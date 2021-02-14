«На одного самца — восемь самок. И все рожают»: какие парочки в Новосибирском зоопарке отмечают 14 февраля

У диких кошек по-настоящему страстная любовь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирском зоопарке День влюбленных отмечают многие парочки. А у некоторых видов животных даже не пары, а целые семейные группы. Мы подсмотрели за некоторыми из них.

Вы только посмотрите, с какой любовью Бату смотрит на Мишель! Фото: Алена МАРТЫНОВА

Орангутаны Бату и Мишель Флоренса все делают вместе: едят, шкодят, спят. Ему больше 20 лет, а ей 13. Их союз называют крепким.

Детеныш Бату и Мишель живет в Москве. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— У них очень хорошие отношения. Они живут как семья. Мишель — дама с характером. Если Бату захочет что-то отнять у нее, она может дать ему сдачи. Однако конфликтов между ними в принципе нет, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Коновалова, заведующая отделом «Тропический мир». — Самка у нас принимает сейчас контрацептивы, потому что их размножение в этом году не планируем. Они могут крыться и так, ради удовольствия. У них уже был детеныш — сейчас в Московском зоопарке живет.

Не бойся, я с тобой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В вольере напротив — ягуары Белла и Порги. Обычно они живут отдельно, но сейчас вместе. У Беллы с лоснящейся черной шерстью началась «охота». Правда, это вовсе не значит, что она так просто подпустит к себе Порги. Ухаживания длятся днями.

Порги приходится проявлять терпение в своих ухаживаниях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ягуары — одиночные животные, которые в природе встречаются только на период спаривания. Поэтому их помещают в вольер, только когда у самки начинается «охота», чтобы получить запланированный приплод, — пояснила Юлия Коновалова. — А самец всегда должен быть готов. Такое происходит раз в месяц — и живут они вместе 5-7 дней.

Надеемся, что у Беллы скоро будет потомство. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Практически все дикие кошки встречаются друг с другом только на время спаривания. Исключение составляют львы, которые живут прайдом — семейной стаей.

Люся и Филя не могут друг без друга. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Шимпанзе Люся и Филя — молодая пара. Они не могут друг без друга: если их закрыть в разных вольерах — начинают кричать, звать друг друга. Люся — девочка послушная, а Филя проявляет характер. Например, если нужно перейти с одного вольера в другой, Люся берет Филю за руку и ведет.

Лемурные обнимашки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Интересно наблюдать за кошачьими лемурами. Они живут большими семейными группами. И все время обнимают друг друга, вылизывают — очень много заботы.

Колобусы помогают друг другу растить детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На одного самца приходится восемь самок. И все рожают, — пояснила Юлия. — У них своя иерархия: главенствует одна взрослая самка, все у нее под контролем. Но, помимо нее, самец своей любовью никого не обделяет. Дети появляются регулярно.

Твое лицо, когда 14 февраля и хочется праздника, а ты в декрете. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот семейная группа колобусов — у них все стабильно хорошо. Самец любит самочек. Те рожают, помогают друг другу растить детей. Полная идиллия.

Канадские волки во время спаривания пронзительно воют. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У канадских волков период спаривания пришелся как раз на День влюбленных. Причем, во время случки самец выл, а соседи из других вольеров подхватывали. Завидовали, наверно.

Нежности у дик-диков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

У дик-диков тоже принято проявлять друг к другу нежность. Большая дружная семья. Вместе кушают и совсем не конфликтуют.

А вот Норди — вполне себе самодостаточный медведь, ему и так хорошо. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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