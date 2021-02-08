Новосибирская чиновница Екатерина Кузнецова вынуждена доказывать судебным приставам, что она законопослушный житель своей страны: исправно платит по счетам и не копит долги. На днях сибирячка получила SMS-сообщение и была шокирована тем, что ее счет, с которого она выплачивает ипотеку, вот-вот арестуют судебные приставы. Как выяснилось, из-за долгов ее полной тезки из Владивостока. «Двойник» по имени, фамилии и даже дате рождения задолжала деньги за «коммуналку». Как выпутаться из неудачного совпадения — в материале КП-Новосибирск.«ПРИШЛА SMS, Я БЫЛА В ШОКЕ»Неделю назад Екатерина Кузнецова — та, которая из Новосибирска — получила от судебных приставов SMS о задолженности. Сперва девушка решила, что это розыгрыш, но вскоре ее вызвали в бухгалтерию. Бюджетнице сообщили, что не могли сдать отчет из-за путаницы с якобы ее долгами и направили жалобу в Пенсионный фонд РФ. Там ответили, что сибирячка и должница — это разные люди. Тогда девушка написала судебному приставу в Приморский край, попыталась объяснить ситуацию. Однако приставы не спешили снимать задолженность.— Мне было совсем не смешно. Когда с тебя пытаются стрясти почти 25 тысяч рублей и скоро могут арестовать счета, а у тебя ипотека и лишних денег нет, — не до смеха. Счет для платежей зарегистрирован на меня, если бы его арестовали — как бы я платила банку за квартиру? Я неделю жила на нервах, — призналась КП-Новосибирск Екатерина Кузнецова.Разбираться в ситуации ответственные за исполнение судебного решения приморские специалисты желанием не горели. На первый взгляд, все было очень прозрачно: одинаковые данные и возраст. Приставов не смутило, что девушки родились в разных местах: одна — в городе Владивостоке, а другая — в поселке Ордынское Новосибирской области.ПОЗНАКОМИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬЕкатерине было очень интересно найти свою тезку и попробовать разрешить возникшую проблему благодаря личному общению. Но не тут-то было! В социальных сетях дама из Владивостока практически не бывает. Ее страница оказалась пустой — ни фото, ни друзей. Сообщения Екатерины она даже не прочитала.Договориться мирным путем у сибирячки не вышло. Пришлось штурмовать тех специалистов, которые не заметили разницы в документах.Екатерина Кузнецова много раз звонила новосибирским, московским, приморским приставам — безрезультатно. Однако сработала жалоба, оставленная на сайте Госуслуги. Через два дня появилось сообщение о промежуточных результатах по заявлению о путанице с долгами.— Самое неприятное, что ты остаешься с этим один на один. Некоторые знакомые даже подшучивали, мол, «почему не взяла фамилию мужа после свадьбы». Я даже не знаю, что помогло — наверное, только жалоба на пристава на Госуслугах. Иначе пришлось бы идти в суд, — рассуждает Екатерина Кузнецова.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА«Деньги вернуть не проблема»Новосибирские юристы утверждают: можно подать жалобу на пристава и даже составить иск в суд.— В такой ситуации сперва стоит послать в службу приставов заявление о том, что жительница Новосибирска и должница — это разные лица. Если это не помогает, можно подать жалобу на действия пристава, возбудившего такое исполнительное производство. В данном случае адресат — главный судебный пристав Приморского края, — сообщил новосибирский юрист Константин Зиновьев. — Если взыскание действительно произведено ошибочно, то иск о возврате денег предъявляется к Российской Федерации в лице ФССП. Как показывает практика, вернуть деньги через суд не составляет проблемы. Но действительно нужно время.КОНКРЕТНОЧто делать, если на тебя повесили долги «двойника»1. Обратиться с письменным заявлением в УФССП по Новосибирской области и в УФССП региона, где наложено взыскание. Необходимо предоставить документы: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.2. Позвонить на горячую линию «двойников» УФССП по Новосибирской области (да, есть и такая): (383) 241-07-67. Необходимо предоставить документы: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.3. Обратиться к начальнику УФССП региона, где было наложено взыскание, с электронным заявлением.4. В случае отказа пристава — обратиться с электронной жалобой на действия пристава на сайт Госуслуги.5. Если деньги за чужой долг уже списали, то обращаться с иском в суд.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru