День святого Валентина - это повод выразить свои чувства впервые или еще раз напомнить о своей любви, порадовать друг друга приятными сюрпризами. Здорово, если вы уже знаете, где и какой подарок раздобыть для своей половинки. Если такой определенности нет, можно зайти в крупный торговый центр, где под одной крышей собраны магазины на любой вкус.Так мы и сделали: отправились в торгово-развлекательный центр «Аура» на поиски подарка мечты. Лучшие идеи и находки - в нашем материале.Что подарить мужчине в День всех влюбленныхНеважно, сколько мужчине лет, получать подарки и слышать теплые слова приятно в любом возрасте. Классическая подборка того, что можно подарить парню на 14 февраля: символические подарки с любовной атрибутикой, приятные сувениры, полезные гаджеты, мужские аксессуары.Мы составили список разнообразных подарков, которые нашли, гуляя по ТРЦ «Аура».1. Полезные. Пауэрбанк с большой емкостью аккумулятора пригодится в дороге, когда нет возможности подзарядить телефон и другие гаджеты. Подходящий по цене вариант ищите на третьем этаже в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и Xiaomi. В этих же магазинах можно подобрать флешку. При выборе ориентируйтесь не на дизайн, а на объем памяти: чем он выше, тем лучше.В любое время года актуальны термос или термокружка: удобно, когда под рукой есть горячий чай или кофе. Классические варианты термосов и термокружек продаются в «М.Видео», оригинальные модели необычной формы с принтом есть в магазине Kuchenland Home на третьем этаже. Там же мы нашли наборы для барбекю и шашлыка, которые пригодятся, если вы любите проводить время на природе.2. Вкусные. Подарочные тематические наборы из шоколада, орехов. Набор хорошего чая или кофе, кружки для заваривания напитков. Все это можно найти в магазине «Кантата» на первом этаже.3. Парфюм, украшения. Парфюм, мужские наборы для тела и волос можно дарить, если вы хорошо знаете ароматические пристрастия вашего возлюбленного. Или если мужчина всецело доверяет вашему вкусу в этом вопросе. Туалетную воду, духи и косметику для тела и волос ищите в магазинах «Иль де Ботэ», «Рив Гош» на первом этаже и в «Сибирском цирюльнике» на четвертом этаже.Украшения любят не только женщины, но и мужчины. Подвески, кольца, браслеты, запонки и зажимы для галстука можно найти в магазинах SUNLIGHT, «Московский ювелирный завод», «Хризолит» и «Эдем GOLD» на первом этаже.4. Необычные. Конструкторы LEGO. Если ваш мужчина - поклонник «Звездных войн», купите ему имперский истребитель, Звезду Смерти, шагоход или бомбардировщик Сопротивления. В официальном магазине LEGO на третьем этаже есть наборы легендарных зданий, «Бэтмэн» и другие интересные серии.Хороший подарок на 14 февраля - радиоуправляемые машины, вертолеты, самолеты, ведь большинство мужчин в душе до сих пор озорные мальчишки. Найти радиоуправляемые модели можно в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир».5. Недорогие. Брелок для ключей, записную книжку с пожеланиями и признаниями, набор канцелярии с душевными надписями или тематический сувенир-сердечко можно подобрать в магазинах «Читай-город» и Zakka на четвертом этаже.Если вам трудно определиться с выбором, советуем обратить внимание на подарочные сертификаты. В «Ауре» большинство салонов обуви, одежды, аксессуаров, электроники и спорта, книжный магазин предлагают подарочные карты разного номинала. Этот вариант хорош тем, что вы не прогадаете с подарком: мужчина сам выберет то, что ему по душе.Что подарить девушке на День святого ВалентинаСамый распространенный подарок для любимой - это цветы и любые вариации с ними. Когда выбираете подарок девушке на 14 февраля, ориентируйтесь на вкусы, степень вашей близости и широту своей души. Не всегда самый дорогой подарок становится лучшим. Включайте фантазию и используйте всю информацию, которую знаете о возлюбленной.Мы подготовили варианты подарков для девушки на День всех влюбленных.1. Полезные. Набор для массажа поможет снять усталость в конце рабочего дня, расслабиться и восстановить силы. Массажные масла, лосьоны и кремы есть в магазинах «Ив Роше», «Иль де Ботэ», «Рив Гош».Кофейные и чайные кружки на две персоны, внутренняя часть которых сделана в виде сердца, мы обнаружили в Kuchenland Home. Пить чай или кофе из таких кружек вдвойне приятно. Здесь же мы присмотрели органайзеры для косметики: подарок полезный и нужный, он поможет содержать инструменты для красоты в порядке.В магазине Tescoma на третьем этаже нашлись красивые бокалы. Если прикупить к ним вино и фрукты, подарочный пакет на первом этаже в магазине «О'КЕЙ» - получится красивый и нужный подарок к совместному вечеру.2. Вкусные. Наборы из шоколада, полезных десертов. В магазине «Кантата» уже подготовили тематические наборы на 14 февраля для девушек. Можно составить индивидуальный набор из чая, кофе, сладостей, который упакуют в букет с цветами специально для вашей половинки.3. Парфюм, украшения. Если хорошо знаете вкусы своей девушки, дарите более личные подарки на 14 февраля: ее любимую парфюмерию, украшения, качественные наборы для ухода за телом, красивое белье или пеньюар. Большой выбор белья представлен в магазинах «Эстель Адони», Calzedonia, Incanto, Intimissimi, Oysho на первом этаже и в магазинах Milavitsa и Palmetta на втором этаже.4. Недорогие. Кружки и термокружки с милыми принтами и теплыми надписями найдутся в магазинах Kuchen Land Home и «Кантата».В магазине «Читай-город» на четвертом этаже можно подобрать красивую записную книжку и заполнить ее пожеланиями, комплиментами и признаниями в любви.Плюшевая игрушка и валентинка считаются классическими подарками для девушек. Хороший выбор мягких игрушек мы обнаружили в магазинах «Детский мир», TOY.RU, Soft&Sweet на четвертом этаже и в «Непоседе» на третьем этаже.5. Универсальные. Сертификаты в магазины косметики, парфюмерии, одежды, белья, аксессуаров - чтобы не мучиться с выбором и не дарить того, что не принесет пользы и радости.Мы обнаружили суперуниверсальный вариант: у торгово-развлекательного центра «Аура» есть подарочная карта, которую принимают во всех магазинах, кафе и ресторанах на его территории. Пополнить карту можно на любую сумму от 300 до 15 000 рублей.Где и как отмечатьК нашей радости, 14 февраля 2021 года - это воскресенье, организовать праздник будет проще. Где можно отметить День всех влюбленных?1. В кафе или ресторане. Для этого варианта бронируйте столики заранее. Например, для гостей «Ауры» доступно более 20 кафе и ресторанов, которые порадуют любого гурмана. Устройте вечер итальянской кухни в «Иль Патио» или «Перчини», перенеситесь в Грузию в «Хочу Пури», насладитесь ароматной восточной кухней в «Курагадиван» или отведайте паназиатской кухни в «Шикари».2. В кинотеатре. Выбирайте подходящий фильм в «Формуле кино» и смотрите в компании с любимым человеком.3. В батутном парке. Пригласите свою половинку на необычное свидание и весело проведите время на батутах.Подбирая идеи для подарков, мы провели мини-опрос среди посетителей торгового центра.Вы планируете отмечать День всех влюбленных?• Да - 56%• Пока не знаю - 24%• Хотелось бы, да не с кем - 15%• Праздновать не планирую - 5%Что для вас самое ценное в подарке на День святого Валентина?• Когда его преподносят красиво, с нежностью и любовью - 47%• Когда дарят то, о чем говорил (угадывают желания) - 25%• Когда дарят что-то связанное с моим увлечением - 8%• Оригинальность, юмор - 7%• Стоимость и стильность - 5%• Какая-нибудь приятная мелочь - 5%• Мне достаточно внимания и теплых слов - 3%• Я не люблю подарки - 0%