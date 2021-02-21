Масленица-2021 в Новосибирске: куда сходить, праздничная программа

Масленица в Новосибирске в этот раз пройдет без массовых гуляний.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Масленица-2021 в Новосибирске в этот раз пройдет без массовых гуляний. Виной тому пандемия коронавируса.
— В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, массовые масленичные гуляния на уличных площадках не запланированы, — рассказали КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. «Комсомолка» выяснила, где сибиряки весело смогут провести праздник, несмотря на то, что жечь чучело в парках и раздавать блины не будут.
ГУЛЯЕМ ВСЮ НЕДЕЛЮ
Что: Масленичная неделя
Где: территория санатория «Парус» в поселке Кудряши
Когда: с 1 по 14 марта для детей от 6 до 12 лет
Что будет: традиционные русские забавы, мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, чай с блинами и сладостями и сжигание главного символа праздника.
Сколько стоит: вся информация по тел. (383) 2222-667
КОНЦЕРТ
Что: ансамбль музыки для народа «Дружина»
Где: большой зал ККК имени Маяковского
Когда: 14 марта в 16.00
Что будет: праздничный концерт
Сколько стоит: билеты от 300 до 500 руб.
ТЕАТР
Что: спектакль «Макулатура» (18+)
Где: театр «Старый дом» Когда: 14 марта в 18.00
Что будет: Ник Билейн — лучший частный детектив Лос-Анджелеса. Сама Леди Смерть нанимает его разыскать писателя Селина, который болтается по свету вот уже лишний десяток лет… Удача то и дело ускользает из-под носа, но Билейн не привык останавливаться на полпути. Алкоголь постоянно стимулирует ход его мыслей, а склоки в барах и секс по телефону помогают расслабиться. В итоге Леди Смерть довольна работой сыщика. Билейна атакуют новые клиенты. Самое трудное задание ждет его впереди: нужно найти Красного Воробья, которого и в глаза никто не видел. Тайна этой птички обойдется нашему сыщику слишком дорого…
Сколько стоит: 650 руб.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Что: «Сказка о царе Салтане» (5+)
Где: Театр под руководством Сергея Афанасьева
Когда: 14 марта в 12.00
Что будет: В нашей интерпретации спектакль «Сказка о царе Салтане» — это веселая и нравоучительная история о любви и доверии, о зависти и корысти, в которой обязательно должно произойти… чудо! И чудеса происходят — благодаря не только волшебству, но и умению человека ждать и прощать.
Сколько стоит: 400 руб.
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