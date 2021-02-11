Львиная доля коммунальных платежей приходится на отопление, электричество и горячую воду. Если ответственно относиться к потреблению, выключать за собой свет, лишний раз не открывать кран, это поможет, но выгода будет незначительной. Однако возможность реальной экономии есть. О том, как платить за «коммуналку» меньше, - в нашем материале.Энергоэффективность домаЕсть такое понятие - класс энергоэффективности дома. Он показывает, насколько экономно и качественно расходуются его ресурсы - электричество на общедомовые нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение. Классы обозначаются: A, B, C, D, E, F, G, где А - высочайший, а G - самый низкий. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше сумма платежей за «коммуналку».Как снизить «коммуналку» во вторичном жильеСтарые дома строили, когда понятия энергоэффективности еще не существовало. Построенные по технологиям прошлого, износившиеся со временем коммуникации чаще всего относятся к классу E и ниже. И затраты на «коммуналку» в таких домах очень высокие.Но ситуацию можно изменить. Как это организовать, рассказывает наш эксперт.- Для начала нужно проверить энергоэффективность дома. Обратитесь в вашу управляющую компанию или ТСЖ. Если по каким-то причинам документы вам не выдают, можно воспользоваться сервисом портала «Реформа ЖКХ» - www.reformagkh.ru. В разделе «Модернизация жилья», вкладка «Помощник ЭКР», можно рассчитать, сколько денег вы сэкономите, если сделаете энергоэффективный капремонт дома, - рассказала «КП» - Новосибирск» руководитель Центра повышения энергоэффективности многоквартирных домов НП «ЖКХ Контроль», эксперт по энергоэффективному ремонту Фонда содействия реформированию ЖКХ Надежда Тармаева. - Для того чтобы в доме провели ремонт при поддержке Фонда ЖКХ, нужно провести энергоаудит дома, рассчитать потенциал экономии, а затем провести собрание собственников жилья, чтобы принять совместное решение о проведении ремонта.Энергоэффективность новостроек: за счет чего экономимЭнергоэффективность новостроек изначально выше, чем в старых домах. Даже если сравнивать с домами, которым сделали энергоэффективный ремонт. Значит, и экономия на «коммуналке» здесь значительно выше. По закону энергоэффективность дома застройщик обязан указывать уже в проектной декларации.В том, из чего складывается энергоэффективность новостроек, мы разбирались на примере объектов ГК «Расцветай». По данным официального сайта мэрии Новосибирска, этот застройщик вошел в пятерку лидеров по сдаче жилья в 2020 году.Показатель энергоэфективности новостроек ГК «Расцветай» основан на комплексном, продуманном использовании современных материалов и технологичных инженерных решениях. Класс А+ (высочайший) обеспечивает снижение потребления энергоресурсов почти на 50 - 60 процентов. Например, к этому классу относятся ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», дом «Расцветай на Обской». Другие объекты застройщика также относятся к высокоэнергоэффективным проектам.Какие именно технологии помогают застройщику повышать энергоэффективность своих новостроек?Стены фасада. Важно, чтобы фасад был не только красивым, но и технологичным. Для сохранения тепла и снижения затрат на отопление на объектах используют трехслойную систему стен: сначала - толстая внутренняя стена толщиной 250 мм, затем - двойной слой утеплителя толщиной 150 мм, вентиляционный зазор и слой облицовочного кирпича. Облицовка не только красивая - она почти не впитывает влагу, устойчива к морозам и разрушению от внешних неблагоприятных факторов.Окна. Застройщик использует двухкамерные окна Life Glass с серебряным напылением стекла. Такие окна пропускают солнечный свет, но не пропускают тепло. Летом не пропускают в квартиру жару и не выпускают из нее прохладу - вы экономите на кондиционировании. А зимой не пропускают внутрь жилья холод и не выпускают из уютного гнездышка тепло - вы экономите на обогреве. Окна монтируют в зону утеплителя, это также повышает энергоэффективность.Индивидуальные тепловые пункты. В домах со своим тепловым пунктом горячая вода не теряет тепло так сильно, как если бы она добиралась напрямую от районной котельной. Подача тепла здесь погодозависимая и регулируется автоматически: если на улице холодно, батареи будут топить жарче, если тепло - интенсивность обогрева снизится.Отопление и водоснабжение. Застройщик использует горизонтальную двухтрубную разводку без стояков в квартирах. Стояки проходят в межквартирных холлах. Трубы - полиэтиленовые, герметичные. Радиаторы в квартирах соответствуют требованиям энергоэффективности. Горячая вода подведена по системе автоматической циркуляции: она всегда горячая, не придется сливать ведро прохладной воды, чтобы добраться до тепленькой.Телеметрия. В доме «Расцветай на Ядринцевской» установят «умные» счетчики. Установка в квартире индивидуальных приборов учета электричества и тепла сейчас обязательна для всех. Жителям дома на улице Ядринцевской не придется вручную записывать и передавать данные со счетчиков. За них это сделают «умные» приборы - они зафиксируют и отправят данные самостоятельно, без участия человека.Центральный офис продаж:ул. Фрунзе, 228, офис 1,тел. (383) 255-88-22гкрасцветай.рф / Instagram / ВКонтакте / Facebook_____________Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.