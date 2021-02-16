Рейс «Ташкент-Благовещенск» авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл в Новосибирск 16 февраля поздно ночью – в 04:40. Самолет должны были дозаправить. Однако до сих пор он так и не улетел из «Толмачево» – пассажирам пришлось просидеть в другом городе больше 6 часов. Задержанный вылет назначен на 10.45 – по данным расписания сайта аэропорта.В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспондентам КП-Новосибирск уточнили, что на борту находятся 220 вахтовиков, которые до сих пор сидят в Новосибирске и ждут своего отлета.– В Новосибирске у них дозаправка. Из-за того что самолет поздно вылетел из Ташкента соответственно и задержка, – рассказала КП-Новосибирск помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.Напомним, что недавно вахтовики попали в неприятности в Омской области. Им на морозе пришлось чинить заглохший автобус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Застряли в чистом поле в -36»: омские вахтовики пытаются починить сломавшийся на трассе автобус.Застрявшие на дороге люди не могут добиться помощи от перевозчика. (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.