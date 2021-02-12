63-летний британец Майкл Уэр считает, что сибирская глубинка спасла его от кризиса среднего возраста и тяжелой депрессии. Простой английский фермер раньше жил на своей ферме в графстве Соммерсет с женой Тиной Бэйкер, двумя дочками Мишель и Эммой и сыном Дэвидом. Однако сельская пастораль в деревне Эксмур оказалась для мужика сущим адом. Майкл вспоминает — жена пристрастилась к алкоголю, изменяла и в итоге развелась с ним, отсудив половину имения. Но самое тяжелое — запретила общаться с детьми. Майкл едва руки на себя не наложил из-за всех этих бед и проблем. Но неожиданно пришло спасение: в 1992 году мужчина примкнул к группе британских фермеров, которые искали возможность развивать свой бизнес в постсоветской России.ДУБИНКА ОТ ДЕПРЕССИИ— Почему я полюбил Россию — сам не знаю. Я расстался с женой, был свободен и решил поехать в Сибирь. Просто решил и все. Сначала мы с английскими фермерами поехали в Москву — хотели развивать сельское хозяйство в молодой России. Затем я попал на Алтай, где познакомился с жителем поселка Дубинский Новосибирской области, или как говорят местные «Дубинка». Он позвал в гости, я приехал, увидел природу, влюбился и остался, — рассказал КП-Новосибирск Майкл Уэр.В 1993 году фермер за копейки (по меркам англичан) купил дом в вымирающем селе — здесь рушился совхоз, и молодежь бежала в поисках работы в город. Майкл не знал ни слова по-русски, зато понимал многое в сельском хозяйстве и не был белоручкой. Стал помогать соседям, ходил на праздники, но не напивался. Местные жители сначала с удивлением смотрели на иностранца, который ввел в Дубинском свой обычай — вечернее чаепитие. А потом привыкли, начали звать по-свойски Мишей и однажды пригласили к себе на чай. Так и познакомили иностранца с 19-летней Таней. Татьяна была молодой матерью-одиночкой, нянчила трехмесячного Николая, чей отец сбежал и даже не платил алименты. Зато сэр Уэр был галантным и надежным.— Мне было 19 лет, а Майклу — 36, когда мы познакомились. Я была одна с ребенком на руках. А Майкл показался мне простым, спокойным мужиком. Хоть и не говорил по-русски, зато не матерился и не напивался. Сразу трактор купил, стал огород распахивать. Лето мы просто дружили, а 7 ноября 1993 года стали встречаться. Потом он на полгода уехал в Британию, но вернулся обратно, — поделилась с КП-Новосибирск Татьяна Уэр.«Признавался в любви по словарю»Русская девушка крепко запала в сердце Майклу. И он всячески пытался выразить свои чувства. Англичанин признавался в любви как мог — читал по словарю. Рисовал рисунки с сердечками, играл в дурака и показывал на туза червей, в итоге Татьяна догадалась и сдалась. В марте 1994 года Майкл сделал Татьяне предложение руки и сердца. Родители девушки дали добро, а вот в загсе в регистрации брака отказали. Сказали сперва оформить вид на жительство в России. Через год документы оформили, и Татьяна официально стала русской женой британца.— Сначала я ездил в Англию, еще думал вернуться туда, перевезти семью. Но дел было много — коровы, овцы, куры, и я даже как-то перестал размышлять о возвращении. Остался в Дубинском и не жалею, — уверяет Майкл Уэр.Жизнь семьи в сибирской глубинке поженила традиции двух стран, Рождество стали праздновать 25 декабря, но День Победы отмечали 9 Мая. В 1997 году Татьяна родила второго ребенка — Александра, потом появилась дочка Вероника. Теперь дети уже выросли, сыновья даже остались в деревне, у них уже свои семьи и дети.Майкл несколько раз возил жену с детьми в Англию, в графство Девоншир, где живет его двоюродная сестра. Она, кстати, тоже побывала в Дубинском и согласилась, что остаться в Сибири было хорошей затеей. Памелу и ее мужа удивили русские просторы, красивая природа и теплый прием местных жителей. Каждый раз во время приезда в Россию они оставались в Дубинке на месяц. И в конце концов Памела поняла выбор брата, за что он полюбил другую страну.МЕЧТА — РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВОПро семью Уэр иногда пишут местные журналисты. Хотя дети Майкла вспоминают, что росли обычными и редко чувствовали свою особенность. Ну и что, что корни у них английские.— Детство у нас было обычным, школа — в соседнем селе, помогали родителям на сенокосе и по хозяйству. Летом мы выбирались на море, на карусели разные. И всегда был чай. Традиционно мы его пили всей нашей дружной семьей. Папа всегда по праздникам печет торты, у него даже есть книга рецептов из Англии. В школе мы не сильно отличались, а вот в вузе всегда удивлялись нашим британским корням. Сейчас тоже бывает. Ставила машину на учет, инспектор сразу узнал и спросил: «Ваш папа — тот самый англичанин?», — улыбается дочь сэра Вероника.Сейчас можно сказать, что на русско-британской семье держится весь поселок Дубинский. Население тут всего 12 человек, большая часть жителей — семья Уэров. Майкл говорит, что мечтает выйти на пенсию, но не для того, чтобы отдыхать перед телевизором, а ради путешествий по России.— С первого дня я люблю эту природу! Когда-то прекрасная Россия спасла мне жизнь, но я остаюсь британцем по крови. Хочу путешествовать, узнать эту страну получше. Съездить на Байкал, в Горный Алтай, в Удмуртию — там у Татьяны родственники. Да и просто интересно посмотреть жизнь еще какой-то другой деревни, — мечтает Майкл Уэр. — Мне немного надо — паспорт российский и пенсию. Целых 27 лет я не мог сделать российское гражданство — пришлось бы отказаться от британского. Но в 2019 году Великобритания разрешила иметь второе гражданство, и я решил оформить российский паспорт. Но сперва нужно подтвердить уникальный номер британского паспорта в посольстве, а для этого придется ехать в Москву. Это у меня в планах, очень уж хочу стать гражданином страны, которая подарила мне вторую жизнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я — последний житель»: истории из вымирающих сибирских деревень, где не ловит интернет, но места такие, что манят иностранцевНеобычные люди, очень верный пес и смешное название прославили новосибирскую глубинку на всю Россию (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru