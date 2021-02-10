Как легко обрадовать мужчину 23 февраля?

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Как бы мы ни стремились к равноправию полов, есть сферы, в которых различия слишком очевидны. Например, досуговые привычки и удовольствия. Она хочет на шопинг, а он лучше в баньку сходил бы. Она - к маме в гости, он - в футбол погонять. Она - творожный тортик, он - бифштекс с кровью. Она - пляж с мохито, он - рафтинг на Алтае. Она - красивую мелодраму, он - бокс или хоккей. Хотя бы по телевизору.

В преддверии 23 Февраля рассказываем о телеканалах, которые точно понравятся ему. Это и про спорт, и про драйв. И с дивана можно не вставать, пока погода не наладилась.

«Матч! Премьер»

Футбол - наше все. Прошедший уже в позапозапрошлом году мировой чемпионат подтвердил эту истину. Смотреть самые актуальные матчи мировых и европейских турниров лучше всего на канале «Матч! Премьер». Все значимые чемпионаты - тут. Сам канал себя позиционирует как премиальный канал о российском футболе. Но футбол не только спорт - это философия. Помимо самих турниров здесь показывают «переклички» между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.

Еще больше каналов о футболе

Кому футбольных «сливок» с канала «Матч! Премьер» недостаточно, может подключить специальные «футбольные» каналы семейства «Матч!». Они так и называются: «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3». Раз, два, три - все просто. Но зачем так много футбольных каналов? Потому что футбола в мире немало. Как и желающих о нем поговорить и послушать (а лучше - посмотреть). Если по всей Европе идут нацчемпионаты - их в один канал не впихнешь, проще разнести по разным. Ну и вообще - футбола много не бывает. Знатоки поймут.

«М-1 Глобал»

Но есть и те, кому в футболе драйва недостаточно. Тогда переключайтесь на «М-1 Глобал»: канал одноименного промоутерского клуба, а де-факто - русской школы смешанных единоборств, откуда вышли братья Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Роман Зенцов, Амар Сулоев и многие другие. Все матчи ММА, проходящие под эгидой «М-1 Глобал», - на канале. Лучшие бойцы мира во всех весовых категориях. Смешанные единоборства - вовсе не бои без правил. Это бои по всем правилам боевых искусств. Настоящие эмоции, настоящая сила.

«Бокс ТВ»

Более консервативным любителям рукопашных поединков наверняка понравится этот канал. Тут больше всего бокса, но показывают и другие боевые турниры. При этом канал транслирует не только бои, но и обсуждения как турниров и поединков, так и трендов современной борьбы. Рассказывает о школах, о воспитании молодых спортсменов.

«Авто Плюс HD»

Канал для автолюбителей. Тесты и тюнинг. Новости мирового автопрома и обзоры новинок авторынка. Комментарии экспертов по техническим вопросам, а также по вопросам безопасности, управления автомобилем, дизайна, выбору подержанных автомобилей. История автолегенд: Pontiac и Hammer, ЛуАЗ и ОКА, SAAB и Rover. Но не только. Отдельные программы канала посвящены спорткарам и большегрузам.

HDL

Телеканал рассказывает о жизни на Земле. Благодаря камерам операторов вы опуститесь в глубины океана и проберетесь к арктическим льдам, побываете в джунглях и непроходимой тайге, сможете наблюдать за тем, что недоступно горожанину, - рассвет в горах или нерест лососевых, извержение вулканов и миграция африканских птиц. Много передач на канале о людях - живущих в гармонии с природой в самых дальних уголках Земли или выживающих в суровых условиях первобытной необустроенности.

«КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD»

Куда в нашей северной стране без хоккея? И если сами не играете, то наверняка с удовольствием посмотрите на великолепные шестерки, гоняющие с клюшками по сияющему льду. Канал КХЛ и в стандартном формате, и в формате высокой четкости показывает все матчи регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире, а также игры МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ и их повторы. Но создатели не ограничиваются только трансляциями состязаний. История хоккея, новости и события в КХЛ, передачи о звездах российского и мирового хоккея - все на каналах КХЛ круглые сутки.

Все каналы доступны для подписчиков Спутникового ТВ МТС в основных или дополнительных пакетах. Узнать условия подключения удобнее всего на сайте sputnik.mts.ru, а можно по телефону 8-800-250-0890 или в розничных магазинах оператора.

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