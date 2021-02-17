Мы стали пить меньше, но лучше

Предприятия питания и производители алкоголя могут влиять на модель потребления населением спиртных напитков. Автор фото: Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

Это данные исследования, которое в новогодние праздники провела пивоваренная компания «Балтика». А впереди следующая череда февральско-мартовских праздников. О культуре потребления алкогольной продукции беседуем с заместителем министра - начальником управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Новосибирской области Максимом Останиным.

- Максим Константинович, в последние годы Новосибирск развивал различные форматы торговли. И сегодня новосибирцы имеют широкий выбор продукта и вариантов потребления на любой вкус и достаток. Как меняется потребление алкоголя, каковы нынешние предпочтения новосибирцев, судя по объемам продаж пива, вина, крепкого алкоголя?

- На сегодняшний момент предпочтения формируются из тех продуктов, которые производятся непосредственно на территориях. В Новосибирске более 2500 предприятий общественного питания, 1700 из которых расположены в черте именно города Новосибирска. В среднем это порядка 110 тысяч посадочных мест пребывания. Все это означает, что жители региона сами формируют формат потребления. Кто-то из организаторов точек общественного питания в ответ на запрос населения склоняется к винным концепциям, кто-то к пивным. Это если говорить про социально предлагаемый формат.

А на бытовом уровне люди выбирают то, что предлагают серьезные торговые компании, которых у нас тоже очень много. И это в первую очередь качественная продукция. На настоящий момент люди обращают внимание именно на качественную продукцию и заботятся о себе. Контрафакт, который мы периодически изымаем, вызывает у граждан естественные сомнения и практически не пользуется спросом.

- Какие факторы влияют на культуру потребления алкогольной продукции? Как вы думаете, какова роль самих компаний-производителей и саморегулирования в развитии «застольной» культуры? Например, «Балтика» формулирует целью формирование культуры ответственного потребления. Компания запустила акцию к новогодним праздникам для того, чтобы напомнить об умеренном потреблении даже слабого алкоголя. Насколько усилия производителей здесь могут быть результативны?

- На культуру потребления, считаю, влияет, с одной стороны, та среда, в который человек непосредственно находится. С другой стороны, его базовое, индивидуальное воспитание. Наконец, образ жизни, который человек ведет. Если он еще и спортом занимается, а таких людей сейчас много, то тут уже не до алкогольных злоупотреблений. Одно с другим плохо сочетается. А усилия производителей могут быть полезны, если будут меняться акценты потребителей. На любом производстве есть как алкогольная линия, так и безалкогольная. Это не только безалкогольное пиво, но и газированные (сильно или слабо) напитки. К тому же в рекламе алкогольной продукции существуют ограничения, поэтому больше пропагандируется безалкогольная продукция, что тоже привлекает многих, и люди приобретают новые привычки.

- Как вам кажется, те наблюдения, которые опубликовала «Балтика» по итогам работы проекта «алкогольный калькулятор» – неумеренность распития алкоголя в праздники и в то же время снижение интереса к крепкому алкоголю – соответствуют общим тенденциям?

- Действительно, на сегодняшний момент наблюдается снижение интереса к крепкому спиртному. Возможно, в связи с тем, что на торговых полках активно присутствует российское вино, пиво из отечественных пивоварен. Проведение тематических мероприятий в преддверии праздников, пропагандирующих здоровый образ жизни и умеренное потребление алкоголя, тоже играют свою существенную роль. Все вместе это хорошо стимулирует людей на осознанное отношение к выпивке и своему здоровью. Ну, а у крепких напитков, конечно, тоже есть свой любитель.

- В Новосибирске время от времени ведутся дискуссии и возникают предложения по введению новых ограничений продаж алкоголя, но правительство региона, как правило, демонстрирует взвешенный подход. Как по-вашему, что именно меняет культуру потребления? Результативны здесь запреты и санкции, или нужно прививать культуру и ответственность более долгими методами, путем образования, разъяснений? Какие примеры взвешенного подхода вы могли бы привести?

- Одно из последних на настоящий момент решений, которое мы вырабатывали вместе с нашими отраслевыми объединениями, депутатами, - это законопроект, в котором мы настаивали на том, чтобы зал общественного питания на предприятии был не менее 50 кв м. Такая мера позитивно бы повлияла на культуру потребления алкогольной продукции в том числе. Если посмотреть на примере спальных микрорайонов, то в одном доме сейчас там могут располагаться до 10 различных так называемых «точек питания». Они преимущественно работают в ночное время и представляют собой столик и микроволновую печь. О какой здесь вообще культуре может идти речь? Обычно это маскирующийся магазин, торгующий алкоголем сомнительного качества.

Поэтому чем активнее сейчас будет развиваться общепит в современных оригинальных концепциях, тем выше будет всеобщая культура, в том числе и потребления алкогольной продукции. Я считаю, что не только производители, но и в первую очередь предприятия общественного питания могут сегодня задавать тенденции, так как именно сюда люди приходят, как говорится, «культурно» посидеть и пообщаться.