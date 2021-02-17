Российские ученые ищут древние вирусы у лошади, которой больше 4 тысяч лет

Ученые исследуют останки древних животных. Фото: Нина СЛЕПЦОВА/www.s-vfu.ru

Ученые «Вектора» вновь засветились в иностранных СМИ: The Guardian, Daily Star и другие британские издания пишут о том, что российские вирусологи совместно с Северо-Восточный федеральным университетом имени М.К. Амосова ищут доисторические вирусы в останках животных из мерзлоты. Корреспонденты КП-Новосибирск обратились к ученым, чтобы разобраться – зачем нужны такие исследования.

Ученые будут искать вирусы в останках, которым уже тысячи лет. Фото: Нина СЛЕПЦОВА/www.s-vfu.ru

АМЕРИКАНЦЫ ОЖИВИЛИ «ИСПАНКУ»

Когда с подобным вопросом мы обратились к Александру Шестопалову, заведующему лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), он только посмеялся над «сенсацией» британских журналистов. Сам ученый работал на «Векторе», где такие эксперименты ставили еще десятки лет назад.

- Ничего нового. Подобные исследования идут еще с 70-годов, конкретно на «Векторе» - с начала 90-х. Были даже программы с японцами: искали живые клетки в ткани мамонта - хотели их активировать и оплодотворить ими живую слониху, чтобы она выносила мамонтенка, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. – Второе направление в этих исследованиях – поиск древних патогенов и вирусов. Эта работа была начата академиком Львовым в 70-х годах.

Останки уже исследовали на бактерии, а на вирусы - нет. Фото: Нина СЛЕПЦОВА/www.s-vfu.ru

- Чем такие исследования могут помочь?

- С точки зрения современной медицины – ничем. Однако для науки важно понять, как эволюционировал вирус. И примеры таких экспериментов есть. Американцам удалось оживить вирус испанки из останков, найденных в вечной мерзлоте на Аляске. Там были захоронения людей, умерших от этой болезни. Ученые вскрыли могилы и выделили вирус из найденных тканей. На «Векторе» нечто подобное делали с останками людей, умерших от оспы на севере Якутии. Была тогда целая экспедиция в якутские деревни, которые вымерли от этой болезни. Получали все необходимые разрешения и тоже вскрывали могилы, брали материал, чтобы понять, чем та оспа отличается от современной. Но оспу оживить не удалось.

ЧТО ХОТЯТ СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС?

А вот, что по этому поводу говорят в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Амосова.

- С научным центром «Вектор» Музей мамонта имеет давние связи. Еще в начале двухтысячных годов специалисты «Вектора» приезжали к нам и совместно работали над образцами. Технологии не стоят на месте, и при помощи новых методов исследования мы надеемся, что на наших объектах будут найдены палеовирусы и нас впереди ожидают интересные открытия в мире вирусов, - объяснил Сергей Федоров, заведующий экспозиционным отделом Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета.

Остануи транспортируют в специальной пробирке. Фото: Нина СЛЕПЦОВА/www.s-vfu.ru

Первыми исследуют останки Верхоянской лошади, которой уже 4450 лет: нашли их в Верхоянском районе в 2009 году. Следующие на очереди - Омолойский лось, Малоляховский мамонт, Туматские собаки, древняя куропатка, различные грызуны. Всех их нашли в течение последних 10 лет и исследовали только на бактерии. Пока они хранятся холодильнике- контейнере при температуре минус 16 – минус 18 градусов, но скоро их исследуют и на вирусы.

- Если выделенные нуклеиновые кислоты не подвергнутся деструкции, мы сможем получить данные об их составе и установить, как он менялся, каким было эволюционное развитие событий. И получим возможность определить эпидемиологический потенциал существующих инфекционных агентов, – рассказала научный сотрудник отдела биофизики и экологических исследований научного центра «Вектор» Олеся Охлопкова.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сибири нашли эликсир вечной молодости?

Результаты первых опытов потрясают: привитые вакциной мыши стали жить дольше (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.