Комплексный подход к строительству: почему ГК Расцветай лидирует по объемам продаж

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

- Первое место по объему продаж в регионе - это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика, - подчеркивает Николаев, комментируя результат работы ГК «Расцветай» в 2020 году.

По мнению эксперта, успех продаж застройщика заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта: стратегическом планировании, умением налаживать коммуникации, маркетинговых исследованиях, четкой работе с планировочными решениями и «правильными» локациями и качественном исполнении задуманного.

- Совокупность этих факторов на выходе дает объекты, с высокой скоростью реализации, - констатирует аналитик.

Что входит в понятие «качество строительства», которого придерживается ГК «Расцветай» и которое привлекает покупателей?

- Каркас домов компании - это железобетонный монолит, при заливке применяется опалубка PERI. Это позволяет сделать все поверхности идеально гладкими и ровными, а значит, сокращает затраты на отделочные работы, то есть на финальном этапе экономит средства новоселов.

Для соблюдения теплотехнического баланса в объекты ГК «Расцветай» запроектирована трехслойная система кладки стен с внутренним слоем утеплителя, актуального для сибирского климата. Толщина внутренней стены 250мм, толщина утеплителя 150мм (состоит из 100мм и 50мм), далее, устраивается вентиляционный зазор – 20мм, а затем слой облицовочного кирпича.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

- Высокая шумоизоляция. Застройщик выкладывает внутренние - межкомнатные и межквартирные перегородки - из кирпича. Это гарантия максимального уровня звукоизоляции. На полу каждой квартиры также укладывается шумоизоляционной слой вспененного пропилена, что снижает и блокирует все шумы, поступающие с нижних этажей.

- Устойчивость к внешним воздействиям. Высококачественный облицовочный кирпич тигрового рисунка на фасадах домов застройщика - это не только эстетика и характерная особенность объектов ГК «Расцветай», но и актуальные для Сибири качественные преимущества: морозоустойчивость, низкое водопоглощение и устойчивость к внешним разрушающим факторам. Эти характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012 и марке по морозоустойчивости F100.

- Внутренняя отделка квартир. Квартиры во всех объектах ГК «Расцветай» сдаются с чистовой отделкой. Для работ используются высококачественные современные отделочные материалы, а слой штукатурки (16 мм) и качественно ошпатлеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев. Полусухая фиброцементная стяжка пола не требует дополнительного выравнивания, на нее можно сразу укладывать напольное покрытие. Для удобства выполнения ремонтных работ в квартирах застройщик сразу монтирует розетки и выключатели.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

-Важно, чтобы все - и основные несущие конструкции, и окна, и материалы - были одинаково качественными - это залог комфорта будущих жителей, - комментирует Сергей Николаев. - Дома, которые построены из некачественных материалов, будут быстро терять в цене, такую квартиру будет тяжело продать. У нас в Новосибирске есть примеры, когда стоящие рядом дома очень разнятся в стоимости. Начинаешь выяснять почему, оказывается, что застройщик где-то сэкономил на фундаменте, материалах и т.д. Вот и получает в результате соответствующий эффект для своего бизнеса.

В настоящее время у ГК «Расцветай» 145 061 кв.м в активной фазе строительства. Сейчас открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании - ЖК «Расцветай на Красном».

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Красном». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

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