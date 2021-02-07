«Коронавирус все испортил!»: к сибирячке, которой пересадили печень, вернулся рак после перенесенного ковида

Татьяна борется с болезнью уже 6 лет. Фото: личный архив героя.

Жительнице Новосибирска Татьяне Пудовой 43 года. 6 лет назад ей поставили страшный диагноз — рак поперечно-ободочной кишки 4 стадии. После длительного лечения болезнь ушла в стадию ремиссии. Татьяна думала, что победила онкологию. Но все испортил коронавирус. Женщина уверена, что именно из-за того, что она переболела ковидом, рак к ней вернулся.

НАЧАЛА ХУДЕТЬ И ЗАШУМЕЛО В УШАХ

Татьяна работала бухгалтером, вместе с мужем воспитывала двух дочек. Семья жила обычной жизнью до 2015 года. Тогда женщине сообщили об опухоли.

— Я заметила, что начала резко худеть, слабость появилась, шум в ушах. Ничего понять не могла. Вскоре мы с дочкой проходили диспансеризацию. Она — спортсменка и ей положено, ну а я пошла с ней за компанию. Мне врач тогда сказал, что у меня проблемы с гемоглобином, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Это был первый «звоночек». Вскоре у женщины начала подниматься температура, и низ живота — болеть.

— Я пошла обследование. По итогу у меня обнаружили рак поперечно-ободочной кишки на 4 стадии, — вспоминает женщина.

Диагноз сибирячки. Фото: личный архив героя.

Тяжелые курсы химиотерапии, куча таблеток, Татьяне казалось, что это все страшный сон. Вот-вот и она должна проснуться. Болезнь не собиралась отступать, и вскоре, у сибирячки обнаружили метастазы в печени.

— Мне тогда предложили сделать пересадку, поставили в очередь. Я продолжала лечение. В 2018 году меня прооперировали — пересадили новую печень. К моему счастью, она очень быстро прижилась, — говорит женщина.

«ЛЕКАРСТВО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ, НО ЕГО НЕТ В РЕЕСТРЕ»

Лечение начало приносить свои плоды, врачи обрадовали — рак ушел. Семья выдохнула.

— Я была в ремиссии около года. Но все усугубилось осенью 2020 года. Муж пришел домой с небольшой температурой. Я решила сдать анализы, и у меня обнаружили коронавирус. Я тут же позвонила своему онкологу, и она выписала мне лечение, — говорит Татьяна. — Сначала я дома лечилась, а когда состояние ухудшилось, то меня положили в больницу.

Татьяна считает, что ковид нанес ее организму огромный удар, ведь тот был итак ослаблен таблетками и химией.

— Я заболела ковидом, коронавирус все испортил! Перед Новым годом обследование показало, что метастазы уже везде. И в печень снова дало, и в легкие, и в плевру, и в лимфоузлах, — плача рассказала КП-Новосибирск женщина. — До коронавируса организм был чистый!

Дорогое лекарство единственная надежда женщины. Фото: личный архив героя.

Онколог нашел только один вариант лекарства, которое может помочь сибирячке.

— Это таблетки «Лонсурф». По идее та же химиотерапия, только сильнее и в таблетках. Лекарство прошло клинические испытания и хорошо себя зарекомендовало. Только есть одно «но». Оно пока не зарегистрировано в России. А таблетки эти очень дорогие. Мы нашли несколько вариантов, как можем их выкупить, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Пудов, муж Татьяны. — Если таблетки подойдут, то они должны помочь метастазам как бы рассосаться, или как-то зарубцеваться...

Одна упаковка лекарства стоит 1000 евро, что в переводе на рубли — больше 80 тысяч. У семьи Татьяны сейчас нет таких денег, поэтому они открыли сбор.

— Моей жене нужно пропить 6 курсов этого препарата. На 1 курс — 2 упаковки. Мы подсчитали, что это 1 миллион 200 тысяч в рублях, — объясняет мужчина. Общими усилиями семье удалось собрать уже 560 тысяч.

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