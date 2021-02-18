Новосибирские врачи спасли диджея с гигантской опухолью мозга: ее вырезали 10 часов

Мужчина оглох на одно ухо, но могло быть хуже. Фото: Личный архив

Диджей Даниил Филиппов прошлой зимой выступал на горнолыжном курорте, а после — перестал слышать на одно ухо. Начались сильные головные боли — музыкант подумал, что его продуло. Обезболивающие перестали помогать, и мужчина пошел сдаваться врачам. А те нашли в мозгу опухоль размером с теннисный мяч. Как спасали музыканта — в материале КП-Новосибирск.

«Я ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИСПУГАЛСЯ»

Прежде чем оказаться на операционном столе, Даниил 10 лет страдал от головных болей, винил погоду и пил обезболивающие. Ради мягкого климата даже перевез семью из Хабаровска в Сочи, стал зарабатывать продажей квартир и диджеингом на курорте. Очередное выступление в ночь на 5 января прошлого года перевернуло его жизнь.

— Я крутил музыку на «Розе Хутор», был на улице без шапки, а тогда было около -2. После этого выступления я всю ночь не спал и мучился с головной болью, а потом левая половина лица стала неметь, я перестал слышать одним ухом, — рассказал КП-Новосибирск Даниил Филиппов.

После операции левая половина лица онемела. Фото: Личный архив

Друзья сперва подшучивали над ним: «Ты чего такой кислый ходишь?». Даниил оправдывался, мол, замерз без шапки и получил отек на лицо. Через неделю пошел к врачу, тот направил на МРТ. Результат шокировал всех: в голове обнаружили невриному (доброкачественная опухоль) размером с теннисный мяч. По классификации нейрохирургов она считается гигантской.

— Моя болезнь встречается у одного из 100 тысяч человек. И ее признаки можно было бы заметить и раньше. А я еще с юности не обращал внимания на перепады давления, периодические головные боли раз в месяц, думал — погода виновата. Чувствовал себя пенсионером, мы с друзьями даже шутили на эту тему. Первые два обращения к сочинским врачам-неврологам закончились приемом таблеток и уколами витамина В в ягодицы. И только уже после МРТ мне сказали, что все серьезно и одними уколами не поможешь, что я вообще могу умереть или впасть в кому в любой момент. Тогда я впервые по-настоящему испугался, — признался Даниил Филиппов.

Даниил оставил заявку, а точнее — крик о помощи на сайте Новосибирского центра нейрохирургии. Врачи согласились принять сложного пациента по квоте, бесплатно. И вот диджей и его мама уже летели в Новосибирск. А дальше — палата, капельницы и срочная подготовка к операции.

Семья поддержала мужчину, но вместе с ним поехала его мать. Фото: Личный архив

— Обычно операция длится 5 часов, но из-за гигантской опухоли затянулась почти на 10 часов. Еще 36 часов я провел в реанимации. Мне вскрывали череп и под специальным углом иссекали опухоль. Риски были огромные, во время операции я потерял много крови... Поддерживала мысль, что я как бы избранный — один на 100 тысяч человек. Слова родных и друзей трогали до слез. Представьте: сидит здоровый мужик в палате и плачет. Я переживал, что очнусь уже другим человеком или потеряю память. Но нет, я остался все тем же веселым Даней, — уверяет Даниил Филиппов.

Целый месяц Даниил провел в новосибирской больнице. Рядом с ним всегда была мама, которая ухаживала за взрослым сыном, как за маленьким ребенком. Но не остались в стороне друзья и поклонники творчества. Они оперативно организовали сбор средств в социальных сетях. Собрали около 100 тысяч рублей, этих денег хватило, чтобы компенсировать авиабилеты и аренду квартиры для мамы в Новосибирске.

ПЛАСТЫРИ НА ВСЕ ЛИЦО

Даниил благодарит новосибирских врачей, которые спасли его жизнь. Однако из-за опухоли все равно есть последствия: поврежден мозжечок, вся левая половина тела работает не так, как прежде. Ухудшилась координация, плохо двигаются рука и нога. Обиднее всего, что левым ухом Даниил так и не слышит, а для диджея ухо считается рабочим инструментом.

Из Новосибирска пациента перевели в Санкт-Петербургский госпиталь для реабилитации. Там же лечат людей после инсульта, а музыканту придется разрабатывать левую половину тела. О своем лечении он рассказывает в соцсетях. Комментаторы удивляются: «У диджея половина лица в татуировках, он от скуки их, что ли, сделал?» Сам больной объясняет: это не тату, а следы от специальных пластырей и тейпов, которые не дают лицевым мышцам провиснуть.

Пациент благодарит новосибирских врачей — они спасли ему жизнь. Фото: Личный архив

— Я твердо решил не бросать диджеинг. Пока лежал в больнице, готовил подборки и мечтал вновь вести прямые эфиры. После операции моя система ценностей в целом осталась той же. Меня спасали визиты мамы в палату — она помогала мне не забывать, кто я такой, и не отчаиваться. Ощущения, будто бы танцевал со смертью. Но я семейный человек, таких романов не завожу, — говорит Филиппов.

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