диагностики и операции самостоятельно водить автомобиль не рекомендуется.

По времени работы самый удобный режим у клиники «Эксимер»: по будням до 20.00, поэтому можно не брать отгул на работе, чтобы попасть на диагностику, или прийти в выходные дни до 19.00. «Омикрон» работает также без выходных до 19.00.

Также я обратила внимание на сайты и социальные сети клиник. Для меня это тоже показатель. На сайтах клиник можно записаться на прием. На сайте «Эксимер» очень быстро отвечают, дизайн сайта лаконичный и понятный, легко найти нужную информацию. А у «Омикрона» можно записаться на диагностику прямо личным сообщением в социальных сетях.

Фото: vk.com/omiclinic_ru

Сайт клинки «Омикрон» понравился тем, что здесь представлена не только подробная информация о клинике и ее услугах, но и методичка по подготовке к лазерной коррекции, которую можно скачать бесплатно. На сайте в разделе «Блог» размещены интересные статьи с распространенными вопросами о лазерной коррекции и ответами на них. Там же увидела, что в 2020 году сеть офтальмологических центров «Омикрон» заняла третье место в народном голосовании «Любимые марки Сибири - 2020» в категории «Здоровье Сибири». На сайте и в соцсетях указано, что оперирует Олег Анатольевич Волков, хирург с большим стажем. Он работал в Московском и Новосибирском филиалах МНТК, сейчас принимает в клиниках «Омикрон» и «Эксимер», специализируется на лазерной и рефракционной офтальмохирургии.

На сайте «Эксимера» много статей о глазных болезнях, а на канале Яндекс.Дзен можно найти статьи на тему зрения, в том числе и об ЛКЗ.

Фото: nsk.zoon.ru/medical/oftalmologicheskaya_klinika_eksimer_na_ulitse_semi_shamshinyh

Мой выбор клиники по лазерной коррекции

Взвесив все плюсы и минусы, я все же выбрала клинику «Омикрон». Мне понравилась работа колл-центра, я оценила удобство записи и доступность информации. Я изучила сайт, почитала материалы по теме, скачала методичку для подготовки. Добираться до «Омикрона» удобно. Думаю, после операции проще всего вызвать такси, тогда проблемы с парковкой не будет. Садиться за руль после операции и диагностики довольно опасно. Врач Олег Анатольевич Волков, как оказалось, принимает в двух клиниках. Это специалист с большим стажем и опытом работы именно в лазерной офтальмохирургии. К тому же по стоимости ЛКЗ однозначно лидирует «Омикрон» - пока идет акция, делать здесь операцию выгоднее, чем в других клиниках.

Я записалась на диагностику в «Омикрон»: в клинике оказалось уютно, администраторы и весь персонал дружелюбные, приветливые. Народа немного, атмосфера приятная, нет ажиотажа и ощущения, будто ты в поликлинике. На самой диагностике все понятно объяснили, ответили на вопросы. Понравилось забота в мелочах: сказали, что если я что-то забыла спросить, или позже появятся дополнительные вопросы, можно будет позвонить и мне обязательно ответят. Для меня такой подход к пациентам - дополнительный плюс. Так что в своем выборе клиники я пока не разочаровалась.

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* Материалы статьи не следует воспринимать как окончательное руководство к действию. Не забывайте, что в каждой ситуации необходима консультация со специалистом.