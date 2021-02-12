Ролик, где журналист местного телеканала ТВ-2 берет интервью у дворника из Томска накануне Дня Святого Валентина, не посмотрел только ленивый. Романтик с метлой поразил всех цитатой The Beatles: «Can t buy me love, everybody tells me so» (Любовь не купишь, все так говорят — Ред.), а потом еще и на французский перешел. «Вот это дед!», «Ничего себе у него знания! Он точно дворник?», — изумились комментаторы. Корреспонденты КП-Новосибирск отыскали звезду соцсетей: оказалось, что 69-летний Виталий Геннадьевич Никифоров — бездомный, живет в реабилитационном центре и лечится от алкоголизма. О внезапно свалившейся славе он и не мечтал.— Я такого вообще не ожидал: дал небольшое интервью и думал, что все на этом, — рассказал КП-Новосибирск пенсионер. — Никакой постановки не было, я был честен! А в тот момент действительно убирал мусор на Соборной площади.Корреспондентам КП-Новосибирск сибиряк рассказал, как оказался в реабилитационном центре и о чем сейчас мечтает.«ХОЧУ БРОСИТЬ ПИТЬ»— Я много кем успел поработать за свою жизнь: и на подводной лодке служил в Заполярье, и водолазом был, и электронщиком, и завскладом, — поделился с КП-Новосибирск Виталий Никифоров. — Но сильно пил, поэтому семью свою потерял. У меня есть два сына — одному 48 лет, другому — 26, он сейчас живет в Томске. Мы с ним, кстати, оба любим The Beatles — это ведь классика! Почему-то мне и вспомнились их песни во время интервью.— Сын знает, где вы сейчас находитесь?— Да! Он сам не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни. Я тоже к этому сейчас стремлюсь. Сам пришел в реабилитационный центр — хочу бросить пить, поменять свою жизнь. Сделать это никогда не поздно — вот мне 70 лет в этом году, и я не испугался начать все заново. Надо не терять оптимизм, любовь к жизни. Знаете такой рассказ «Любовь к жизни» у Джека Лондона? У меня многие друзья умерли от алкоголизма, мне стало грустно и одновременно страшно, и я решил еще пожить!— А где иностранные языки учили?— Сам учил понемногу: помните, как Ленин завещал: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»…О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ДЕД ВИТАЛИЙ— Ваша цитата The Beatles про любовь многих поразила, красиво звучит. А у вас самого есть жена?— Была, мы разошлись из-за моего пьянства! Человек, который постоянно пьет, деградирует, и с этой привычкой надо бороться. Она очень хорошая женщина, работает анестезиологом в больнице. А еще очень мудрая: много раз она помогала мне в жизни, за что я ей очень благодарен. И до сих пор ее люблю. Хотел бы у нее и сына попросить прощения — знаю, что своим пьянством их обидел, совершал ошибки…— О чем вы сейчас мечтаете?— Хочу спокойной жизни: чтобы был свой небольшой домик (жилья у Виталия Геннадьевича нет), заниматься рыбалкой, охотой. Еще я животных люблю: помню, как в детстве отец кроликов купил — вот их бы и завел. И больше общаться с младшим сыном: он поздний ребенок у меня, скучаю по нему…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Любовь не купишь»: 70-летний дворник из Томска покорил соцсети, цитируя BeatlesРолик, где журналист берет интервью у пенсионера, разошелся по соцсетям и собрал тысячи лайков и комментариев (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru