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«На одного самца — восемь самок. И все рожают»: какие парочки в Новосибирском зоопарке отмечают 14 февраля

Как животные проявляют друг к другу нежность и любовь
Алена МАРТЫНОВА
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У диких кошек по-настоящему страстная любовь.

У диких кошек по-настоящему страстная любовь.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирском зоопарке День влюбленных отмечают многие парочки. А у некоторых видов животных даже не пары, а целые семейные группы. Мы подсмотрели за некоторыми из них.

Вы только посмотрите, с какой любовью Бату смотрит на Мишель!

Вы только посмотрите, с какой любовью Бату смотрит на Мишель!

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Орангутаны Бату и Мишель Флоренса все делают вместе: едят, шкодят, спят. Ему больше 20 лет, а ей 13. Их союз называют крепким.

Детеныш Бату и Мишель живет в Москве.

Детеныш Бату и Мишель живет в Москве.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

— У них очень хорошие отношения. Они живут как семья. Мишель — дама с характером. Если Бату захочет что-то отнять у нее, она может дать ему сдачи. Однако конфликтов между ними в принципе нет, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Коновалова, заведующая отделом «Тропический мир». — Самка у нас принимает сейчас контрацептивы, потому что их размножение в этом году не планируем. Они могут крыться и так, ради удовольствия. У них уже был детеныш — сейчас в Московском зоопарке живет.

Не бойся, я с тобой.

Не бойся, я с тобой.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В вольере напротив — ягуары Белла и Порги. Обычно они живут отдельно, но сейчас вместе. У Беллы с лоснящейся черной шерстью началась «охота». Правда, это вовсе не значит, что она так просто подпустит к себе Порги. Ухаживания длятся днями.

Порги приходится проявлять терпение в своих ухаживаниях.

Порги приходится проявлять терпение в своих ухаживаниях.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Ягуары — одиночные животные, которые в природе встречаются только на период спаривания. Поэтому их помещают в вольер, только когда у самки начинается «охота», чтобы получить запланированный приплод, — пояснила Юлия Коновалова. — А самец всегда должен быть готов. Такое происходит раз в месяц — и живут они вместе 5-7 дней.

Надеемся, что у Беллы скоро будет потомство.

Надеемся, что у Беллы скоро будет потомство.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Практически все дикие кошки встречаются друг с другом только на время спаривания. Исключение составляют львы, которые живут прайдом — семейной стаей.

Люся и Филя не могут друг без друга.

Люся и Филя не могут друг без друга.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Шимпанзе Люся и Филя — молодая пара. Они не могут друг без друга: если их закрыть в разных вольерах — начинают кричать, звать друг друга. Люся — девочка послушная, а Филя проявляет характер. Например, если нужно перейти с одного вольера в другой, Люся берет Филю за руку и ведет.

Лемурные обнимашки.

Лемурные обнимашки.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Интересно наблюдать за кошачьими лемурами. Они живут большими семейными группами. И все время обнимают друг друга, вылизывают — очень много заботы.

Колобусы помогают друг другу растить детей.

Колобусы помогают друг другу растить детей.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

— На одного самца приходится восемь самок. И все рожают, — пояснила Юлия. — У них своя иерархия: главенствует одна взрослая самка, все у нее под контролем. Но, помимо нее, самец своей любовью никого не обделяет. Дети появляются регулярно.

Твое лицо, когда 14 февраля и хочется праздника, а ты в декрете.

Твое лицо, когда 14 февраля и хочется праздника, а ты в декрете.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот семейная группа колобусов — у них все стабильно хорошо. Самец любит самочек. Те рожают, помогают друг другу растить детей. Полная идиллия.

Канадские волки во время спаривания пронзительно воют.

Канадские волки во время спаривания пронзительно воют.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

У канадских волков период спаривания пришелся как раз на День влюбленных. Причем, во время случки самец выл, а соседи из других вольеров подхватывали. Завидовали, наверно.

Нежности у дик-диков.

Нежности у дик-диков.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

У дик-диков тоже принято проявлять друг к другу нежность. Большая дружная семья. Вместе кушают и совсем не конфликтуют.

А вот Норди — вполне себе самодостаточный медведь, ему и так хорошо.

А вот Норди — вполне себе самодостаточный медведь, ему и так хорошо.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

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