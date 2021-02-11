Новые люди используют Telegram в борьбе с COVID-19

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

В специально созданном Telegram-чате любой сможет получить бесплатную консультацию. На онлайн-дежурстве - только сертифицированные медики, которых привлекают Новые люди. Проект поможет разгрузить специалистов и сократить время на получение первичных назначений от врачей.

- Мы запустили наш чат, когда ситуация в Новосибирске была действительно тяжелой: люди часами ждали бригад «Скорых», никто не понимал, как и чем лечиться. Судя по откликам людей и комментариям самих врачей, консультирующих в телеграм-чате, он оказался полезным источником информации, а иногда и даже средством психологической помощи людям. Сегодня, когда эпидемия идет на спад, наш канал не теряет актуальности - специалисты продолжают консультировать новосибирцев по вопросам симптоматики и течения болезни, рассказывают о прививочной компании, дают советы о медикаментах, - говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Дарья Карасева.

Новые люди начали создавать антиковидные чаты осенью 2020 года. Самыми успешными стали он-лайн площадки в Томске, Иркутске и Дагестане. На первых порах люди в основном обращались к врачам за оценкой симптомов. Сегодня большая часть вопросов связана уже с вакцинацией. Многие интересуются наличием нужных лекарств в аптеках. Волонтеры Новых людей оперативно проверяют ассортимент и находят для участников чатов актуальную информацию.

Руководители партии «Новые люди» готовы поддерживать чаты помощи и после окончания пандемии.

- Создание системы антиковидных чатов было ответом волонтеров на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры помощи людям. Хочу сказать спасибо всем врачам, кто откликнулся на просьбу помочь. Мы будем развивать направление онлайн-помощи и не ограничимся только консультациями медиков, - рассказал лидер «Новых Людей» Алексей Нечаев.

Справка «КП»

Первый антиковидный чат появился в Томске, когда в этом городе был зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Идея принадлежала местной активистке Новых Людей Юлии Мустафиной. Проект поддержал депутат городской Думы Томска от Новых Людей Александр Цин-Дэ-Шань.

Сегодня антиковидные чаты Новых Людей работают уже в 27 регионах. Каждый день к программе партии подключаются новые региональные отделения.