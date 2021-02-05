Звенящее затишье перед бурей: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на выходных

В ближайшие дни выпадет много снега.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Новосибирске сегодня утренняя изморозь украсила деревья в парках и дворах — приятно гулять и заниматься спортом среди такой красоты. Завтра, по прогнозу, еще будет такая возможность, а в воскресенье уже не захочется лишний раз выходить из дома. Начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала КП-Новосибирск, какую погоду ожидать в выходные дни и в начале следующей недели.
Бегать и гулять среди заснеженных деревьев — эстетическое удовольствие.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Анна Лапчик отметила, что погода в ближайшие дни будет неустойчивая — с порывистым ветром, метелями, гололедом и осадками разной интенсивности. Возможен мокрый снег.
В парках много гуляющих мамочек с детьми.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ожидаются резкие перепады давления, колебания температуры, сильный ветер. Метеозависимым людям нужно быть готовым к этим явлениям.
Зимние ягоды ждут своих крылатых лакомок.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Причина большой изменчивости погодных условий является быстрое смещение барических образований через южные районы Западной Сибири, — пояснила Лапчик.
Пенсионеры гуляют с собаками целыми днями.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Завтра, 6 февраля, ожидается спокойный день в плане метеоявлений. Температура воздуха в ночь с 5-го на 6-е составит от -7 до -12 градусов, при прояснениях до -20 градусов. А днем в субботу ожидается температура от -4 до 1 градуса.
Деревья преобразились.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Мы предполагаем, что возможны даже оттепели, — сказала Анна Лапчик. — Ветер при этом будет от 3 до 8 метров в секунду, местами небольшой снег. В утренние часы туманы, изморозь, а на дорогах гололедица.
Утром в субботу обещают туманы — значит, изморозь снова украсит ветви.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
7 февраля через Новосибирскую область с запада на восток будет быстро проходить холодный фронт. В результате чего мы ожидаем усиление ветра, особенно днем в воскресенье. Скорость его будет уже от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 22-х.
Бабушки практикуют скандинавскую ходьбу в городских парках.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Температура в ночные часы будет достаточно высокая: от -2 до -7 градусов, а днем от 0 до -5 градусов. При этом ожидаются снегопады и метели.
В Нарымском сквере есть лыжня — повод активно провести субботу.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
8 февраля немного похолодает: ночная температура составит от -7 до -14 градусов, по северо-западу — до -21. Ветер ночью по-прежнему будет сильный. В понедельник днем ветер должен ослабнуть. Днем температура будет в пределах от -1 до -7 градусов, а на северо-востоке области до -14.
Зимние бусы и бахрома.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ночью 9 февраля, уже в тылу за холодным фронтом южного циклона, температура опустится: от -12 до -17 градусов, и сохранится такой днем. Снегопады и метели продолжатся.
В воскресенье ожидаются сильные метели.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
10 февраля мороз будет усиливаться, давление продолжит расти, но вместе с тем ветер будет ослабевать: местами порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью местами может доходить до -33 градусов, а днем будет колебаться от -15 до -25 градусов. Одевайтесь теплее.
Когда серый дом не выглядит таким унылым.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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