«Волонтеры в Новосибирске и в Ленинграде пытались психически передать друг другу изображения геометрических форм, например, квадратов или кругов», — строчки из доклада ЦРУ 30-летней давности стали достоянием интернета.Неужели такие эксперименты, действительно, проходили? Оказывается, да! В Новосибирские мы нашли доктора медицинских наук, профессора Александра Трофимова, который во всем этом участвовал.Сейчас Александр Васильевич возглавляет Международный НИИ Космопланетарной Антропоэкологии, где и сейчас проходят невероятные исследования. Профессор рассказал КП-Новосибирск про передачу символов на расстоянии — в этом исследовании участвовали тысячи человек. Поведал и о более современных разработках.ЭКСПЕДИЦИЯ НА ЛУНУ, О КОТОРОЙ МЫ НЕ ЗНАЛИИтак, постоянные исследования начались 30 лет назад. Но сама гипотеза о передаче мысли существует с 1958 года! Тогда советский астрофизик Николай Козырев определил физическую величину «энергия-время» и приписал ей материальные свойства. Заявил, что у нее может быть разная плотность, что настоящее пронизано одновременно и прошлым, и будущим — информацией о каждом мгновении и каждой точке Вселенной. Но только доказать свою теорию не смог. Он умер в 1983 году, а официальная наука его идеи так и не признала.Зато они пришлись по душе новосибирскому ученому — доктору медицинских наук Влаилю Казначееву, о нем тоже идет речь в записке ЦРУ. Академик Российской академии медицинских наук вместе с коллегами разработал конструкцию, которая, как он считал, фокусирует потоки энергии-времени. Да так фокусирует, что открывает нам сверхспособности. Можно передавать мысли, заглядывать в прошлое и будущее. В честь идейного вдохновителя новосибирские ученые назвали конструкцию зеркалами Козырева и в 1996 году запатентовали ее в России.Казначеев тоже не дожил до официального признания телепатии и путешествий во времени. Умер в 2014-м. Но его коллега и ученик вместе с единомышленниками продолжает исследования. Это и есть наш собеседник — профессор Трофимов.Александр Васильевич рассказывает про зеркала Козырева невероятные истории. Говорит, они позволяют «взглянуть» хоть на другой город, хоть на другую страну, хоть на другую планету. Или на спутник. Для такого эксперимента задействовали два миелофона.— В 2010 году мы совершили первую виртуальную экспедицию на Луну. Одни исследователи располагались в малых зеркалах Козырева, это была штурманская группа, которой дали фотографию кратера Аристарха и предложили «рассмотреть лунный пейзаж». А другая группа — сами «астронавты» — размещались в других, больших зеркалах, не зная о точке назначения. Но они получили мысленный сигнал и смогли описать детали кратера, сделали зарисовки, — невозмутимо описывает эксперимент профессор Трофимов. — А теперь посмотрите на снимки, сделанные с космического корабля, и рисунки. Один в один!КАК АМЕРИКАНЦЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕКИНЕЗА СЛОМАЛИ КОМПЬЮТЕРДругой эксперимент — опыты по телекинезу, то есть воздействию мыслями на расстоянии. И это снова — 1990-е годы. Участников собирали с помощью прессы и телевидения. На фотографиях в газете и на телеэкране показывали фотографию цветка — китайской розы. Предлагали запомнить ее и потом мысленно воздействовать на цветок. В МНИИКА до сих пор хранятся письма участников. Мешок писем!«Я немного взрыхлила землю, немного полила прохладной водой и еще побрызгала на листья — говорят, роза это любит. Начала я ухаживать в 6.10 по московскому времени», — сохранились на пожелтевшей бумаге строчки от Натальи Сидоренко из Ленинграда.«Извините, но представить какое-либо положительное воздействие на цветок я не смогла. В понедельник, 26 ноября, с 10.14 до 10.19 я попыталась представить себе, что на розу дует холодный ветер и она замерзает, что ее листья черные и опадают», — досталось розе от другого автора. Снизу на листочке — лишь закорючка подписи.— Мы в это время вели мониторинг электрофизической активности растения, оно было подключено к компьютеру. Роза реагировала по-разному. Но когда мы пригласили к участию группу иностранцев, находящихся в Филадельфии, они решили продемонстрировать мощь своего психофизического воздействия. Специально сделали, чтобы роза завяла. А еще вышли из строя магнитометр, компьютерная система, — похоже, до сих пор сердится на козни американцев Александр Трофимов.ЗЕРКАЛА ТАК ПРОСТО НЕ УКРАСТЬНаш собеседник огорчается из-за критики некоторых коллег-ученых. Сетует, что не верят в возможности зеркал Козырева, с помощью которых профессор предлагает прогнозировать землетрясения. Говорит, что в эту разработку никто не инвестирует. Так что все зеркальные исследования НИИ космопланетарной антропоэкологии финансирует самостоятельно за счет других проектов — коммерческих. Есть, например, в институте разработка для замедления старения, для придания воде целебных свойств…К зеркалам, впрочем, тоже интерес есть. Но не тот, который устраивает Трофимова.— Нам поступает масса всевозможных предложений о сотрудничестве! Но что просят? А давайте посмотрим, каким будет курс на бирже через несколько лет. Мы на такое не пойдем. Наша миссия — исключительно наука, — пафосно говорит профессор Трофимов.В истории про Алису Селезневу за миелофоном охотятся космические пираты. Но в отличие от того компактного девайса стащить зеркала Козырева, конечно, никому не под силу. Попробуй-ка незаметно умыкнуть из многоэтажки полтонны алюминия. А вот подделки популярны. В интернете полно предложений о всевозможных сеансах в «Зеркалах Козырева». Предприниматели берут лист металла, скручивают рулоном и дают объявления: добро пожаловать в машину времени.— Это, конечно, не работает, — заверяет Трофимов. — Особенности сплава, чертежи мы держим в секрете. Так что настоящие зеркала Козырева в надежных руках и используются только для науки…МНЕНИЕ СКЕПТИКА«Они занимаются не наукой, а придумыванием сказок!»Кандидат биологических наук, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин:— Возьмем описание опыта с розой. Цветок завял, якобы после «воздействия». И что? Где контрольная группа: такие же цветы, но на которые никто бы не воздействовал? Можно подумать, что без «магических воздействий» цветы никогда не вянут. Авторы не предприняли даже малейших попыток сделать все честно.Аналогично и в других «опытах». Экстрасенсорная «высадка» на Луну. Где контрольная группа людей и их зарисовки? Там тоже было бы много похожего и без всякой мистики. Можно было бы для чистоты эксперимента людей из контрольной группы поместить в «подделку» «изобретения». Смогли бы независимые оценщики, не знающие, где зарисовки «путешественников», а где — просто фантазии, увидеть, что у первых — больше деталей?Но авторам «эксперимента» такая постановка вопроса даже в голову не приходит, потому что они занимаются не наукой, а магией, а если точнее — придумыванием сказок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле рассекреченного доклада ЦРУ российский ученый показал «машину времени»Американская разведка уверена, что уже 30 лет Россия - эпицентр невероятных экспериментов: доктора наук изучают телепатию, телекинез и путешествия во времени. Мы решили это проверить (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.