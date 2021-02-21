Масленица-2021 в Новосибирске: куда сходить, праздничная программа

Масленица в Новосибирске в этот раз пройдет без массовых гуляний. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Масленица-2021 в Новосибирске в этот раз пройдет без массовых гуляний. Виной тому пандемия коронавируса.

— В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, массовые масленичные гуляния на уличных площадках не запланированы, — рассказали КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. «Комсомолка» выяснила, где сибиряки весело смогут провести праздник, несмотря на то, что жечь чучело в парках и раздавать блины не будут.

ГУЛЯЕМ ВСЮ НЕДЕЛЮ

Что: Масленичная неделя

Где: территория санатория «Парус» в поселке Кудряши

Когда: с 1 по 14 марта для детей от 6 до 12 лет

Что будет: традиционные русские забавы, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, чай с блинами и сладостями и сжигание главного символа праздника.

Сколько стоит: вся информация по тел. (383) 2222-667

КОНЦЕРТ

Что: ансамбль музыки для народа «Дружина»

Где: большой зал ККК имени Маяковского

Когда: 14 марта в 16.00

Что будет: праздничный концерт

Сколько стоит: билеты от 300 до 500 руб.

ТЕАТР

Что: спектакль «Макулатура» (18+)

Где: театр «Старый дом» Когда: 14 марта в 18.00

Что будет: Ник Билейн — лучший частный детектив Лос-Анджелеса. Сама Леди Смерть нанимает его разыскать писателя Селина, который болтается по свету вот уже лишний десяток лет… Удача то и дело ускользает из-под носа, но Билейн не привык останавливаться на полпути. Алкоголь постоянно стимулирует ход его мыслей, а склоки в барах и секс по телефону помогают расслабиться. В итоге Леди Смерть довольна работой сыщика. Билейна атакуют новые клиенты. Самое трудное задание ждет его впереди: нужно найти Красного Воробья, которого и в глаза никто не видел. Тайна этой птички обойдется нашему сыщику слишком дорого…

Сколько стоит: 650 руб.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Что: «Сказка о царе Салтане» (5+)

Где: Театр под руководством Сергея Афанасьева

Когда: 14 марта в 12.00

Что будет: В нашей интерпретации спектакль «Сказка о царе Салтане» — это веселая и нравоучительная история о любви и доверии, о зависти и корысти, в которой обязательно должно произойти… чудо! И чудеса происходят — благодаря не только волшебству, но и умению человека ждать и прощать.

Сколько стоит: 400 руб.

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