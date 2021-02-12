35-летний сербский политик Миша Вацич возглавляет на родине «правую» партию. Называет себя оппозиционером, но дружит с президентом Вучичем. Обещает, что Сербия вернет Косово и преклоняется перед героями Донбасса.Этой зимой Вацич проехал по России, встретился с питерскими и московскими политиками, побывал в Новосибирске по приглашению местного депутата Ростислава Антонова. Когда мы встретились с Вацичем для беседы, тот начал разговор с комплиментов… Петру I.- Побывал в Кронштадте, познакомился с очень интересным периодом русской истории, с мощью вашего царя Петра Великого. Он построил этот город так, что он стал столпом обороны вашей столицы, которая от начала основания никогда не была покорена. Это полностью в духе вашего характера и умения создавать мощное сильное государство. Есть государства, которым помогают освободиться другие. А есть те, которые защищаются сами. Такие, как наши – Сербия и Россия, - рассказал КП-Новосибирск Миша Вацич. – А есть государства, созданные искусственно, чтобы нас ослаблять. Например, фейковое государство - самопровозглашенное Косово.- Как думаете, у Сербии есть надежда на возращение Косова?- Несомненно! Много-много раз у нас пытались Косово отнять. Но мы всегда возвращали и никогда от него не откажемся. Когда именно вернем, я вам не могу сказать, но мы точно это сделаем.- Миша, интересен взгляд со стороны на нынешние политические события в России. Я имею ввиду историю с Навальным, акции протеста…- Я могу это прокомментировать, опираясь на опыт моего государства, которому Запад тоже создавал своего Навального. Ему тогда удалось собрать людей, которые были недовольны своей жизнью, коррупцией... Им казалось, что они могли бы жить лучше, но не думали о том, что может быть и хуже. Им было интересно пойти на такую «тусовку», молодым хотелось почувствовать вкус революции… Сейчас это можно назвать движением таких «Тик-ток-Че Гевар». Эта масса не осознавала, что разрушает свое государство… Я хочу, чтобы ваши читатели посмотрели на нашу историю - на события 5 октября 2000 года, которые случились в Югославии (см. ниже Справку «КП»). Уже через два года участники тех событий сожалели о случившемся и каялись.- Но вы ведь сами отметили, что люди хотели побороть коррупцию, добиться лучшей жизни…- Лучше иметь свое государство, пусть и с проблемами, которые ты сам можешь решать, активно участвуя в политической жизни, чем разрушать страну в интересах Запада. У нас тогда пришли к власти западные марионетки, которые сделали жизнь людей хуже. Об участии в протестах тогда не пожалели только те, кто получал деньги от западной разведки; те, которые сами пришли к власти и фактически стали просто разворовывать Сербию. Простому народу, нужно понимать, что в случае успеха Навального править будет даже не он, а США и Британия, а ваши ресурсы станут их прибылью, что простые люди окажутся никому не нужными. Я не хочу, чтобы это с вами случилось. Нужно просто думать своей головой и смотреть, чей интерес стоит за теми, или иными событиями. Даже нам в Сербии видно, что шаги Навального срежиссированы извне, а вам в России должно быть видно тем более. А эта история с отравлением… После нее «этот ужасный тиран» Путин отпускает Навального лечиться в Берлин, а тот проводит медийную кампанию для нападок на свое государство, намерено приезжает в Россию позже, чтобы нарушить обязательства об условном сроке… Если вы любите Россию, не разрушайте ее, меняйте жизнь в стране по закону.- Насколько я знаю, вы как раз хвалите уровень жизни россиян. Что вас так впечатлило?- Я много путешествую и вижу, что ни в чем не отстаете от Европы, а в цифровизации даже обгоняете ее. Вижу вашу систему электронного документооборота, интернет-банкинг… В этом вы обогнали Европу! У вас нет таких проблем с мигрантами, как в других странах... Если вы продолжите любить Россию, уровень вашей жизни еще вырастет. Потому что патриотизм – основа экономики, а хорошая экономика – основа патриотизма.СПРАВКА «КП»Что произошло 5 октября и кто такой «Сербский Навальный»?В 2000 году в Союзной Республике Югославии (в нее тогда входила Сербия) прошли массовые протесты из-за результатов выборов. Действовавший тогда президент Слободан Милошевич настаивал на проведении второго тура голосования, а оппозиция настаивала на том, что победа уже принадлежит другому кандидату – Воиславу Коштунице.Одним из предводителей протеста стал Зоран Джинджич. К 5 октября в Белград съехались сотни тысяч митингующих. В результате столкновений между силовиками и демонстрантами последние завладели зданием парламента Югославии. Именно тогда один из жителей на бульдозере протаранил ограду телецентра, который тоже захватили протестующие. Именно в связи с этим фактом, данные события назвали «Бульдозерной революцией».К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru