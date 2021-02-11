Обычный уличный опрос к 14 февраля для томских журналистов с телеканала ТВ2 обернулся удачей. В кадр попал 70-летний дворник в шапке-ушанке. И стал звездой. Улыбается беззубым ртом и неожиданно отвечает на вопросы журналиста:- Вы верите в любовь?- Да!- А вы считаете, что любовь нуждается в материальных доказательствах?- «Can t buy me love, everybody tells me so» (Любовь не купишь, все так говорят — Ред.), - The Beatles пели.- Потрясающая цитата! Скажите, а вы день святого Валентина отмечаете?- Обязательно, хотя мне 70 лет.- Здорово, а что вы планируете?- Я планирую читать книгу Алана Уотса «Путь дзен».- Это такой символизм в день влюбленных?- Да! Потому что там много объяснений таких!А дальше романтик с метлой переходит на французский, представляется Виталием и уходит.Как только томский телеканал выложил это видео с опросом ко дню Святого Валентина в соцсетях, ролик тут же стал хитом в интернете. Тысячи просмотров, лайков и восторженных комментариев не заставили себя ждать:- Дедуля какой! Полиглот!- Как приятно его слушать! Образованный человек!- Он великолепен! Любовь спасёт мир! Добро победит зло!- Очень круто! Горжусь городом!Вот только сам дворник вряд ли догадывается, какая слава на него свалилась. Как говорят местные, он бездомный, и у него нет телефона.Журналисты «Комсомолки» хотят отыскать дедушку и в День Святого Валентина устроить для него сюрприз. Если вы знаете, как его найти, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru