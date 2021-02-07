ЦРУ рассекретило материалы об экстрасенсорных опытах в СССР: наши ученые рассказали, что было на самом деле

Влаиль Казначеев - один из ученых, о которых идет речь в документах ЦРУ. Фото: https://elibrary.ngonb.ru/

ЦРУ рассекретило данные об экстрасенсорных экспериментах в Новосибирске. Бумаги американской разведки опубликовал известный исследователь паранормального и любитель НЛО Джон Гринвальд, а позже их подхватили американские СМИ.

— Шесть лет назад я обнаружил в ЦРУ множество документов по экстрасенсорному восприятию или экстрасенсорике, но они были засекречены. Недавно я наконец-то вытащил один из них с обязательным запросом на рассекречивание, — сообщил Джон Гринвальд у себя в Твиттере. И дал ссылку на рассекреченные бумаги, которые выложил у себя на сайте.

Вот такой пост выложил в своем Твиттере Джон Гринвальд. Фото: https://twitter.com/

Речь идет о докладной записке агента ЦРУ от 24 апреля 1991 года, которая касается опытов советских ученых в Новосибирске. В докладе говорится, что эксперименты по «передаче психической энергии» проводились на базе Института клинической и экспериментальной медицины СССР. В докладе упоминаются имена двух новосибирских академиков: Константина Бутейко и Влаиля Казначеева.

Одна из страниц доклада агента ЦРУ. Фото: https://www.theblackvault.com/

«ПАЦИЕНТОВ САДИЛИ МЕЖДУ ВОГНУТЫМИ ЗЕРКАЛАМИ»

Так, про новосибирского ученого Бутейко сказано:

— В 1989 г. Константин Бутейко был начальником лаборатории нетрадиционного лечения института клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске. Около 3 тысяч пациентов проходили у него лечение с 1987 по 1988 годы. У пациентов были специальная диета и режим отдыха. В качестве подхода, разработанного Бутейко, медицинский специалист пытался психически передать биоэнергию пациентам, чтобы вылечить их астму, синусит, аллергию, хронический бронхит, воспаление легких и болезни сердца. Бутейко совершенствовал свой метод в начале 1980-х годов, проводя эксперименты с пациентами-добровольцами, размещенными в середине комнаты между двумя вогнутыми зеркалами, закрепленными на противоположных стенах. Сидя рядом с пациентом-волонтером, медицинский специалист концентрировался на передаче ему психической энергии, исследователи предполагали, что зеркала фокусируют эту психическую энергию.

Говорилось в докладе и об экспериментах академика Влаиля Казначеева, который был инициатором и вдохновителем создания в 1970 году Сибирского филиала Академии медицинских наук СССР с центром в Новосибирске.

— Казначеев заявил, что волонтеры в Новосибирске и в Ленинграде пытались психически передать друг другу изображения геометрических форм, например, квадратов или кругов. Казначеев не указывал, сколько исследователей участвовали в этих экспериментах и заинтересованы ли советские военные результатами данных экспериментов.

Ученый Константин Бутейко. Фото: http://virlica.org.ua/

«ДО СИХ ПОР У НАС СТОЯТ ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПЫТОВ»

Об успешности экспериментов в докладе нет ни слова. Но то, что это интересовало Америку — сомнений не возникает. Казначеева и Бутейко уже нет в живых. Чтобы узнать, если ли зерна правды в информации от ЦРУ, редакция КП-Новосибирск обратилась за комментариями к их коллегам. Опыты ставились в Институте клинической и экспериментальной медицины СССР, он существует до сих пор, только называется Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины. Мы позвонили одному из его руководителей - Александру Шестопалову, заведующему лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ)

— Да, такие эксперименты действительно проводились у нас, и работа была очень масштабной. Можно сказать, практически треть центра, а тогда он был намного больше, чем сейчас, была так или иначе задействована в этих исследованиях, — рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. — Направлены они были на изучение неких, действительно можно сказать, паранормальных явлений. К примеру — возможности установления связи между людьми на расстоянии. О том, какие именно результаты давали эти исследования, я сказать не могу — на тот момент я в центре еще не работал. Однако до сих пор у нас остались приборы, с помощью которых ставили опыты. Но сейчас наши специалисты подобными исследованиями, конечно, не занимаются (видимо, все-таки исследования были не такими уж и успешными — Ред.).

Ведущий научный сотрудник исследовательского центра — Александр Чепурнов, который работает с вирусами, вспомнил другое. Как сам в свое время пытался ставить эксперименты, которые на первый взгляд кажутся фантастическими.

— Мы пытались с помощью специального лазерного устройства передать животному образ вируса, в надежде, что это спровоцирует появление у животного антител. Разработчик того устройства считал, что лазер обладает достаточными свойствами для того, чтобы считать образ вируса и перенести его на другое существо. В идеале, это должно было представлять собой некий вариант вакцинации, без непосредственного введения вируса в организм. Но, увы, после серии таких экспериментов никаких положительных результатов мы не получили, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

Тем не менее, есть в научном мире и те, у кого такие исследования вызывают много вопросов и заставляют относиться к ним довольно скептически. О том, почему он не верит в успехи сибирских ученых в паранормальных исследованиях, КП-Новосибирск рассказал кандидат биологических наук и член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

— Ничего нового или необъяснимого в этой истории нет. В те времена ЦРУ легко принимали за экстрасенсов различных фокусников, — пояснил КП-Новосибирск Александр Панчин. — Конкретно в описании работы Бутейко и Казначеева сразу бросается в глаза некорректность первого эксперимента про лечение болезней. Непонятно, была ли там контрольная группа, был ли это «слепой эксперимент». Неясно, насколько большой была выборка, были ли какие-то серьезные научные публикации на эту тему. Второй эксперимент с угадыванием геометрических фигур похож на многочисленные его аналоги. Люди угадывают фигуры, о которых думает другой человек достаточно часто и без всякой мистики. Проблема в том, что люди так устроены, что при попытке загадывать случайные фигуры, загадывают совершенно не случайные. Людям свойственно избегание повторений, например, после треугольника, скорее всего, будет загадан квадрат, чем снова треугольник. И это свойство есть и у загадывающего, и у отгадывающего. Поэтому и тут — никаких сенсационных открытий.

Уважаемые читатели! Мы ищем участников экспериментов в 80-90-е годы, которые проходили в Институте клинической и экспериментальной медицины СССР. Если это вы или ваш близкий, позвоните нам в редакцию или напишите на Whatsapp по номеру 8-923-145-11-03.

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