Пока одни новосибирцы предвкушают походы по магазинам в поисках подарков, другие переживают и нервничают, потому что не знают, какие презенты выбирать. До 23 февраля осталось меньше недели, 8 марта тоже не за горами, поэтому самое время определяться и заказывать подарки, пока все не разобрали.Если привыкли выбирать подарки в последний момент, не беда. Главное знать, что покупать. Яндекс.Маркет в преддверии праздников провел исследование и составил Топ самых желанных подарков среди мужчин и женщин. Так что же хотели бы получить жители Новосибирска?МУЖЧИНАМПеред Днем Защитника Отечества женщины активно стали интересоваться и покупать наборы инструментов, духи, электробритвы, видеорегистраторы, навигаторы и прочую портативную технику. Мужчины говорят, что такие подарки их порадуют. Но еще они не отказались бы от смарт-часов, беспроводных наушников, компьютерной техники, спортивных товаров и денег. Если подарок еще не выбран, обратите внимание на эти варианты. Эти категории товаров респонденты чаще всего называли во время опроса.ЖЕНЩИНАМК 8 марта мужчины уже начали заказывать фены, эпиляторы, плойки и прочую технику, и товары для красоты. На втором месте по популярности ювелирные украшения.В качестве желаемых подарков сами женщины называли косметику, телефоны и различную портативную технику, сладости, деньги и романтический ужин.СКОЛЬКО ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬДевушки планируют покупать недорогие подарки. В среднем бюджет у большинства опрошенных в размере 1500-2000 рублей.Мужчины в среднем рассчитывают уложиться в 3000 рублей. При этом женам, девушкам и мамам готовы покупать подарки подороже.Кстати, подарки в этом году в России планируют дарить 80% опрошенных женщин, и 85% мужчин.Среди респондентов, кто решил поздравлять родных и близких, треть мужчин и женщин уже начали покупать подарки к 23 февраля. О подарках к 8 марта, мужчины говорят, что позаботятся за одну-две неделю до праздника.ПОДАРКИ ЗАКАЗЫВАЮТ ОНЛАЙННовая тенденция, которая наметилась с начала пандемии коронавируса. Люди перестали бояться покупать товары в интернете. Теперь этот способ многие считают предпочтительным и более безопасным, чем ходить по торговым центрам, рискуя подхватить ковид в многолюдных местах.Половина респондентов ответила, что подарки будут выбирать онлайн, потому что это выгодно. Удобно сравнивать цены. Можно почитать отзывы о выбранных товарах и решить, стоит ли их покупать или лучше поискать другие варианты. Еще немаловажный момент – экономия денег и времени на доставке. Никуда ехать не нужно, все привезут домой, еще и бесплатно. Экономить на доставке предпочитают 61% опрошенных респондентов. Россияне говорят, что такие акции им нравятся больше всего.НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬБесплатная доставка сейчас действует на Маркете при заказе товаров на сумму от 699 рублей. Но для этого вы должны быть подписаны на Яндекс Плюс. Этот сервис предоставляет доступ к фильмам на КиноПоске HD, Музыке, Диску и т.д..Кроме бесплатной доставки, плюсовикам возвращается до 5% от стоимости определенных товаров, приобретенных на Маркете. Размера кэшбека может быть в разы больше. В декабре, например, он достигал 50%. Накопленные бонусы можно потратить на последующие покупки, заказ такси, оплату Драйва, и в других сервисах Яндекса.На Маркете представлено больше 2 миллионов различных товаров, так что выбрать подарки будет не сложно. Впервые зарегистрированным пользователям будут начислены по три Маркет бонуса, которые можно потратить на бесплатную доставку. Бонусы будут ждать вас в течение трех месяцев со дня регистрации.Доставка заказов в Новосибирск займет несколько дней. Получить покупки можно на руки, в пункте выдачи или постамате. Забирать заказы самим удобно, так как близкие не будут знать, какой сюрприз вы им готовите.